'ઓફિસ ખાલી કરી દો નહીં તો...' બારડોલી પોસ્ટ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
બારડોલીમાં પોસ્ટ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ભારે દોડધામ મચી ગઇ છે.
Published : July 15, 2026 at 2:14 PM IST
સુરત: બારડોલીમાં પોસ્ટ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ભારે દોડધામ મચી ગઇ છે. ઇ-મેલ દ્વારા બોમ્બની ધમકી મળતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
બારડોલીમાં પોસ્ટ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
બારડોલી સ્થિત પોસ્ટ અને પાસપોર્ટ ઓફિસના સત્તાવાર ઇ-મેલ આઇડી પર એક અજાણ્યા શખ્સ તરફથી ધમકીભર્યો સંદેશ આવ્યો હતો. ઇ-મેલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, ઓફિસમાં સાઇનાઇડ ગેસ ભરેલા IED બોમ્બ પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ધમકી આપનારા શખ્સે અત્યંત ગંભીર ચેતવણી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "બપોરે 01:15 કલાક સુધીમાં ઓફિસ ખાલી કરાવી નાખજો, નહીંતર બોમ્બ ફૂટશે."
તંત્રની તત્કાલ કામગીરી
ધમકીભર્યા મેઈલ મળતા જ ઓફિસના જવાબદાર અધિકારીઓએ તાત્કાલિક બારડોલી ટાઉન પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તકેદારીના ભાગરૂપે બંને કચેરીઓને તાત્કાલિક અસરથી ખાલી કરાવી દેવામાં આવી હતી અને ત્યાં હાજર કર્મચારીઓ તથા અરજદારોને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા.
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા બારડોલી ટાઉન પોલીસ મથકના PI વિજય સેંગલ સહિતનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસની સાથે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ (BDDS) અને ડોગ સ્કવોડની ટીમને પણ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. આખી ઓફિસમાં ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ અંગે PI વિજય સેંગલે જણાવ્યું હતું કે, "અમને જાણ થતા જ અમારી ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. બોમ્બ સ્કોડ અને ડોગ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ પણ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી. હાલ સમગ્ર પરિસરને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યું છે અને તપાસ ચાલુ છે."
આ ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. સાયબર ક્રાઈમની મદદથી આ ઈ-મેલ ક્યાંથી અને કોણે મોકલ્યો છે, તે દિશામાં પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. હાલ આ ધમકીભર્યો મેઈલ કોઈની મજાક છે કે કોઈ મોટા કાવતરાનો ભાગ, તે પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. જોકે, આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
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