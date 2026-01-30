ETV Bharat / state

પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ખોટી સાબિત થઇ, તપાસના અંતે કંઇ ના મળ્યું

પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને રશિયન ભાષામાં ધમકી આપતો ઇ મેઇલ મળ્યો હતો.

પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ખોટી સાબિત થઇ
પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ખોટી સાબિત થઇ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 8:38 PM IST

પાલનપુર: પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને ફરી ઇમેઇલ દ્વારા ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ વખતે રશિયન ભાષામાં ધમકીભર્યો ઇમેલ મળ્યો હતો. વહીવટીતંત્રએ સુરક્ષાના ભાગરૂપે તાત્કાલિક કચેરીઓ ખાલી કરી પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસ કાફલો બોમ્બ સ્કવોર્ડ અને ડોગ સ્કવોર્ડ સાથે પહોંચી ગયો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી. જોકે, તપાસના અંતે કઇ મળ્યું નહતું.

20 દિવસમાં પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બીજી વખત ધમકીભર્યો મેઇલ મળ્યો

બનાસકાંઠાના મુખ્ય મથક ગણાતા પાલનપુરમાં આવેલી કલેક્ટર કચેરીને ધમકી ભર્યો ઇમેલ મળ્યો હતો. 20 દિવસ પહેલા પણ પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. શુક્રવારે રશિયન ભાષામાં પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને ધમકીભર્યો મેઇલ મળતા કચેરીના તમામ કર્મચારીઓને તાત્કાલિક બહાર નીકળી જવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો. થોડા સમય માટે પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બનાવની જાણ તાત્કાલિક પોલીસ, બોમ્બ સ્કવોર્ડ અને ડોગ સ્કવોર્ડને કરવામાં આવી હતી.

પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ખોટી સાબિત થઇ (ETV Bharat Gujarat)

બોમ્બ સ્કોવોર્ડ અને ડોગ સ્કવોર્ડની ટીમ તાત્કાલિક પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચી ગઇ હતી હતી કચેરીના સંકુલ તેમજ કચેરીની અંદર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા એક કલાક સુધી તપાસ કરવામાં આવી હતી પરંતુ કોઈ જ વિસ્ફોટક વસ્તુ ના મળતા આ ધમકી ફેક સાબિત થઇ હતી. કચેરીમાંથી કંઈ જ ન મળતા આખરે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસે હાશકારો અનુભવ્યો છે. પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બીજીવાર આ પ્રકારે ધમકી ભર્યો ઈ-મેલ મળ્યો છે.

પાલનપુર કલેક્ટર ઓફિસને ધમકી મળતા જ ડૉગ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી
પાલનપુર કલેક્ટર ઓફિસને ધમકી મળતા જ ડૉગ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)

અંદાજિત કલાક સુધી કચેરી અંદર સંકુલમાં તપાસ બાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ અને તપાસ કરનાર ટીમના અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે હાલમાં તપાસમાં કશું જ વિસ્ફોટક ન મળ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું અને કહ્યું કે અગાઉ પણ આ જ પ્રકારની ધમકીમાં તપાસ બાદ કશું જ મળ્યું ન હતું.

