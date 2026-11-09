"ગુજરાતીઓ પોતાના બાળકો બચાવે": વડોદરા-સુરતની બેંકો અને મોદી સ્ટેડિયમને ઉડાવી દેવાની ફરી ધમકી મળી
દિવાળીના પર્વ પર ધમકીભર્યો ઈમેલ મળતા બોમ્બ સ્કવૉડ અને ડૉગ સ્કવૉડની ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
Published : November 9, 2026 at 3:15 PM IST
અમદાવાદ, વડોદરા, સુરતઃ એક તરફ લોકો તહેવારોની ઉજવણીમાં વ્યસ્ત છે, બીજી બાજુ ફરી એકવાર ધમકીભર્યા ઈમેલથી દોડધામ મચી ગઈ છે. અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરામાં બોમ્બથી વિસ્ફોટના ધમકીભર્યા ઈમેલ મળતા હડકંપ મચી ગયો છે.
દિલજીત દોસાંગના કોન્સર્ટ પહેલા ફરી ધમકી
અમદાવાદમાં ફરી એકવાર દિલજીત દોસાંગના કોન્સર્ટ પહેલા ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો છે. અજાણ્યા શખ્સે મોકલેલા આ ઈમેલમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને મોટેરા સ્ટેશનને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. 21 નવેમ્બરે દિલજીત દોસાંજના કોન્સર્ટમાં IED બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી છે. ધમકીભર્યો આ ઈમેલ ખાલિસ્તાની સમર્થક દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
વડોદરાની બે બેંકોને ઉડાવી દેવાની ધમકી
વડોદરા શહેરમાં બે અલગ-અલગ બેંકોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મળતાં પોલીસ તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. રાવપુરા રોડ પર આવેલી બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સયાજીગંજના સૂરજ પ્લાઝા બિલ્ડિંગમાં આવેલી બેંક ઓફ બરોડાને નિશાન બનાવી અજાણ્યા શખ્સે ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મોકલ્યા છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બંને બેંકોમાં ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓની અવરજવર બંધ કરાવવામાં આવી હતી. BDS અને ડોગ સ્કવોડની ટીમોએ બંને સ્થળે તપાસ શરૂ કરતાં પોલીસ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.
ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બંને બેંકોના પરિસર, અલગ-અલગ રૂમ, માળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શંકાસ્પદ વસ્તુઓની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ કોઈ કચાશ ન રહે તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. હાલ તપાસ દરમિયાન બોમ્બ મળ્યાની કોઈ પુષ્ટિ થયેલી માહિતી સામે આવી નથી.
અગાઉ પણ મળ્યો હતો ધમકીભર્યો ઈમેલ
ઉલ્લેખનીય છે કે વડોદરા શહેરમાં અગાઉ પણ શાળાઓ, અદાલતો અને જેલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી ચૂકી છે. હવે શહેરની બે બેંકોને એકસાથે ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મળતાં જાહેર સ્થળો અને નાણાકીય સંસ્થાઓની સુરક્ષાને લઈને ફરી ચિંતા ઊભી થઈ છે. ખાસ કરીને બેંક જેવી જગ્યાએ દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓની અવરજવર રહેતી હોવાથી આવી ધમકીને પોલીસ તંત્ર ગંભીરતાથી લઈ રહ્યું છે. બીજી તરફ, ધમકીભર્યા ઈમેઇલ કોણે મોકલ્યા અને તેની પાછળનો હેતુ શું હતો તે જાણવા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાયબર ક્રાઇમની મદદથી ઈમેઇલ મોકલનારની ઓળખ અને લોકેશન શોધવાની દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
સુરતમાં પણ બેંક ઓફ બરોડાની ઉડાવી દેવાની ધમકી
સુરત શહેરના પોશ અને અતિ વ્યસ્ત ગણાતા ઘોડદોડ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી બેંક ઓફ બરોડાની શાખાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં પોલીસ તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. બેંકના સત્તાવાર ઈમેલ એકાઉન્ટ પર અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલવામાં આવતાં બેંક સંચાલકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. દિવાળીના તહેવારોના માહોલ વચ્ચે મળેલી આ ગંભીર ધમકીને પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી ગઈ હતી.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો, બોમ્બ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. સુરક્ષાના ભાગરૂપે પોલીસે બેંકમાં હાજર તમામ કર્મચારીઓ અને સ્ટાફને સહીસલામત બહાર કાઢ્યા હતા. ત્યારબાદ બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા બેંકના સમગ્ર પરિસરની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં પણ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.
હાલમાં ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલનારની ઓળખ મેળવવા માટે પોલીસે સાયબર ક્રાઈમની મદદથી તપાસ શરૂ કરી છે. ઈમેલના ટેકનિકલ પુરાવાઓના આધારે મોકલનાર સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. જોકે, તપાસ દરમિયાન કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી કે નહીં અને ધમકી પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે તે અંગે તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટતા થશે.
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