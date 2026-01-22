ETV Bharat / state

આ દિવસોમાં થોળ કે નળસરોવર ન જતા, ધક્કો પડશે માથે

થોળ અને નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાં પ્રવાસીઓ માટે બે દિવસ પ્રવેશ બંધ રહેશે. જાણો વિસ્તારથી..

થોળ અને નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાં પ્રવાસીઓ માટે બે દિવસ પ્રવેશબંધી
થોળ અને નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાં પ્રવાસીઓ માટે બે દિવસ પ્રવેશબંધી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: ગુજરાતના પક્ષીપ્રેમીઓ અને પ્રવાસીઓ માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ તથા ગાંધીનગરથી એદકમ નજીક આવેલાં રાજ્યના બે પ્રખ્યાત પક્ષી અભયારણ્ય થોળ અને નળસરોવરમાં આગામી દિવસોમાં યોજાનારી પક્ષી ગણતરીને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નોટિફિકેશન મુજબ બે દિવસ માટે આ બંને સ્થળોએ પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે.

કઈ તારીખોએ રહેશે પ્રવેશબંધી?

જાહેરનામા અનુસાર, આગામી તારીખ 31 જાન્યુઆરી (શનિવાર) અને 1 ફેબ્રુઆરી 2026 (રવિવાર)ના રોજ થોળ અને નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્ય પ્રવાસીઓ તથા સામાન્ય જનતા માટે બંધ રહેશે.

શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય?

આ બંને દિવસો દરમિયાન જળાશયમાં આવતા દેશી તથા વિદેશી પક્ષીઓની વાર્ષિક ગણતરી (Bird Census) નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પક્ષી ગણતરીની કામગીરી શાંતિપૂર્ણ અને સુમેળભર્યા વાતાવરણમાં થાય અને પક્ષીઓને કોઈપણ પ્રકારની ખલેલ ન પહોંચે તે હેતુસર આ નિર્ણય લેવાયો છે.

ગાંધીનગર ચીફ વાઈલ્ડ લાઈફ વોર્ડન ડૉ. જયપાલ સિંઘ દ્વારા વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ-1972ની કલમ-28 તથા કલમ-33 હેઠળ મળેલી સત્તાની રૂએ આ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

નાગરિકોને સહકાર આપવા અપીલ

વન વિભાગ દ્વારા સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને જાહેર જનતાને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે પક્ષી ગણતરીના આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં તંત્રને સંપૂર્ણ સહયોગ આપે અને ગણતરીમાં કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ ન સર્જાય તેની તકેદારી રાખે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, થોળ અને નળ સરોવર અમદાવાદ, ગાંધીનગર તથા આસપાસના વિસ્તારોના સહેલાણીઓ માટે મહત્વના પ્રવાસન સ્થળ છે. શિયાળામાં અહીં લાખોની સંખ્યામાં દૂર-સૂદુરથી પક્ષીઓ સ્થળાંતર કરી આવતા હોય છે જેના કારણે આ સ્થળો મુલાકાતીઓથી ભરેલાં રહે છે.

TAGGED:

THOL BIRD CENTURY
NAL SAROVAR
BIRD CENTURY
BIRD COUNTING
THOL BIRD CENTURY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.