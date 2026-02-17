ETV Bharat / state

અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિતની કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવવામાં આવ્યું

અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને ઇમેલ દ્વારા લંચ ટાઇમમાં 19 RDX,IED જેવા બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી
ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી
ETV Bharat Gujarati Team

February 17, 2026

ગાંધીનગર: અમદાવાદ અને વડોદરાની સ્કૂલોને બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ હવે અમદાવાદ,ગાંધીનગર, વડોદરા અને વલસાડની કોર્ટને ઇમેલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. બોમ્બની ધમકી મળતા જ કોર્ટ પરિસરને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું.

કઇ કઇ કોર્ટને બોમ્બની ધમકી મળી

અમદાવાદ જૂની હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. વડોદરા તેમજ વલસાડની કોર્ટને પણ બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી.

અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી

અમદાવાદની ગ્રામ્ય કોર્ટને ફરીવાર બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી. સવારે 4.07 મિનિટે ઇમેલ મળ્યો હતો જેમાં 19 RDX,IED જેવા બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ બ્લાસ્ટ લંચ બ્રેક સમય દરમિયાન કરવાનો મેઇલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ બનાવની જાણ થતા જ BDDS અને ડોગ સ્કવોર્ડ સહિત સ્થાનિક પોલીસ તેમજ SOGની ટીમ એલર્ટ મોડ પર આવી ગઇ હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.

ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી

ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ધમકી મળતાની સાથે જ કોર્ટ પરિસરને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું. બનાવની જાણ પોલીસ, BDDS અને ડોગ સ્કવોર્ડને કરવામાં આવતા તે પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.

વલસાડ કોર્ટને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

વલસાડ કોર્ટને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ધમકીને લઇ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને સલામતીના ભાગરૂપે કોર્ટ પરિસરને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું. ડોગ સ્કવોર્ડ અને બોમ્બ સ્કવોર્ડ સાથે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી.

આ પહેલા પણ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી ચુકી છે

આ પહેલા પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટ સહિત રાજ્યની અનેક કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી ચુકી છે. આ ધમકીને ગંભીરતાથી લઇને તમામ કોર્ટમાં ન્યાયિક કામગીરી અટકાવીને ડોગ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોર્ડની મદદથી તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે, હજુ સુધી કઇ મળ્યું નથી અને આ ધમકી અફવા સાબિત થઇ છે.

