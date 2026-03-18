ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ડોગ સ્કવોર્ડ-બોમ્બ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઇ
સ્કૂલ-કોર્ટ બાદ હવે ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે.
Published : March 18, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 10:50 AM IST
ગાંધીનગર: સ્કૂલ-કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી બાદ હવે ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. ઇમેલ દ્વારા ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. બોમ્બની ધમકીને પગલે વિધાનસભા પરિસરને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું. બનાવની જાણ થતા જ ડૉગ સ્કવોર્ડ-બોમ્બ સ્કવોર્ડ દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગુજરાત સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ લોકતંત્રની સંસ્થા-વિધાનસભા આજે એક ગંભીર સુરક્ષા ચિંતાનો કેન્દ્ર બની ગઇ છે. વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા જ સમગ્ર રાજ્ય સુરશ્રા તંત્રમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ઈમેલ મારફતે આ ધમકી મોકલવામાં આવી હતી. ઈમેલ મળતા જ વિધાનસભા સચિવાલયે તાત્કાલિક પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓને જાણ કરી હતી. સંદેશાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ પ્રકારનો જોખમ ન લેવાય તે માટે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ધમકી મળ્યા બાદ સૌથી પહેલું પગલું તરીકે વિધાનસભા પરિસર ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું. અંદર હાજર અધિકારીઓ, સ્ટાફ તેમજ અન્ય લોકો ને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પરિસરમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના તમામ માર્ગોને સીલ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ દરમિયાન શહેર પોલીસ, ATS, બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. સમગ્ર વિધાનસભા બિલ્ડિંગ, પાર્કિંગ વિસ્તાર, આસપાસના માર્ગો તેમજ સંવેદનશીલ ઝોનમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. દરેક વાહન અને વ્યક્તિની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.
ગાંધીનગરના પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમશેટ્ટીએ જણાવ્યું કે, "સવારે 8 વાગ્યે વિધાનસભાના મેઇલ આઇડી ઉપર મેઇલ આવ્યો હતો. હાલ આ મેઇલની તપાસ ચાલી રહી છે. ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવશે. આજે બપોરે 2 વાગ્યે બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી મળી હતી. અંગ્રેજીમાં મેઇલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આતંકવાદ સાથેના કનેક્શન બાબતે પણ તપાસ કરવામાં આવશે."
#WATCH | Gandhinagar | Police personnel deployed outside the Gujarat Legislative Assembly after it recieved a bomb threat via email this morning. pic.twitter.com/NGQfNgURZE— ANI (@ANI) March 18, 2026
સલામતી શાખાના DYSP પી.એન. વાંદાએ ઘટનાની પૃષ્ટિ કરતાં જણાવ્યું હતું કે,વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી ઈમેલ મારફતે મળી છે. આને ગંભીરતાથી લઈ તાત્કાલિક પરિસર ખાલી કરાવાયું છે અને બોમ્બ સ્ક્વોડ તેમજ ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે. હાલ સુધી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ ખાતરી થયા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે,આ ઈમેલ ક્યાંથી મોકલાયો છે અને પાછળ કોણ છે તે જાણવા માટે સાયબર ક્રાઇમ સેલને તપાસ સોંપવામાં આવી છે. ટેકનિકલ એનાલિસિસ દ્વારા ઈમેલના આઈપી એડ્રેસ અને ઓરિજિન ટ્રેસ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.આ માત્ર ખોટી અફવા કે મજાક છે કે પછી કોઈ મોટું કાવતરું છે તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અગાઉ પણ આવા ધમકીભર્યા ઈમેલના બનાવો સામે આવ્યા છે, પરંતુ દરેક વખતે સુરક્ષા એજન્સીઓ કોઈ જોખમ લેતી નથી.
હાલમાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે, પરંતુ વિધાનસભા અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસનો કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય જનતાને પણ અફવાઓથી દૂર રહેવા અને કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
