થોળ પક્ષી અભ્યારણ બન્યું વિદેશી પક્ષીઓનું યજમાન, 20 વર્ષમાં પક્ષીઓની સંખ્યા 3 ગણી વધી, ફ્લેમિંગોનું નવું હોટસ્પોટ
પ્રાપ્ત આંકડા મુજબ, વર્ષ 2004 માં થોળ ખાતે પક્ષીઓની કુલ અંદાજિત સંખ્યા 18,372 હતી. બે દાયકા બાદ, આ સંખ્યામાં અનેકગણો વધારો જોવા મળ્યો છે.
Published : December 12, 2025 at 5:26 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતનું ગૌરવ અને રામસર સાઈટનો દરજ્જો ધરાવતું થોળ પક્ષી અભયારણ દર શિયાળે હજારો વિદેશી મહેમાનોનું યજમાન બને છે. તાજેતરમાં થોળ ખાતે છેલ્લા બે દાયકાના (2004 થી 2024) પક્ષી ગણતરીના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે, જે પક્ષી પ્રેમીઓ અને પર્યાવરણવિદો માટે ઉત્સાહજનક છે. આ ડેટા દર્શાવે છે કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં થોળ તળાવમાં આવતા પક્ષીઓની સંખ્યા અને વિવિધતામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે.
2004 થી 2024 સુધી સંખ્યામાં મોટો ઉછાળો
પ્રાપ્ત આંકડા મુજબ, વર્ષ 2004 માં થોળ ખાતે પક્ષીઓની કુલ અંદાજિત સંખ્યા 18,372 હતી. બે દાયકા બાદ, આ સંખ્યામાં અનેકગણો વધારો જોવા મળ્યો છે. વર્ષ 2022 ના આંકડા મુજબ કુલ સંખ્યા 48,981 નોંધાઈ હતી, અને 2024 માં જે વધીને 55000 ને પાર થતા જોવા મળ્યા છે. જે જોતા વિવિધ પ્રજાતિઓના આંકડા જોતા આ ટ્રેન્ડ જળવાઈ રહ્યો છે. આ દર્શાવે છે કે થોળ અભયારણ્ય યાયાવર પક્ષીઓ માટે એક સુરક્ષિત અને આદર્શ નિવાસસ્થાન બની રહ્યું છે.
સૌથી વધુ આવતા પક્ષીઓ: બતક અને ગીઝનો દબદબો
થોળ સરોવરમાં હંમેશા બતક અને ગીઝ (Ducks & Geese) પ્રજાતિના પક્ષીઓનો દબદબો રહ્યો છે. ચાર્ટ મુજબ, 2004 માં તેમની સંખ્યા 7,671 હતી, જે 2024 માં વધીને 22,109 સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ પક્ષીઓ થોળના મુખ્ય આકર્ષણોમાંના એક છે.
તેવી જ રીતે, કાદવખૂંદનારા પક્ષીઓ (Waders/Shorebirds) ની સંખ્યામાં પણ મોટો વધારો થયો છે. 2004 માં તેમની સંખ્યા 4,651 હતી, જે 2024 માં વધીને 14,786 થઈ ગઈ છે.
ફ્લેમિંગોની આશ્ચર્યજનક એન્ટ્રી
આ ડેટામાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત ફ્લેમિંગોની સંખ્યા છે. વર્ષ 2004 માં ગણતરી દરમિયાન એકપણ ફ્લેમિંગો નોંધાયું ન હતું. જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં થોળ ફ્લેમિંગો માટે નવું હોટસ્પોટ બન્યું છે. વર્ષ 2024 ના ડેટા મુજબ, થોળમાં 12,469 જેટલા ફ્લેમિંગો નોંધાયા છે, જે પર્યાવરણીય બદલાવ અને અનુકૂળ વાતાવરણ સૂચવે છે.
વિદેશી મહેમાનો અને જૈવવિવિધતા
થોળમાં આવતા મોટાભાગના પક્ષીઓ યાયાવર (Migratory) છે. શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ સાઇબીરિયા, મધ્ય એશિયા અને યુરોપ જેવા અત્યંત ઠંડા પ્રદેશોમાંથી હજારો કિલોમીટરનો પ્રવાસ ખેડીને આ પક્ષીઓ અહીં આવે છે. અહીં તેમને પૂરતો ખોરાક અને સાનુકૂળ વાતાવરણ મળી રહે છે.
ચાર્ટમાં કુલ 18 વિવિધ જૂથોના પક્ષીઓનો ઉલ્લેખ છે, જે થોળની સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતા દર્શાવે છે. જેમાં પેલિકન, કોર્મોરન્ટ્સ, બગલાં (Herons, Egrets), સારસ (Cranes), કિંગફિશર અને શિકારી પક્ષીઓ જેમ કે ગરુડ (Eagles & Harriers) નો પણ સમાવેશ થાય છે. સારસ (Cranes) ની સંખ્યા પણ 2004 માં 480 હતી જે 2024 માં વધીને 2057 થઈ છે.
આ બે દાયકાના આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે થોળ પક્ષી અભયારણ્યનું સંરક્ષણ અને જાળવણી કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી ભવિષ્યમાં પણ આ વિદેશી મહેમાનો અહીં નિર્ભયપણે આવી શકે.
આ પણ વાંચો: