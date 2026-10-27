અમદાવાદની DPS બોપલ, માઉન્ટ કાર્મેલ આશ્રમ રોડ, સી.એન. વિદ્યાલય આંબાવાડી સહિત 8 સ્કૂલોને ધમકી, 11 મહિનામાં 8મી વખત ઈમેઈલથી ફફડાટ
દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટનો પણ ધમકીભર્યા ઈમેઈલમાં ઉલ્લેખ; ચાર સ્કૂલો ખાલી કરાવાઈ, વાલીઓને બાળકો લેવા બોલાવાયા
Published : October 27, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:44 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળવાનો સિલસિલો ફરી સામે આવ્યો છે. સેટેલાઈટની નારાયણ ગુરુ સ્કૂલ, વિદ્યાભારતી સ્કૂલ, આંબાવાડીની સી.એન. વિદ્યાલય અને ચાંદખેડાની પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલને ધમકીભર્યા ઈમેઈલ મળતાં શાળા સંચાલન અને પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને વાલીઓને બાળકોને ઘરે લઈ જવા માટે જાણ કરવામાં આવી હતી. ધમકીભર્યા ઈમેઈલમાં બપોરે 1:11 વાગ્યે બ્લાસ્ટ થવાનો ઉલ્લેખ હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ ઉપરાંત, 21 નવેમ્બરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારા પંજાબી ગાયક દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટનો પણ ઈમેઈલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો છે.
11 મહિનામાં આઠમી વખત ધમકી મળ્યાની માહિતી
અમદાવાદની સ્કૂલોને ફરી ધમકીભર્યા ઈમેઈલ મળતાં વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શાળા સંચાલકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. મળતી માહિતી મુજબ, છેલ્લા 11 મહિનામાં આઠમી વખત અમદાવાદની સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. જોકે, આ ગણતરીમાં અગાઉની કઈ-કઈ ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે તેની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થવાની બાકી છે.
દિલજીતના કોન્સર્ટને લઈને પણ ધમકીભર્યો ઉલ્લેખ
ધમકીભર્યા ઈમેઈલમાં 21 નવેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારા દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાની માહિતી છે. ઈ-મેઈલ ખાલિસ્તાન નેશનલ આર્મીના નામે મોકલાયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં વાલીઓને પોતાનાં બાળકોને કોન્સર્ટમાં નહીં મોકલવા અને સ્કૂલમાં બપોરે 1:11 વાગ્યે બ્લાસ્ટ થવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. જોકે, ઈમેઈલ ખરેખર કયા વ્યક્તિ કે જૂથ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો છે તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. માત્ર ઈ-મેઈલમાં કોઈ સંગઠનનું નામ લખેલું હોવું એ તે સંગઠનની સંડોવણીનો પુરાવો નથી. આ દિશામાં પોલીસ તપાસ બાદ જ વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થશે.
આ 8 સ્કૂલને ધમકી
DPS, બોપલ
નારાયણ ગુરુ, સેટેલાઇટ
પોદાર ઇન્ટરનેશનલ, ચાંદખેડા
એશિયા, થલતેજ
દિવ્ય પથ, મેમનગર
માઉન્ટ કાર્મેલ, આશ્રમ રોડ
વિદ્યા ભારતી, સેટેલાઇટ
સી.એન. વિદ્યાલય, આંબાવાડી
DEO રોહિત ચૌધરીએ સ્કૂલોને આપી સૂચના
ધમકી અંગે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ સ્કૂલોને તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવા સૂચના આપી હતી. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે સ્કૂલની બહાર કાઢીને વાલીઓને સોંપવા અને તપાસ દરમિયાન પોલીસને સંપૂર્ણ સહકાર આપવા જણાવ્યું હતું. શાળા સંચાલકોને ધમકીને હળવાશથી ન લેવા અને સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. વાલીઓને પણ બાળકોને લેવા માટે સ્કૂલે પહોંચવા જાણ કરવામાં આવી હતી.
પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનું કેમ્પસ ખાલી કરાવાયું
ચાંદખેડાની પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ધમકી મળ્યા બાદ આખું કેમ્પસ ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓને રજા આપવામાં આવતાં કેટલાક વાલીઓ બાળકોને લેવા માટે સ્કૂલે પહોંચ્યા હતા, જ્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. સ્કૂલ પરિસરમાં સુરક્ષા તપાસ હાથ ધરવાની તૈયારી કરવામાં આવી હતી.
નારાયણ ગુરુ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ખુલ્લા મેદાનમાં રાખ્યા
સેટેલાઈટની નારાયણ ગુરુ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને બિલ્ડિંગમાંથી બહાર કાઢીને ખુલ્લા મેદાનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. વાલીઓને જાણ કરવામાં આવ્યા બાદ તેઓ બાળકોને લેવા સ્કૂલે પહોંચ્યા હતા. સાવચેતીના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે વાલીઓને સોંપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
MA સેમેસ્ટર-3ની પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓ અટવાયા
નારાયણ ગુરુ સ્કૂલમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીની MA સેમેસ્ટર-3ની પરીક્ષા યોજાવાની હતી. પરીક્ષા સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થવાની હોવાથી પરીક્ષાર્થીઓ પણ સ્કૂલે પહોંચ્યા હતા. પરંતુ બોમ્બની ધમકીને પગલે તેમને અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો નહોતો. પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓમાં હવે પરીક્ષા ફરી ક્યારે યોજાશે તે અંગે ચિંતા જોવા મળી હતી. પરીક્ષાની નવી તારીખ અંગે સત્તાવાર જાહેરાતની રાહ જોવાઈ રહી છે.
હાલ તપાસમાં સુરક્ષા એજન્સીઓનું ધ્યાન
ચાર સ્કૂલોને મળેલી ધમકી બાદ પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડની કાર્યવાહી પર સૌની નજર છે. ઈમેઈલ ક્યાંથી મોકલવામાં આવ્યો, તેમાં દર્શાવેલી ધમકી કેટલી વિશ્વસનીય છે અને સ્કૂલોમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી છે કે નહીં તે અંગે સત્તાવાર વિગતો આવવાની બાકી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
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