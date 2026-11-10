નૂતન વર્ષના પ્રારંભે યાત્રાધામ શામળાજીમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી
વહેલી સવારથી જ મંદિર ખાતે દર્શનાર્થીઓની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી અને સમગ્ર મંદિર પરિસર 'જય શામળિયા'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
Published : November 10, 2026 at 12:45 PM IST
અરવલ્લી: નૂતન વર્ષના પવિત્ર પ્રારંભે અરવલ્લી જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત ભગવાન શામળિયાના દર્શન સાથે કરવા માટે ગુજરાત સહિત દૂર-દૂરના વિસ્તારોમાંથી હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ શામળાજી ધામ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા.
નવા વર્ષ નિમિત્તે ભગવાન શામળિયાને વિશેષ અને આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. કાળિયા ઠાકરના દિવ્ય સ્વરૂપનાં દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. વહેલી સવારથી જ મંદિર ખાતે દર્શનાર્થીઓની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી અને સમગ્ર મંદિર પરિસર 'જય શામળિયા'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
નૂતન વર્ષના પાવન અવસરે દિવસ દરમિયાન ભગવાન શામળિયાના અલગ-અલગ મનોરથનાં દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભક્તોએ પરિવાર સાથે ભગવાનનાં દર્શન કરી આવનારું વર્ષ સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યથી ભરપૂર રહે તેમજ તમામ ભક્તોનું વર્ષ ફળદાયી નીવડે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
મોટી સંખ્યામાં આવતા દર્શનાર્થીઓને સુચારુ અને સરળતાથી દર્શન થઈ શકે તે માટે શામળાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા અને અનોખું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મંદિર ટ્રસ્ટની વ્યવસ્થાના કારણે ભક્તોએ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ભગવાનનાં દર્શનનો લાભ લીધો હતો.
આ પ્રસંગે નવસારીથી પરિવાર સાથે દર્શનાર્થે આવેલાં પ્રીતિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસે ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરવાનો અવસર મળ્યો તે સૌભાગ્યની વાત છે. ભગવાન શામળિયા તમામ ભક્તો અને દેશવાસીઓનું કલ્યાણ કરે તથા આવનારું વર્ષ સૌના જીવનમાં સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લઈને આવે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
બેસતા વર્ષના પાવન અવસરે પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે ભગવાન શામળિયાના દર્શનાર્થે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. નવસારીથી પરિવાર સાથે દર્શનાર્થે આવેલાં પ્રીતિબેન પટેલે ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી પરિવાર સહિત સમગ્ર દેશના કલ્યાણ, સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. તેમણે સૌને નૂતન વર્ષની હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. મંદિર પરિસરમાં વહેલી સવારથી ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
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