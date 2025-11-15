વિદેશમાં નોકરીની લાલચ આપી ગુજરાતીઓની માનવ તસ્કરી અને સાયબર સ્લેવરી કરનારી ગેંગના ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા
પકડાયેલ આરોપીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર સિન્ડિકેટ તથા ચાઈનીઝ સાયબર માફિયા સાથે મળીને સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ કરી અને આંતરરાજ્ય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમના ગુના આચર્યા છે.
Published : November 15, 2025 at 6:34 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યના વ્યક્તિઓને વિદેશમાં ઉંચા પગારવાળી નોકરી આપવાની લાલચ આપી, પાકિસ્તાની એજન્ટો મારફતે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં મોકલી માનવ તસ્કરી કરી, લાંબા સમય સુધી બંધક બનાવી શારીરિક-માનસિક ત્રાસ આપી સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ કરાવી આર્થિક લાભ મેળવનારી આંતરરાજ્ય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમની ગેંગના સભ્યોને સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ, ગાંધીનગરની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે.
આ ગુનાના આરોપીઓએ પોતાના સબ-એજન્ટો સાથે મળીને ગુજરાતના નાગરિકોને વિદેશમાં ઉંચા પગારે ડેટા એન્ટ્રીની જોબ પ્લેસમેન્ટ આપવાની લાલચ આપી, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોની ટિકિટ બુક કરાવી તેમને પાકિસ્તાની એજન્ટ મિયાંઝ અલી અને તનવીર મારફતે મ્યાનમાર (૫), દુબઈ (૧૫), વિયેતનામ (૧૫), મલેશિયા (૬) – એમ કુલ ૪૧ નાગરિકોને મોકલી આપ્યા. ભોગ બનનારાઓ એરપોર્ટ પર પહોંચતાં જ ચીની ગેંગના એજન્ટો દ્વારા તેમના પાસપોર્ટ, મોબાઈલ ફોન તથા અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કરીને તેમને બંધક બનાવવામાં આવ્યા. ગેરકાયદેસર રીતે બળપૂર્વક મોઈ નદી મારફતે સરહદ પાર કરાવી માનવ તસ્કરી કરી, મ્યાનમારના સરહદી વિસ્તારમાં કે.કે. પાર્ક, મ્યાવાડી ટાઉનશિપ ખાતે લઈ જઈ ગેરકાયદેસર ચાલતા ચાઈનીઝ હબમાં ફિશિંગ, ક્રિપ્ટો સ્કેમ, પોન્ઝી સ્કીમ, ડેટિંગ એપ દ્વારા છેતરપિંડી જેવા વિવિધ સાયબર ગુનાઓ કરવા મજબૂર કરી સાયબર સ્લેવરીનો ભોગ બનાવ્યા. ભોગ બનનાર સહકાર ન આપે તો તેમને શારીરિક તેમજ માનસિક હેરાનગતિ કરી, ગેરકાયદેસર રીતે લાંબા સમય સુધી અટકાયતમાં રાખી વિવિધ સાયબર ગુનાઓ કરવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા. પકડાયેલ આરોપીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર સિન્ડિકેટ તથા ચાઈનીઝ સાયબર માફિયા સાથે મળીને સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ કરી આર્થિક લાભ મેળવ્યો અને આંતરરાજ્ય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમના ગુના આચર્યા છે.
ઝડપાયેલ આરોપીઓ:
(૧) સોનલ સંજયભાઈ ફળદુ – અક્ષર ટાઉનશિપ, ચોબારી રોડ, ઉમિયા નગર, ઝાંઝરડા રોડ, તા. જી., જુનાગઢ.
(૨) સંજયભાઈ હરિભાઈ ફળદુ – અક્ષર ટાઉનશિપ, ચોબારી રોડ, ઉમિયા નગર, ઝાંઝરડા રોડ, તા. જી., જુનાગઢ.
(૩) શૈલેષભાઈ વાલજીભાઈ ડાભી – રહે. ગામ: કાવીઠા, તા. બોરસદ, જિ. આણંદ.
મોડસ ઓપરેન્ડી:
આરોપીઓ (૧) સોનલ સંજયભાઈ ફળદુ, (૨) સંજયભાઈ હરિભાઈ ફળદુ, (૩) શૈલેષભાઈ વાલજીભાઈ ડાભી દ્વારા રાજ્યના વ્યક્તિઓને વિદેશમાં ઉંચા પગારવાળી નોકરી આપવાની લાલચ આપી, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોની ટિકિટ બુક કરાવી તેમને પાકિસ્તાની એજન્ટ મિયાંઝ અલી અને તનવીર મારફતે મોકલી આપી, માનવ તસ્કરી કરી તેમને લાંબા સમય સુધી બંધક બનાવી, છ મહિના કે તેથી વધુ સમય સુધી ગેરકાયદેસર અટકાયતમાં રાખી વિવિધ સાયબર ગુનાઓ કરવા શારીરિક તેમજ માનસિક હેરાનગતિ કરી, લોકો સાથે સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ કરાવી આર્થિક લાભ મેળવી ગુનો આચર્યો છે.
સાવચેતી:
- કોઈ એજન્ટ મારફતે વિદેશ જતાં પહેલાં કંપનીની ખરાઈ કરી, વિદેશમાં તે શું કામ કરે છે તે જાણીને જ વિદેશ જવાનો આગ્રહ રાખવો.
- વિદેશ જતાં પહેલાં એજન્ટો દ્વારા આપવામાં આવતી લોભામણી લાલચમાં પડતાં પહેલાં ખરાઈ કરી, ત્યારબાદ જ વિઝા બાબતે કામ કરવું.
- વિદેશમાં જોબ પ્લેસમેન્ટ આપતી કંપનીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી, તેની નોંધણીની ખરાઈ કર્યા બાદ જ વિદેશમાં નોકરી કરવા જવું.
- વિદેશમાં જોબ પ્લેસમેન્ટ આપતી કંપની દ્વારા આપવામાં આવતી લોભામણી લાલચમાં ન આવવું અને જોબ પ્લેસમેન્ટ લેટર તથા વિઝાના પ્રકારની ખરાઈ કરી ત્યારબાદ જ વિદેશમાં નોકરી માટે જવું.
- વિદેશમાં કોઈ પણ જોબ માટે ગયેલા હો અને આ પ્રકારનો બનાવ બને અથવા શંકા ઊભી થાય તો તાત્કાલિક ભારત સરકાર અથવા જે-તે દેશમાં ભારતીય એમ્બેસીનો કોઈ પણ રીતે સંપર્ક કરવો.
- જે વ્યક્તિના સંતાનો વિદેશમાં ટુરિસ્ટ વિઝાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય અને પરત ન આવ્યા હોય તેમણે તાત્કાલિક ભારત સરકાર અથવા તમારા વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો.
- ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં સાયબર ક્રાઈમનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિએ તુરંત સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન – ૧૯૩૦ અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો.
