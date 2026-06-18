અમદાવાદ: સાબરમતી નદી ખાલી થતા જ હજારો માછલીઓના મોત, સ્થાનિકો દુર્ગંધથી પરેશાન
સાબરમતી નદીની મૃત માછલીઓને બજારમાં વેચવામાં આવતી હોવાનો આરોપ.
Published : June 18, 2026 at 6:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની સાબરમતી નદી ખાલી થતા જ હજારોની સંખ્યામાં માછલીઓના મોત થયા છે. મૃત માછલીઓની દુર્ગંધથી સ્થાનિકો પણ પરેશાન થયા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ચોમાસાની તૈયારીના ભાગરૂપે અને વાસણા બેરેજના સમારકામ માટે સિંચાઇ વિભાગ દ્વારા સાબરમતી નદી ખાલી કરવામાં આવી છે.
સાબરમતી નદીમાં હજારો માછલીઓના મોત
અમદાવાદની સાબરમતી નદી ખાલી થતા ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઇ છે. સાબરમતી નદીની અંદર હજારોની સંખ્યામાં માછલીઓના મોત થયા છે. અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજ બુલેટ ટ્રેનના પ્રોજેક્ટ પાસે મૃત હાલતમાં માછલીઓ જોવા મળી હતી. માછલીઓના સામુહિક મોતનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
નદીના કિનારે મૃત માછલીઓનો ઢગલો જોવા મળી રહ્યો છે જેને કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે દુર્ગંધ ફેલાઇ છે અને સ્થાનિકોમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે, "રિવરફ્રન્ટ પર માછલીઓ મૃત પડેલી છે. કેટલાક લોકો મૃત માછલીઓને પકડી પકડીને લઇ જાય છે. કોર્પોરેશન આ ઘટનાને લઇને કોઇ ધ્યાન આપતું નથી. કોર્પોરેશનને એટલી જ વિનંતી કે તાત્કાલિક આ ઘટના અંગે ધ્યાન આપે નહીં તો મોટી બીમારી ફેલાશે."
મૃત માછલીઓથી સ્થાનિકો પરેશાન
સાબરમતી નદીમાં પાણી સુકાતા જ અનેક માછલીઓના મોત થયા છે. ડફનાળા-સુભાષ બ્રિજ અને આસપાસના વિસ્તારમાં મૃત માછલીઓને કારણે દુર્ગંધ ફેલાઇ રહી છે અને લોકો પરેશાન થઇ રહ્યા છે.
સાબરમતી નદી સમારકામના ભાગરૂપે ખાલી તો કરવામાં આવી પણ તેમાં રહેલા જળચર જીવો માટે કોઇ વ્યવસ્થા કરવામાં ના આવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. તંત્રની બેદરકારીને કારણે આ ઘટના બની હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે.
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