સોમનાથ મંદિર-ભાજપ કાર્યાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસ એલર્ટ પર
ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સરકારી કચેરીઓ, કોર્ટ અને મહત્ત્વની સંસ્થાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળવાનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : September 21, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 1:06 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સરકારી કચેરીઓ, કોર્ટ અને મહત્ત્વની સંસ્થાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળવાનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ફરી એકવાર બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ખળભળાટ મચ્યો છે. અજાણ્યા શખ્સે ઇમેઇલ મારફતે આતંકી ધમકી મોકલતા ચકચાર મચી છે.
બોમ્બના ધમકીભર્યા ઇમેઇલની શરૂઆતમાં 'અસલામુ વાલેકુમ, અલ્લાહુ અકબર' લખીને દહેશત ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરાયાની ઘટના સામે આવી છે. આ ધમકીભર્યા ઇમેઇલમાં સોમનાથ મંદિર, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, BJP સેન્ટ્રલ ઓફિસ, ખાનપુર સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય સહિત તમામ પોલીસકર્મીઓ અને RAW એજન્સીને નિશાન બનાવવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે.
ઇમેઇલમાં અલગ-અલગ લોકેશન પર અગાઉથી જ બોમ્બ ફિટ કરી દેવામાં આવ્યા હોવાનો ચોંકાવનારો દાવો કરવામા આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ છે. ધમકી આપનારે ઇમેઇલમાં ઝેર ઓકતા 'હિન્દુસ્તાન મુર્દાબાદ' અને 'BJP મુર્દાબાદ' જેવા શબ્દોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે.
પત્રમાં આતંકી કનેક્શન છતું કરતા 'પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદ' અને 'ખાલિસ્તાન ઝિંદાબાદ'ના નારા પણ લખવામાં આવ્યા છે. ઇમેઇલના અંતમાં ફરી 'અલ્લાહુ અકબર' લખાયું છે, ધમકી મળતા જ રાજ્યની તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયા છે. અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
પંજાબ પોલીસને મળ્યો ધમકીભર્યો ઈમેલ
મળતી માહિતી મુજબ ધમકીભર્યો ઈમેલ સૌપ્રથમ પંજાબ પોલીસને મળ્યો હતો. ત્યારબાદ પંજાબના DGP દ્વારા ગુજરાત પોલીસને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. ઈમેલમાં ગુજરાતના વિવિધ મહત્ત્વના સ્થળોને નિશાન બનાવવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સોમનાથ મંદિરને નિશાન બનાવવાની ધમકી
ધમકીભર્યા ઈમેલમાં સોમનાથ મંદિરનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સોમનાથ મંદિર પહેલેથી જ Z+ સુરક્ષા વ્યવસ્થાથી સજ્જ હોવાથી અહીં સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કડક બંદોબસ્ત રાખવામાં આવે છે. મંદિરને અગાઉ પણ ધમકીભર્યા ઈમેલ મળ્યા હોવાના બનાવો સામે આવી ચૂક્યા છે. હવે ફરી સોમનાથ મંદિરનો ઉલ્લેખ થતાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને સતર્કતા વધારવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં એલર્ટ
મહત્વનું છે કે, આ ઈમેલ સીધો ગુજરાત પોલીસને મળ્યો હોવાના બદલે પહેલા પંજાબ પોલીસને મળ્યો હતો. ત્યારબાદ પંજાબના DGP દ્વારા ગુજરાત પોલીસને ધમકી અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાં જ ગુજરાતનું સુરક્ષા તંત્ર સતર્ક બન્યું છે અને ધમકીની ગંભીરતા અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ઈમેલની સત્યતા અને મોકલનારની તપાસ
સુરક્ષા એજન્સીઓ હવે ઈમેલ ક્યાંથી મોકલવામાં આવ્યો, મોકલનાર કોણ છે અને ધમકી પાછળ કોઈ વાસ્તવિક કાવતરું છે, કે પછી માત્ર ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો પ્રયાસ છે, તે સહિતના મુદ્દે તપાસ કરી રહી છે. વિવિધ સ્થળોની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.
જણાવી દઈએ કે, થોડાક દિવસો અગાઉ ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં કોર્ટ પરિસરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ખાસ વાત એ છે કે, ગાંધીનગર કોર્ટને એક અઠવાડિયાની અંદર બીજી વખત આવી ધમકી મળી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં મહત્વની બાબત એ છે કે, તાજેતરમાં જ ગુજરાત સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મોકલવાના મામલે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. સાયબર ક્રાઇમની કાર્યવાહી બાદ પણ ફરીથી ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળવાનો સિલસિલો યથાવત છે.
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