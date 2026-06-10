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CM ઓફિસ, AMC અને RSS કાર્યાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, બોમ્બ-ડૉગ સ્કવોર્ડે તપાસ હાથ ધરી

CM ઓફિસ, અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તેમજ RSS કાર્યાલયને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે

CM ઓફિસ, AMC અને RSS કાર્યાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
CM ઓફિસ, AMC અને RSS કાર્યાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 1:04 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ફરી એક વખત બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી મળી છે. CM ઓફિસ, અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તેમજ RSS કાર્યાલયને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે.ધમકી મળતા જ પોલીસ-ડૉગ અને બોમ્બ સ્કવોર્ડે તપાસ હાથ ધરી છે. ગાંધીનગરમાં CM ઓફિસમાં 1.11 વાગ્યે બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી હતી.

મુખ્યમંત્રી ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી

મુખ્યમંત્રી ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળતા ચકચાર મચી ગઇ છે. બોમ્બની ધમકી બાદ સચિવાલયનો માહોલ ગરમાયો હતો. અજાણ્યા ઇમેલ આઇડી પરથી બોમ્બની ધમકી આપવામાં આવી હતી. બોમ્બની ધમકી બાદ સ્વર્ણિમ સંકુલ 1ના ત્રીજા માળે CM ઓફિસમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

AMC ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ અમદાવાદ દાણાપીઠ AMC (અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા)ની કચેરીને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. કારંજ પોલીસ મથકના મેલ આઇડી પર આ ધમકી આપવામાં આવી હતી. મેઇલમાં ખાલીસ્તાન સમર્પિત મેલ હોવાનો ઉલ્લેખ હતો. બોમ્બની ધમકી બાદ AMCની કચેરીને ખાલી કરવામાં આવી હતી. બોમ્બની ધમકીને પગલે બોમ્બ અને ડોગ સ્કવોર્ડ, SOG અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર અને કોર્પોરેશનની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ઓફિસને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી (ETV Bharat Gujarat)

અલગ અલગ સમયે બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી

  • CM ઓફિસને 1.11 PMએ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી મળી હતી
  • અમદાવાદ AMC ઓફિસમાં 3.11 PM વાગ્યે બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી મળી હતી.
  • RSS કચેરીને 5.11 PMએ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.

10 જૂનથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અલગ અલગ બ્લાસ્ટ કરવાના ઇમેલ મળી આવ્યા હતા. આ ઇમેલના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

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Last Updated : June 10, 2026 at 1:04 PM IST

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