'2008ને ના ભૂલશો, ભારત સરકાર માટે બિગસરપ્રાઇઝ', અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરની જેલને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી
અજાણ્યા શખસે ઈમેઈલ મારફતે આપી ધમકી, સ્થાનિક પોલીસની ટીમ જેલ પર પહોંચી; બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.
Published : November 3, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 12:09 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરની જેલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું છે. અજાણ્યા શખ્સે ઈમેઈલ મારફતે જેલોને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી છે. આ ધમકીભર્યો ઈમેઈલ મળ્યા બાદ સ્થાનિક પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક જેલ પર પહોંચી છે. સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જેલ પરિસરમાં બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવનાર છે. હાલ પોલીસ દ્વારા સુરક્ષાને લઈને જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
ખાલિસ્તાનના નામે મળ્યો મેઇલ?
ગુજરાત DGP ઓફિસ અને DC ઓફિસ, 1 મંદિર (નામ નહીં જણાવું), ગુજરાતની જેલ (કઇ જેલ છે નામ નહીં જણાવું)- અહીં બોમ્બ છે. 2008ને ના ભૂલો. હવે ભારત સરકાર માટે મોટું સરપ્રાઇઝ છે, રાહ જુવો. પાકિસ્તાન જિંદાબાદ, ખાલિસ્તાન જિંદાબાદ, અલ્લાહ-ઓ-અકબર.
મહેસાણા-પાટણ સહિતની જેલને પણ મળી ધમકી
દિવાળીના સમયે મહેસાણા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. મહેસાણા સબજેલની સાથે કલેક્ટર કચેરીમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. એલસીબી, SOG, બોમ્બ ડિસ્પોઝ સ્કોર્ડ સહિતની ટીમ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી હતી. કલેક્ટર કચેરીમાં આવેલ વિવિધ કચેરીઓની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ પાટણમાં પણ ધમકી મળતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
મહેસાણામાં બોમ્બની ધમકી બાદ સબજેલની સાથે કલેક્ટર કચેરીમાં તપાસ #BombThreat #Mehsana https://t.co/Kh4RI5wz46— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) November 3, 2026
વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં પણ ધમકી આપી
રાજ્યભરની જેલોની ધમકીને પગલે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં પણ ધમકી મળી હતી. પોલીસ દ્વારા જેલ પરિસરમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. બોમ્બ સ્કવોર્ડ અને ડોગ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
સાત દિવસ પહેલાં અમદાવાદની 8 સ્કૂલોને પણ મળી હતી ધમકી
સાત દિવસ પહેલાં જ અમદાવાદની સ્કૂલોને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. જેમાં સેટેલાઇટની નારાયણ ગુરુ સ્કૂલ, ચાંદખેડાની પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, સેટેલાઇટની વિદ્યા ભારતી સ્કૂલ અને આંબાવાડીની સી.એન. વિદ્યાલય સહિત કુલ 8 સ્કૂલોને ધમકીભર્યા ઈમેઈલ મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત 21 નવેમ્બરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારા પંજાબી સિંગર દિલજીતના કોન્સર્ટને લઈને પણ ધમકી આપવામાં આવી હતી. ધમકીભર્યા ઈમેઈલમાં 'બચ્ચન બોમ્બેમાં અને દિલજીત અમદાવાદમાં બોમ્બ હુમલામાં માર્યા જશે' તેવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે રાજ્યભરની જેલોને ઉડાવવાની ધમકી મળતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક બની છે. આ સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ અને વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
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