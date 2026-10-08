સુરત: રોકાણ માટે આપેલા 15 લાખ ડૂબી જતા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઈઝરના દીકરાને ઉઠાવ્યો, કેવી રીતે પોલીસે ઉકેલ્યો અપહરણનો ભેદ?
સુરતના અડાજણમાં 6 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજના 7 વાગ્યા આસપાસ 27 વર્ષીય એક યુવકનું અપહરણ થયું હતું, અપહરણકર્તાઓએ 30 લાખ રૂપિયાની માગણી કરી હતી.
Published : October 8, 2026 at 6:19 PM IST
સુરતઃ અડાજણમાં એક વેપારીના પુત્રના અપહરણ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આ કેસમાં પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કૂલ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ઘટસ્ફોટ થયો છે કે શેરબજારમાં રોકાણ માટે આપેલા રૂપિયા ડૂબી જતા આરોપીએ પોતાના બે સાગરિતો સાથે મળીને અપહરણનો ખેલ ખેલ્યો હતો.
સુરત શહેર પોલીસના DCP લખધીરસિંહ ઝાલાના જણાવ્યા મુજબ, 6 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ સાંજના સાત વાગ્યાના અરસામાં અડાજણના મધુવન સર્કલ નજીક ટ્રીનીટી બિઝનેસ પાર્ક પાસેથી 27 વર્ષીય આગમ પટવા નામના યુવકનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓએ જાહેર રોડ પરથી યુવકને બ્લેક કલરની હુન્ડાઈ વેન્યુ કાર નંબર MH-12-ZS-0693માં બેસાડી દીધો હતો અને ત્યારબાદ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા.
15 લાખ ડૂબ્યા, અપહરણ કરીને માગ્યા 30 લાખ
પોલીસના કહેવા મુજબ, આરોપીએ એક વર્ષ અગાઉ આગમ પટવાના પિતાને શેરબજારમાં રોકાણ માટે 15 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. જો કે, એક વર્ષમાં આ રૂપિયા શેરબજારમાં ડૂબી જતા તેની વસુલાત માટે આરોપીએ આગમ પટવાનું અપહરણ કરી લીધું હતું અને તેના પિતાને ફોન કરીને 30 લાખ રૂપિયાની ખંડણીની માગ કરી હતી. ખંડણીની રકમ ન આપે તો યુવકને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી પણ આરોપીઓએ આપી હતી.
24 કલાકમાં મહારાષ્ટ્રથી દબોચાયા આરોપી
અપહરણની ઘટનાની જાણ થતા જ DCP લખધીરસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ અડાજણ પોલીસની ચાર ટીમો દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી સુરત શહેરના 100થી વધુ તથા મહારાષ્ટ્ર તરફ જતા હાઈવેના આશરે 50 મળીને કુલ 150થી વધુ CCTV કેમેરાના ફૂટેજ ચકાસ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન બ્લેક કલરની હુન્ડાઈ વેન્યુ કાર મહારાષ્ટ્રના પુણે-અહલ્યાનગર હાઈવે તરફ જતી હોવાનું સામે આવતા પોલીસની એક ટીમ તાત્કાલિક પુણે તરફ રવાના થઈ હતી.
પોલીસના કહેવા મુજબ, 7 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે આશરે 12 વાગ્યે અડાજણ પોલીસે પુણે-અહલ્યાનગર હાઈવે પર આવેલા સુપા ગામ નજીક હાઈવે પર કારને આંતરી લીધી હતી. પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી લઈને અપહ્યત આગમ પટવાને સહીસલામત મુક્ત કરાવ્યો હતો અને યુવકને તેના માતા-પિતાને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, મુખ્ય આરોપી રવિરાજ પાટીલ પુણેનો રહેવાસી ઠે અને અમોલ ખરમાળે તેમજ મયુર શિંદે નામના બે શખ્સોએ તેને અપહરણમાં સાથ આપ્યો હતો. પોલીસે આરોપીઓએ ગુનાના ઉપયોગમાં લીધેલી બ્લેક કલરની હ્યુન્ડાઈ વેન્યુ કાર અને ચાર જેટલા મોબાઈલ ફોન પણ જપ્ત કર્યા છે. મુખ્ય આરોપી રવિરાજ પાટીલ પુણેનો રહેવાસી હોવાથી આરોપીઓએ તેને પુણે તરફ લઈ જવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
હાલ અડાજણ પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને આ સમગ્ર કાવતરામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
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