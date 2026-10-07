દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટને લઇ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, અમદાવાદની 5થી વધુ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
અમદાવાદમાં ફરી એક વખત ખાલિસ્તાનના નામે બોમ્બની ધમકીનો ઇમેલ મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : October 7, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 12:16 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એક વખત બોમ્બની ધમકીનો ઇમેલ મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને અમદાવાદની 5થી વધુ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. બોમ્બની ધમકી મળતા જ પોલીસ એલર્ટ થઇ ગઇ છે અને તપાસ હાથ ધરી છે.
અમદાવાદની 5થી વધુ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
અમદાવાદની 5થી વધુ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યો ઇમેલ મળતા તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઇ છે.
એશિયા સ્કૂલ સહિત બોડકદેવ સ્કૂલ ફોર ચિલ્ડ્રન, SGVP સ્કૂલ, ઝાયડસ સ્કૂલ વેજલપુર અને સંત કબીર સ્કૂલને ધમકીભર્યો મેઇલ મળ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ઈમેલ મળતા જ શાળા સંચાલકોએ સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી હતી. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. DEO દ્વારા શાળાઓને પરિસરની શારીરિક ચકાસણી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ જરૂર જણાય તો વિદ્યાર્થીઓને શાળામાંથી રજા આપવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ પોલીસ અને શાળા તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
ખાલિસ્તાનના નામે ધમકી
અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલી શાંતિ એશિયાટિક, બોડકદેવ સ્કૂલના નામે ઇમેલ આવ્યો હતો. જેમાં બોલેગા ખાલિસ્તાન, ખાલિસ્તાન જિંદાબાદના નામે ઇમેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ ઇમેલમાં ગુજરાતમાં 11:11 AMએ મેઇલ મળ્યો હતો જેમાં કોઇને પણ દિલજીત દોસાંઝના શોમાં બાળકોને ના મોકલવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી.
બોમ્બની ધમકીમાં 21 નવેમ્બરે- મોદી સ્ટેડિયમ, 1 નવેમ્બરે JLN સ્ટેડિયમ, દિલ્હીમાં ના મોકલવાની વિનંતી કરી છે.
અમદાવાદ સહિત 7 શહેરોમાં દિલજીત દોસાંઝનો કોન્સર્ટ
પંજાબી સિંગર-એક્ટર દિલજીત દોસાંઝે પોતાના ઇન્ડિયા કોન્સર્ટની તારીખ અને શહેરોના નામની જાહેરાત કરી છે. 21 નવેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં દિલજીત દોસાંઝનું કોન્સર્ટ યોજાશે.
દિલ્હી, ઇન્દોર, અમદાવાદ, મુંબઇ, બેંગલુરૂ, લખનૌ, ચંદીગઢમાં દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટ યોજાવાનો છે.
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