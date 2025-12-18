સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી
Published : December 18, 2025 at 6:13 PM IST
હિંમતનગર: અમદાવાદમાં સ્કૂલ, વડોદરામાં કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી બાદ હવે સાબરકાંઠામાં જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. ધમકી મળતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. બીડીએસ સહિતની ટીમો કલેક્ટર કચેરી પહોંચી હતી. વડોદરા અને સાબરકાંઠા કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાનો ઇમેલ મળ્યો છે.
પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઇ
સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને ઇમેલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા પોલીસ એલર્ટ થઇ હતી અને બીડીએસ, ડૉગ સ્કવોર્ડ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી રહી છે. અમદાવાદમાં 10થી વધારે સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ વડોદરા કલેક્ટર કચેરીને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી.
આ પણ વાંચો: