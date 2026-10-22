અરવલ્લીના મેઘરજમાં સરકારી સસ્તા અનાજની દુકાનમાં મોટી ગેરરીતિ: હજારો કિલો અનાજનો બારોબાર વહીવટ
ઘઉંના બારદાનમાં ખાતર અને કઠોળ ભરી જથ્થો છુપાવવાનો પ્રયાસ, હજારો કિલો અનાજ ગાયબ
Published : October 22, 2026 at 9:14 PM IST
અરવલ્લી: મેઘરજ તાલુકાના નારણપુર ગામે આવેલી ધી નારણપુર સેવા સહકારી મંડળીમાં સરકારી સસ્તા અનાજના જથ્થામાં મોટી ગેરરીતિ સામે આવતાં ચકચાર મચી છે. ગરીબ પરિવારોને વિતરણ માટે ફાળવવામાં આવતા ઘઉં, ચોખા અને ખાંડના જથ્થામાં મોટી ઘટ સામે આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. જથ્થાની ઘટ છુપાવવા માટે ઘઉંના બારદાનમાં યુરિયા ખાતર તેમજ ચણા દાળ અને તુવેર દાળ ભરી રાખવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, નારણપુર સેવા સહકારી મંડળીમાં અનાજના જથ્થાની તપાસ દરમિયાન ઘઉંના બારદાનમાં યુરિયા ખાતરની અનેક થેલીઓ ભરીને ઘઉંનો જથ્થો દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાની બાબત સામે આવી છે. એટલું જ નહીં, ઘઉંના બારદાનમાં ચણા દાળ અને તુવેર દાળનો જથ્થો ભરી અનાજની ઘટ છુપાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાના આક્ષેપો પણ થયા છે. આ સમગ્ર મામલે સરકારી અનાજના જથ્થાની જાળવણી અને વિતરણ વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઊભા થયા છે.
આ મામલે ગ્રામજનોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારોના હક્કનું અનાજ સગેવગે કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ ઉઠી છે. ઘટનાની જાણ થતાં મેઘરજ પુરવઠા વિભાગની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ બાદ રિપોર્ટ તૈયાર કરીને જિલ્લા પુરવઠા વિભાગને સોંપવામાં આવ્યો છે.
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, દુકાનના જથ્થામાંથી 3716 કિલો ઘઉં, 2683 કિલો ચોખા અને 695 કિલો ખાંડની ઘટ સામે આવી હોવાનું જણાવાયું છે. જોકે, આ ગેરરીતિ પાછળ જવાબદાર કોણ છે અને સરકારી અનાજના જથ્થામાં ઘટ કેવી રીતે થઈ તે અંગે તપાસ બાદ જ વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
સમગ્ર મામલે હવે પુરવઠા વિભાગ દ્વારા આગળ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે. ગરીબોના હક્કના અનાજમાં ગેરરીતિ કરનાર જવાબદારો સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો દ્વારા માગ કરવામાં આવી રહી છે.
નારાણપુર મંડળીના સેક્રેટરી પંચાલ સુરજભાઈએ બચાવ કરતા જણાવ્યું હતું કે મંડળી દ્વારા ગ્રાહકોને સમયસર અને પૂરતા જથ્થામાં અનાજ મળી રહે તે માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. સ્ટોકમાં થતી અંદાજે 48થી 49 કિલોગ્રામની ઘટને પહોંચી વળવા બજારમાંથી અનાજનો જથ્થો મેળવી વિતરણ વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવે છે. મંડળી ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને પારદર્શિતા જાળવવા કટિબદ્ધ છે.
મેઘરજ તાલુકાના નારણપુર ગામની સહકારી મંડળીમાં અનાજ અને ખાતરના જથ્થામાં ગેરરીતિ થઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે ગ્રામજનોએ ન્યાયની માગ કરી છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, જથ્થામાં ગોટાળા કરી અનાજ અને ખાતરનો જથ્થો સગેવગે કરવામાં આવ્યો હોવાની આશંકા છે. મંડળીમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી બેદરકારી ચાલતી હોવાનો તેમજ નિયમિત બેઠકો યોજાતી ન હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામજનોએ સમગ્ર મામલે ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ હાથ ધરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.
નારણપુર ગામના રહેવાસી સુવેરા જીજ્ઞેશકુમાર માવજીભાઈ દ્વારા સસ્તા અનાજની દુકાનમાં અનિયમિતતા અંગે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. અનાજ લેવા જતાં ઘઉં અને ખોડના કટ્ટાઓની આડમાં ખાતરની ગુણો રાખવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, દુકાન સંચાલક સુરેશભાઈ સામે અગાઉ પણ સ્ટોકમાં ઘટ હોવા અંગે ફરિયાદો ઉઠી હતી. આ મામલે જવાબદાર તંત્ર દ્વારા તપાસ કરી ગેરરીતિ સાબિત થાય તો કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનોની માંગ છે.
મેઘરજ ખાતે નારમપુર ગ્રૂપ સેવા સહકારી મંડળીમાં અનાજ વિતરણમાં અનિયમિતતા અને અનાજના કટ્ટાની જગ્યાએ ખાતરના કટ્ટા રાખવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદના આધારે ઇન્ચાર્જ મામલતદાર જેનીસ ગામેતી અને ટીમ દ્વારા સ્થળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.તપાસ દરમિયાન ઘઉં, ચોખા, બાજરી, ખાંડ, તુવેર દાળ, મકાઈ અને ચણા દાળ સહિતના જથ્થામાં ઘટ સામે આવી હતી, જ્યારે મીઠાનો જથ્થો વધુ મળી આવ્યો હતો. ઉપરાંત, સ્થળ પરથી ખાતરના ૪૭ કટ્ટા પણ મળી આવ્યા હતા.આ મામલે પંચનામું કરી સીઝર હુકમ મેળવવામાં આવ્યો છે. તપાસ અહેવાલ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી (DSO)ને મોકલવામાં આવ્યો છે. ખાતર અંગે જિલ્લા ખેતી નિયામકને પણ જાણ કરવામાં આવી છે.
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