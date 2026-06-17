સુરત મનપા કચેરી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, તંત્રમાં દોડધામ
આ ગંભીર મેલને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા અને સુરક્ષા એજન્સીઓમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી.
Published : June 17, 2026 at 5:39 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરીમાં આજે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સુરત મનપાના મેયરની ઓફિસમાં એક ઓફિશિયલ ઈ-મેલ દ્વારા આખી કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ગર્ભિત ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ ગંભીર મેલને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા અને સુરક્ષા એજન્સીઓમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી.
ધમકી મળતાની સાથે જ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરવામાં આવી હતી. સુરત પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG), અને બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDDS) નો મોટો કાફલો તાત્કાલિક SMC કચેરીએ દોડી આવ્યો હતો. સુરક્ષાના ભાગરૂપે આખા SMC પરિસરને ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને તમામ કર્મચારીઓ તથા મુલાકાતીઓને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં સ્નિફર ડોગ્સ અને મેટલ ડિટેક્ટરની મદદથી સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે.
આ અંગે વધુ વિગતો આપતા ડીસીપી રાઘવ જૈને જણાવ્યું હતું કે, "કંટ્રોલ રૂમને માહિતી મળી હતી કે એક ઇમેઇલ રિસીવ થયો છે, જેમાં SMC ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. અમારી BDDSની ટીમ, ડોગ સ્ક્વોડ અને સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સઘન ચેકિંગ કરી રહી છે. હાલ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે માટે અમે સાવચેતીના તમામ પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. જે ઈ-મેલ આવ્યો છે, તેનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને સાયબર ક્રાઈમની ટીમ આરોપીને પકડવા માટે તપાસ કરી રહી છે."
આ ધમકીભર્યો મેલ કોણે અને ક્યાંથી મોકલ્યો છે તે જાણવા માટે પોલીસ સાયબર ક્રાઈમની મદદ લઈ રહી છે. આઈપી એડ્રેસને ટ્રેસ કરીને ધમકી આપનાર અજાણ્યા શખ્સ સુધી પહોંચવા પોલીસે કવાયત તેજ કરી છે. હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસનો સઘન બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
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