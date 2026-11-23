મહેસાણા એરપોર્ટ પર આર્મીના ત્રણ માઇક્રોલાઇટ વિમાન ઉતર્યા, યુવાનોમાં દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રીય એકતા જગાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
ભારતીય સેનાના આ સાહસિક ઉડાન અભિયાનને લઈને મહેસાણામાં સ્થાનિક નાગરિકો અને એનસીસી કેડેટ્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
Published : November 23, 2026 at 6:35 PM IST
મહેસાણા: રાષ્ટ્રીય એકતાના મંત્ર 'વંદે માતરમ'ના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઐતિહાસિક અવસરની ઉજવણી નિમિત્તે ભારતીય સેના દ્વારા એક ભવ્ય ક્રોસ-કન્ટ્રી એડવેન્ચર અને પ્રમોશનલ ફ્લાઈંગ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 'વંદે માતરમ 150 નેશનલ યુનિટી ફ્લાઈટ' નામના આ વિશેષ અભિયાન અંતર્ગત ભારતીય સેનાના ત્રણ માઈક્રોલાઈટ વિમાનો 23 નવેમ્બર 2026ના રોજ બપોરે 12:00 થી 12:45 વાગ્યા દરમિયાન મહેસાણા એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા. ભારતીય સેનાના આ સાહસિક ઉડાન અભિયાનને લઈને મહેસાણામાં સ્થાનિક નાગરિકો અને એનસીસી કેડેટ્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
ગયાથી બેંગલુરુ સુધીની 4,443 કિલોમીટરની ઐતિહાસિક સફર
ભારતીય સેનાના આર્મી એડવેન્ચર વિંગ અને બિહારના ગયા સ્થિત આર્મી એડવેન્ચર નોડલ સેન્ટર (માઈક્રોલાઈટ) દ્વારા આ સમગ્ર અભિયાનનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઐતિહાસિક ઉડાન 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ બિહારના ગયા ખાતેથી શરૂ થઈ હતી અને ૨૧ ફ્લાઈંગ દિવસોમાં દેશના વિવિધ રાજ્યો અને શહેરોમાંથી પસાર થઈને અંદાજે 4,443 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને 3 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ કર્ણાટકના બેંગલુરુ ખાતે પહોંચશે ત્યારબાદ 9 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ બેંગલુરુમાં એક ભવ્ય એર શોનું આયોજન પણ કરવામાં આવશે.
આ અભિયાનમાં ભારતીય સેનાના કુલ ત્રણ માઈક્રોલાઈટ વિમાનો સામેલ છે. આ વિમાનોના રજીસ્ટ્રેશન નંબર AAW M102 (કોલ સાઈન: RABBIT 1), AAW M103 (કોલ સાઈન: RABBIT 2) અને AAW M104 (કોલ સાઈન: RABBIT 3) છે. સમગ્ર પ્રવાસ દરમિયાન આ વિમાનોની સાથે ચારથી છ સભ્યોની ગ્રાઉન્ડ ક્રૂ ટીમ પણ જોડાયેલી છે, જે વિમાનો માટે જરૂરી ઈંધણ અને સંચાર સાધનો સાથે સંકલન કરી રહી છે.
મહેસાણામાં રાત્રિ રોકાણ અને કંડલા તરફ પ્રસ્થાન
આ લાંબા અંતરની હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન વિમાનોમાં ઈંધણ ભરવા (રિફ્યુઅલિંગ) અને પાઈલટોના આરામ માટે મહેસાણા એરપોર્ટ પર ટેકનિકલ હોલ્ટ અને એક રાત્રિના રોકાણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કામગીરી સુચારુ રીતે પાર પડે તે માટે આર્મી એડવેન્ચર નોડલ સેન્ટરના ઓફિસર કમાન્ડિંગ અને ચીફ ફ્લાઈંગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર કર્નલ રાહુલ મનકોટિયા દ્વારા મહેસાણાના કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ એસ. કે. પ્રજાપતિ (IAS) તેમજ મહેસાણા એરપોર્ટ ઓથોરિટી સાથે અગાઉથી સંકલન સાધીને રનવે, પાર્કિંગ અને હેંગરની સુવિધા માટે વિનંતી કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક આર્મી યુનિટ્સ દ્વારા પણ આ વ્યવસ્થામાં સહયોગ આપવામાં આવ્યો છે. મહેસાણામાં રાત્રિ રોકાણ પૂર્ણ કર્યા બાદ 24 નવેમ્બર 2026ના રોજ આ ત્રણેય માઈક્રોલાઈટ વિમાનો આગળની સફર માટે કંડલા એરપોર્ટ તરફ ઉડાન ભરશે.
યુવાનો અને એનસીસી કેડેટ્સને પ્રેરણા આપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
મહેસાણા એરપોર્ટ પર કર્નલ રાહુલ મનકોટિયાએ આ અભિયાનના હેતુ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વંદે માતરમના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઉપલક્ષ્યમાં આ યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એનસીસી કેડેટ્સ તેમજ સ્થાનિક નાગરિકોને માઈક્રોલાઈટ ફ્લાઈંગ અને એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ અંગે જાગૃત કરવાનો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, 16 નવેમ્બરે ગયાથી શરૂ થયેલી આ ઉડાન 3 ડિસેમ્બરે બેંગલુરુ પહોંચશે અને રસ્તામાં જ્યાં-જ્યાં પણ ટીમ રોકાણ કરશે, ત્યાં એનસીસી કેડેટ્સને આ વિમાનો વિશે પ્રત્યક્ષ માહિતી આપવામાં આવશે. આનાથી કેડેટ્સ પોતાના ઘરે જઈને પણ ભારતીય સેના અને દેશ પ્રત્યે લોકોમાં ઉત્સાહ જગાવી શકશે. કર્નલ રાહુલે લોકોના પ્રતિસાદ અંગે ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે અને દરેક વ્યક્તિ દેશની સેવા કરવા ઈચ્છે છે.
રાષ્ટ્રીય એકતા અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે રોજગારીને પ્રોત્સાહન
આ અભિયાન માત્ર સાહસિક પ્રવૃત્તિ પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેનું રાષ્ટ્રીય, પ્રેરણાત્મક અને શૈક્ષણિક મહત્વ પણ ઘણું મોટું છે. દેશના વિવિધ પ્રદેશોને એક કોમન એવિએશન પ્લેટફોર્મ દ્વારા જોડીને યુવાનોમાં રાષ્ટ્રીય એકતા, અખંડિતતા અને સાહસની ભાવના વિકસાવવાનો આ પ્રયાસ છે. આ ઉપરાંત ભારતમાં સિવિલ અને મિલિટરી એવિએશનની વધતી જતી ક્ષમતાને ઉજાગર કરવી તેમજ માઈક્રોલાઈટ પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપીને ભવિષ્યમાં રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન કરવું એ પણ આ અભિયાનનું મહત્વનું લક્ષ્ય છે. મહેસાણાના આંગણે ભારતીય સેનાના આ વિમાનોનું આગમન જિલ્લાના યુવાનો માટે ચોક્કસપણે એક યાદગાર અને પ્રેરણાદાયી અવસર બની રહ્યું છે.
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