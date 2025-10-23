દ્વારકામાં ભાઈબીજના દિવસે ગોમતી ઘાટ પર હજારો ભક્તો ઉમટ્યા, નદીમાં સ્નાન કરી દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા
ભાઈબીજના દિવસે ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરવાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે.
દ્વારકા: યાત્રાધામ દ્વારકા ખાતે ભાઈબીજના પાવન અવસરને લગતુ ભક્તિભાવનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આ પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે સવારથી જ સમગ્ર દ્વારકા નગરીમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. દેશના વિવિધ પ્રાંતોમાંથી જ નહીં પરંતુ વિદેશથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા તથા ગોમતી સ્નાન કરવા દ્વારકા પધાર્યા હતા. ભાઈબીજના દિવસે ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરવાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે. માન્યતા મુજબ આ દિવસે ગોમતી સ્નાન કરવાથી પાપ નાશ પામે છે અને ચિરંજીવી સુખ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.
સવારે વહેલી તકે જ ગોમતી ઘાટ પર ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું. ભક્તો પવિત્ર ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરી આરતી, પૂજન અને દાન-ધર્મના કાર્યો કરતા જોવા મળ્યા હતા. ગોમતી સ્નાન બાદ ભક્તો દ્વારકાધીશ મંદિર ખાતે કતારમાં ઉભા રહી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનોહર દર્શનનો લાભ લઈ રહ્યા હતા. ભગવાનના દર્શન દરમિયાન ‘જય દ્વારકાધીશ’, ‘રાધે રાધે’, ‘જયઘોષોથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
ભાઈબીજ તહેવાર ભાઈ-બહેનના પવિત્ર સ્નેહનું પ્રતિક છે. અનેક પરિવારો ભાઈબીજની ઉજવણી દ્વારકાધીશના ચરણોમાં કરી રહ્યા હતા. બહેનો ભાઈના મસ્તક પર તિલક કરી તેમની દીર્ઘાયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહી હતી. દ્વારકાધીશ મંદિર તંત્ર અને સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા ભક્તોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા તથા ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુચારૂપણે સંભાળવામાં આવી હતી. ગોમતીઘાટ અને મંદિરને જોડતા માર્ગોએ ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવતા ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરાયા હતા.
