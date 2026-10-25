મોસમના માર સાથે છેલ્લાં બે વર્ષમાં ડુંગળીનું વાવેતર થયું મોંઘું, આ વર્ષે પણ પાણીના અભાવે ડુંગળીના વાવેતર પર અસર
ભાવનગર જિલ્લામાં ડુંગળીના રોપાઓની માંગ રહે છે. રોપાનો ભાવ છેલ્લા બે વર્ષમાં શું છે, ચાલુ વર્ષે ડુંગળીનું વાવેતર કેટલું થવાની સંભાવના છે ? જાણો વિસ્તારથી...
Published : October 25, 2026 at 3:22 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જીલ્લો ડુંગળીનું પીઠું ગણાઈ છે. શિયાળામાં ડુંગળીનું વાવેતર વધુ થતું હોય છે. જોકે, હાલમાં ગયેલું ચોમાસું નબળું હોવાને કારણે અને પાણીના અભાવે આ વર્ષે ડુંગળીનું વાવેતર ઘટવાની સંભાવનાઓ જોવા મળી રહી છે.
બીજી તરફ ડુંગળીનું વાવેતર રોપા દ્વારા અને સીધા બીજ દ્વારા પણ થતું હોય છે. જો કે ભાવનગર જિલ્લામાં રોપાઓની માંગ રહે છે. રોપાનો ભાવ છેલ્લા બે વર્ષમાં શું છે અને ચાલુ વર્ષે ખેડૂતો માટે ડુંગળીનું વાવેતર કેટલું થવાની સંભાવના છે ? આ બધું આ અહેવાલમાં જણાવીશું.
રોપાનો ભાવ અને પાણીની સમસ્યા
ભાવનગર જિલ્લાના ભંડારીયા ગામના ખેડૂત પૃથ્વીરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ નાસિકથી બિયારણ લાવે છે, અને અહીંના ખેડૂતોને વેંચે છે તેમજ જાતે ખેતી પણ કરે છે. તેઓ પોતાની વાડીમાં પણ રોપા તૈયાર કરીને વહેંચે છે. બે વર્ષ પહેલાં જે રોપા અને બિયારણ સસ્તા હતા કે જે બે થી ત્રણ હજારમાં એક વિઘો રોપાનો થતો. અત્યારે સાત થી 10,000 માં એક વીઘો થાય છે. છાંટીયા કરીને પણ ડુંગળીનું વાવેતર થાય છે, પરંતુ તે ખેડૂતોને ખૂબ મોંઘુ પડે છે .અત્યારે પાણીની તકલીફ છે એટલે અમારે આ વર્ષે રોપાનું વેચાણ ઓછું થશે તેમજ પાણીને કારણે જોઈએ તેવું વાવેતરની શક્યતા નથી.
ગત વર્ષે થયેલું વાવેતર અને વિસ્તાર
ભાવનગર જિલ્લામાં મુખ્ય બે તાલુકાઓ છે કે જ્યાં સૌથી વધુ વાવેતર થાય છે. ત્યારે જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ડી.પી.જાદવે જણાવ્યું હતું કે, ડુંગળીની વાત કરીએ તો ભાવનગર જિલ્લામાં સારું એવું વાવેતર થતું હોય છે. જિલ્લામાં વર્ષ 2025 અને 26માં 43,500 હેક્ટરમાં ડુંગળીનું વાવેતર થયું હતું. જેમા તળાજા અને મહુવામાં સૌથી વધુ વાવેતર થાય છે. ગત વર્ષે મહુવામાં 15,000 હેક્ટર અને તળાજામાં 13,000 હેક્ટર તેમજ જેસર અને પાલીતાણા તાલુકામાં વાવેતર નોંધાયું હતું.
હવે શિયાળામાં ડુંગળીનું થશે વાવેતર
ખેતીવાડી અધિકારી ડી.પી.જાદવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ વર્ષે ખરીફ પાકમાં મગફળી નીકળતી જાય છે, ત્યાં ખેતર ખાલી થતા ખેડૂતો ડુંગળીના વાવેતર માટેની કામગીરી હાથ ધરી રહ્યાં છે. કેનાલ બેલ્ટ અને પીયત વિસ્તારને જોતા આ વર્ષે 43,000 હેક્ટરની આસપાસ વાવેતર થવાની શક્યતા છે. જો કે રોપાથી વાવેતર થાય છે અને બીજું સીધું જ છટકાવથી વાવણી થાય છે. આપણે અહીં રોપા ઉછેર કરી ફેર વાવણી થાય છે.
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