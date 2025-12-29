ETV Bharat / state

1 કરોડ 29 લાખ કરતા વધુની સાયબર છેતરપિંડી, જૂનાગઢ અને અમદાવાદના 3 ગઠિયા પકડાયા

1 કરોડ 29 લાખ કરતા વધુની સાયબર છેતરપિંડી મામલે પોલીસે જુનાગઢના એક અને અમદાવાદના બે મળીને કુલ 3 ગઠિયાઓને પકડી પાડ્યાં છે.

1 કરોડ 29 લાખ કરતા વધુની સાયબર છેતરપિંડીનો મામલો
1 કરોડ 29 લાખ કરતા વધુની સાયબર છેતરપિંડીનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે વધુ એક સાયબર ક્રાઇમના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. રાષ્ટ્રીય NCCRP પોર્ટલ પર જૂનાગઢના એક એકાઉન્ટ પર 15 જેટલી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં 01 કરોડ 29 લાખ 66 હજાર 103 રૂપિયાની છેતરપિંડી કરીને આ ખાતામાં પૈસા જમા થયા હતા. પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતાં જ પોલીસે જુનાગઢના એક અને અમદાવાદના બે મળીને કુલ 3 ગઠિયાઓને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

જૂનાગઢમાં વધુ એક સાયબર ક્રાઇમ

છેલ્લાં પંદર દિવસથી સાયબર ક્રાઈમને લઈને જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં જાણે કે, આરોપીઓનો રાફડો ફાટ્યો હોય તે પ્રકારની ચિંતાજનક સ્થિતિ સામે આવી હતી. આવા જ એક વધુ કિસ્સામાં જૂનાગઢ પોલીસે જૂનાગઢના એક અને અમદાવાદના બે મળીને કુલ ત્રણ આરોપીને 01 કરોડ 29 લાખ 66 હજાર 103 રૂપિયાની સાયબર ક્રાઇમ થકી છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે.

જૂનાગઢના શખ્સ સામે 15 જેટલી છેતરપિંડીની ફરિયાદ

રાષ્ટ્રીય NCCRP પોર્ટલ પર જૂનાગઢના અશ્વિન સુખાનંદી નામના વ્યક્તિના એકાઉન્ટ પર 15 જેટલી છેતરપિંડીની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. જે અન્વયે સી ડિવિઝન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.બી.ગોહિલની તપાસ દરમિયાન સમગ્ર મામલામાં ત્રણ આરોપી છેતરપિંડીમાં સામેલ હોવાની વિગતો આવી હતી. જેમાં પોલીસે જુનાગઢના એક અને અમદાવાદના બે મળીને કુલ ત્રણ આરોપીની અટકાયત કરી છે.

1.2%ના કમિશનમાં સલવાયા ત્રણ ઈસમો

સાયબર ક્રાઇમને લઈને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.બી.ગોહિલે સમગ્ર મામલાની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, જૂનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાં રહેતા અશ્વિન સુખાનંદીના ઈન્ડસઈન્ડ બેંકના એકાઉન્ટમાં 01 કરોડ 29 લાખ 66 હજાર 103 રૂપિયા જમા થયા હતા. આ વિગતો પોલીસ તપાસમાં સામે આવતા પોલીસે અશ્વિન સુખાનંદીની અટકાયત કરીને રિમાન્ડ મેળવતા અશ્વિને તેનું બેન્ક એકાઉન્ટ અને એ.ટી.એમ અમદાવાદમાં રહેતા હિરેન વાજા અને જય ઠક્કર નામના અન્ય બે ઈસમોને ભાડા પેટે આપ્યું હોવાની વિગતો જૂનાગઢ પોલીસને મળી હતી. મુખ્ય આરોપી પાસેથી વિગતો મળતા જુનાગઢ પોલીસે અમદાવાદના નારણપુરામાં રહેતા હિરેન વાજા અને અમદાવાદના ગોતામાં રહેતા જય ઠક્કરની અટકાયત કરીને પૂછપરછ શરૂ કરી છે.

  1. ઓપરેશન મ્યુલ હંટ: જુનાગઢના 52 ખાતામાં 300 કરોડથી વધુ જમા થયા, વાયા ભાવનગરથી કેવી રીતે દુબઈ પૈસા પહોંચતા?
  2. 1.9 કરોડની ઓનલાઈન છેતરપિંડીના મામલે 4 ગઠીયાઓ ઝડપાયા, ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને મળી મોટી સફળતા

TAGGED:

JUNAGADH CYBER CRIME
JUNAGADH CYBER CRIME POLICE
JUNAGADH NEWS
CYBER CRIME IN JUNAGADH
CYBER CRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.