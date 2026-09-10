મેટ્રો કોર્ટ અને સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ખાલિસ્તાની ભાષામાં ઈ-મેઈલથી ખળભળાટ
ઈ-મેઈલમાં બ્રિક્સના નામનો ઉલ્લેખ કરવાની સાથે ચોક્કસ સમયનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે
Published : September 10, 2026 at 4:15 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની 3 સ્કૂલો અને ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટને બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી બાદ અમદાવાદની મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ અને સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું હતું. ખાલિસ્તાની ભાષામાં મોકલવામાં આવેલા ઈ-મેઈલમાં કોર્ટ પર બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. ઈ-મેઈલમાં બ્રિક્સના નામનો ઉલ્લેખ કરવાની સાથે ચોક્કસ સમયનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળતા જ પોલીસ તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું હતું. તકેદારીના ભાગરૂપે મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ અને સેશન્સ કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પોલીસની સાથે વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને ફાયર વિભાગની ટીમોએ સમગ્ર કોર્ટ પરિસરમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી.
BDDS થી કોર્ટ પરિસરના અલગ-અલગ વિસ્તારો, રૂમો અને આસપાસના સ્થળોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જોકે, સઘન તપાસ દરમિયાન કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે બોમ્બ જેવી સામગ્રી મળી આવી નહોતી. જેના પગલે તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
આ મામલે પોલીસ હવે ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ કોણે મોકલ્યો અને તેની પાછળનો હેતુ શું હતો તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. ઈ-મેઈલના સ્ત્રોત અને તેને મોકલનાર વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા જરૂરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. નોંધનીય છે કે અમદાવાદની કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી અગાઉ પણ અનેક વખત મળી ચૂકી છે. વારંવાર આવી ધમકીઓ મળતી હોવાથી પોલીસ દ્વારા આ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લઈ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ અંગે અમદાવાદ પોલીસના ઝોન-2ના DCP ભરતકુમાર રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, આજે (10 સપ્ટેમ્બર) 10:52 વાગ્યે ખાલિસ્તાની ભાષામાં સેશન્સ કોર્ટ અને મેટ્રો કોર્ટને તેમના ઑફિશિયલ ઈ-મેઈલ આઈડી પર બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાના ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળ્યા બાદ પોલીસ તાત્કાલિક એલર્ટ થઈ હતી. કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવી BDDS ડોગ સ્ક્વોડ ફાયર વિભાગ અને સંબંધિત એજન્સીઓની મદદથી સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી અને હવે ઈ-મેઈલ મોકલનાર વ્યક્તિને શોધવાની દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.
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