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રાજકોટ: ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ, સામાન્ય બોલાચાલી બાદ ઝઘડામાં એક યુવકનું થયુ હતું મોત

રાજકોટમાં મોકાજી સર્કલ પાસે સામાન્ય બોલાચાલી બાદ થયેલા ઝઘડામાં ફાયરિંગ બાદ એક યુવકનું મોત થયું હતું.

ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ
ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 2:02 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં મોકાજી સર્કલ પાસે સામાન્ય બોલાચાલી બાદ થયેલા ઝઘડામાં ફાયરિંગ બાદ એક યુવકનું મોત થયું હતું. આ ઘટનામાં ફાયરિંગ કરનારા પિતા-પુત્રની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. એક સગીરને વાહન ધીમે ચલાવવા માટે ટકોર કરવી યુવકને ભારે પડી હતી. બુલેટ ચાલક સગીર, તેના ભાઇ અને પિતાએ સાથે મળીને બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી ક્રૂરતાપૂર્વક યુવકની હત્યા કરી હતી. આ ઘટનામાં રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં જ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી એક સગીર સહિત પિતા-પુત્રની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

રાજકોટ ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ આરોપી ઝડપાયા

ફરિયાદીએ પોલીસ સમક્ષ નોંધાવેલી FIRમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. ઘટના સમયે આરોપી રણજીતસિંહ વાળાએ પહેલાં હવામાં ફાયરિંગ કરીને ભયનો માહોલ સર્જ્યો હતો અને ત્યારબાદ કૃષ્ણસિંહને ગોળી મારી દીધી હતી. હુમલા દરમિયાન રણજીતસિંહના બંને પુત્રો પોતાના પિતાને ક્રૂરતાપૂર્વક ઉશ્કેરતા હતા અને કહેતા હતા કે, 'પપ્પા આને મારી જ નાખો, હજી ગોળી મારો, આ જીવતો ના રહેવો જોઈએ’. પુત્રોની આ ઉશ્કેરણી બાદ પિતાએ યુવકને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.

ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ ચકચારી ઘટના 8 જુલાઈની રાત્રે રાજકોટના નાનામૌવા ગામતળ શેરી નંબર-4માં આવેલા ‘કર્મયોગ’ મકાન બહાર બની હતી. રાત્રે 9:30 વાગ્યા આસપાસ બુલેટ મોટરસાયકલ સ્પીડમાં ચલાવવાના મુદ્દે કૃષ્ણસિંહ જાડેજા અને સગીર વચ્ચે બોલાચાલી અને સામાન્ય ઝપાઝપી થઈ હતી, જેમાં કૃષ્ણસિંહે સગીરને લાફો મારી દીધો હતો. આ વાતની અદાવત રાખી સગીરે પહેલાં પોતાના મોટાભાઈ અને ત્યારબાદ પિતાને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા. પુત્રને લાફો માર્યો હોવાની જાણ થતાં જ પિતા રણજીતસિંહ વાળા પોતાના બંને પુત્રો સાથે હથિયાર લઈને કૃષ્ણસિંહના ઘરે પહોંચ્યા હતા.

કૃષ્ણસિંહના ઘરની બહાર પહોંચીને આરોપીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. આરોપી રણજીતસિંહે પોતાની પાસે રહેલી ગેરકાયદે પિસ્તોલમાંથી પ્રથમ હવામાં ફાયરિંગ કર્યું અને ત્યારબાદ કૃષ્ણસિંહ જાડેજાને ટાર્ગેટ કરી માથાના તેમજ પેટના ભાગે નજીકથી ગોળીઓ ધરબી દીધી હતી.

લોહીલુહાણ હાલતમાં કૃષ્ણસિંહને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. એટલું જ નહીં, કૃષ્ણસિંહને બચાવવા વચ્ચે પડેલા તેમના 72 વર્ષીય મોટા બાપુ રહેન્દ્રસિંહ જાડેજા પર પણ આરોપી રણજીતસિંહે બંદૂક વડે માથામાં ફટકા મારી ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી.

આ ઘાતકી હત્યાના પગલે મૃતકના કૌટુંબિક ભાઈએ રાજકોટ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 103(1) (હત્યા), 118(2), 352, 3(5) તેમજ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ એક્શનમાં આવેલી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાજકોટ-ભાવનગર હાઇવે પર સરધાર નજીકથી નાસી છૂટેલા મુખ્ય આરોપી રણજીતસિંહ વાળા, તેના પુત્ર રાજવીરસિંહ વાળા અને એક સગીર પુત્રને દબોચી લીધા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી રણજીતસિંહ સામે અગાઉ પણ પ્રોહિબિશન (દારૂબંધી)ના બે ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.

ફાયરિંગની ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર કૃષ્ણસિંહ જાડેજા સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા ખાતે હોટલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા. તેઓ પોતાના વૃદ્ધ માતા-પિતાના એકના એક લાડકવાયા પુત્ર હતા. કૃષ્ણસિંહના અવસાનથી તેમના પાંચ વર્ષના માસૂમ દીકરા અને માત્ર દોઢ વર્ષની દીકરીએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે.

રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ACP ભરત બસિયાએ જણાવ્યું હતું કે, બુલેટ ફૂલસ્પીડમાં ચલાવવાના મુદ્દે કૃષ્ણસિંહ જાડેજા અને સગીર વચ્ચે બોલાચાલી થઇ હતી જેમાં મૃતકે સગીરને લાફો માર્યો હતો. આ અંગેની અદાવત રાખી તેને પોતાના પિતા અને ભાઇને બોલાવ્યા હતા. આ દરમિયાન પિતાએ ફાયરિંગ કરી મૃતકને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. આ ઘટનામાં સગીર, તેના પિતા અને ભાઇની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

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RAJKOT FIRING INCIDENT
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ACCUSED ARREST FIRING INCIDENT
THREE ACCUSED ARRESTED RAJKOT

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