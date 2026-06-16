વાંકાનેરના વઘાસીયા ટોલપ્લાઝા પર ટોલ કર્મચારીઓને જાનથી મારવાની ધમકી, સ્થાનિક યુવકો દ્વારા આતંક મચાવવામાં આવ્યો
વઘાસીયા ટોલપ્લાઝાના મેનેજર મુકેશકુમાર નિર્ભયકુમાર યાદવ (ઉં. ૩૭) એ વાંકાનેર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : June 16, 2026 at 5:47 PM IST
મોરબી: વાંકાનેર-મોરબી હાઈવે પર આવેલા વઘાસીયા ટોલપ્લાઝા ખાતે ટોલ ટેક્સ ન ચૂકવવા અને વાહનો ઊભા ન રાખવા બાબતે સ્થાનિક યુવકો દ્વારા ભારે આતંક મચાવવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આરોપીઓએ ટોલ કર્મચારીઓ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી કરી, ગાળો ભાંડી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, વઘાસીયા ટોલપ્લાઝાના મેનેજર મુકેશકુમાર નિર્ભયકુમાર યાદવ (ઉં. ૩૭) એ વાંકાનેર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, આરોપી જયરાજસિંહ ઝાલા તથા હરદીપ ઉર્ફે હરૂભા ઝાલા (રહે. વઘાસીયા, તા. વાંકાનેર) અને તેમના અજાણ્યા ચાર સાથીઓએ બે વાહનો લઈને ટોલપ્લાઝા પર આવ્યા હતા.
પ્રથમ આરોપી જયરાજસિંહ ઝાલા ક્રેટા કાર (રજિ. નં. GJ-36-AJ-2312) લઈને આવ્યા હતા અને ટોલ કર્મચારીને તેમની ગાડી ઊભી ન રાખવા જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ હરદીપ ઝાલા સ્કોર્પિયો કાર (રજિ. નં. GJ-08-BH-0007) લઈને આવ્યા અને તેમણે પણ સમાન વલણ અપનાવ્યું હતું. આરોપીઓએ ટોલ કર્મચારીઓ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી કરી, અશ્લીલ ગાળો ભાંડી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી હતી. તેમણે કર્મચારીઓને શારીરિક રીતે પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હોવાનું જણાવાયું છે.
આરોપીઓએ ટોલ ન ભરવા ઉપરાંત ટોલપ્લાઝા પર વાહનો ઊભા ન રાખવાની હઠ લીધી હતી, જેનાથી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પ્રાધિકરણ (NHAI) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી નોટિફિકેશન G.S.R.838(E)નો સીધો ભંગ થયો છે.
પોલીસે ફરિયાદના આધારે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ ઘટનાથી ટોલ કર્મચારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.