આ વર્ષ ઓછી ઠંડી શિયાળુ પાકો માટે સર્જી શકે મુશ્કેલી!, ઉત્પાદનમાં જોવા મળી શકે છે ખૂબ ઘટાડો
રવિ પાકોમાં ફૂલ અને પાકટ અવસ્થા બાદ કૃષિ પાકોના ઉત્પાદનમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો આવે તેવી સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે.
Published : January 3, 2026 at 2:06 PM IST
જુનાગઢ : શિયાળો રવિ પાકો માટે હવે મુશ્કેલી સર્જે તેવા એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે શિયાળા દરમિયાન થતા કૃષિ પાકો માટે ઠંડીનું પ્રમાણ અને તેના દિવસો ખૂબ મહત્વના માનવામાં આવે છે. શિયાળુ પાકોના વાવેતરથી લઈને તેની પાકટ અવસ્થાના 90 દિવસો દરમિયાન ઠંડીનું પ્રમાણ ઉત્પાદન પર ખૂબ મોટો આધાર રાખે છે. ઠંડીનું પ્રમાણ એકદમ નહિવત જોવા મળતા શિયાળુ પાકોના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના ઊભી થઈ છે.
ઓછી ઠંડી શિયાળુ પાકો માટે સર્જી શકે મુશ્કેલી
શિયાળો જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ ઠંડીના દિવસોને લઈને અનેક ચિંતાઓ પાછળ છોડતો જાય છે. શિયાળા દરમિયાન ઘઉં, ધાણા, ચણા, જીરું જેવા રવિ પાકોનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં થતું હોય છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ કૃષિ પાકોની પાકટ અવસ્થા અને તેમાં ફળનું બંધારણ જે તે ઋતુને અનુસાર થતુ હોય છે. શિયાળા દરમિયાન લેવામાં આવતા રવિ પાકો માટે વાવણીના દિવસથી લઈને પાકટ અવસ્થા દરમિયાન ઠંડીનું પ્રમાણ દરેક તબક્કા માટે ખૂબ જ અનિવાર્ય અને નિર્ણાયક બનતુ હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે શિયાળા દરમિયાન હજુ સુધી ઠંડીનો એક પણ દિવસ વાતાવરણમાં નોંધાયો નથી. જેને કારણે રવિ પાકોમાં ફૂલ અને પાકટ અવસ્થા બાદ કૃષિ પાકોના ઉત્પાદનમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો આવે તેવી સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે.
દરેક તબક્કે ઠંડીની આવશ્યકતા
કોઈ પણ રવિ પાકોમાં બીજના વાવેતર થી લઈને ઉત્પાદન અવસ્થા સુધી અલગ અલગ તબક્કા માટે ઠંડીનું અનિવાર્યપણે હોવું જરૂરી માનવામાં આવે છે. શિયાળુ પાકોને જે ઠંડીનું પ્રમાણ અનિવાર્ય હોય તેના કરતાં ઓછું ઠંડીનું પ્રમાણ જોવા મળે તો તેમાં બીજનો ઉગાવાથી લઈને કોઈ પણ પાકોમાં ફૂલ અને ત્યારબાદ તેના ફળના ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો થતો હોય છે. આ વર્ષે ઠંડીનું પ્રમાણ ઓછું રહેતા રવિ પાકોમાં ફૂલનું પ્રમાણ પણ ઘટવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.
જેને કારણે કૃષિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો આવી શકે છે, ખેડૂતો ઠંડીના ઓછા દિવસોને કારણે રવિ પાકોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે તે માટે રવિ પાકોમાં નિર્ધારિત કરેલુ પિયત આપીને પણ જમીનને ઠંડું રાખીને ખેડૂતો કુત્રિમ રીતે પણ જે તે રવિ પાકને ઠંડીનું વાતાવરણ પૂરું પાડી શકે છે, પરંતુ કુદરતી રીતે ઠંડીના દિવસો ખૂબ ઓછા જણાતા આ વખતે શિયાળુ પાકોના ઉત્પાદનમાં માઠી અસર જોવા મળી શકે છે.
