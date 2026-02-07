મહાશિવરાત્રીના મેળામાં તમામ વાહનોને ગિરનાર દરવાજા સુધી જ પ્રવેશ અધિકારીઓ પણ મેળામાં આવશે પદયાત્રા કરીને
મહા વદ નોમથી મહા વદ તેરસ એટલે 11મી ફેબ્રુઆરીથી 15મી ફેબ્રુઆરી સુધી પાંચ દિવસ દરમિયાન ગરવા ગિરનારની ગોદમાં મહાશિવરાત્રીનો મીની કુંભ આયોજિત થઈ રહ્યો છે.
Published : February 7, 2026 at 10:42 PM IST
જુનાગઢ: મહા વદ નોમથી મહા વદ તેરસ સુધી ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આદિ અનાદિ કાળથી મહાશિવરાત્રીના પાંચ દિવસનો ધર્મ ઉત્સવ મનાવવામાં આવશે. જેને લઈને આ વખતે પ્રથમ વખત મહા શિવરાત્રીના મેળાના ઇતિહાસમાં તમામ વાહનોને ભવનાથ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. આજે મેળામાં વાહન વ્યવસ્થાને લઈને જિલ્લા કલેકટર અને પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા વિગતો આપવામાં આવી હતી. જેમાં જિલ્લાના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પણ પોતાના વાહન છોડીને પદયાત્રા થકી મેળાનું સંચાલન થાય તે માટે આવશે.
શિવરાત્રી મેળામાં તમામ વાહનોને પ્રવેશબંધી
મહા વદ નોમથી મહા વદ તેરસ એટલે કે 11મી ફેબ્રુઆરીથી શરૂ કરીને 15મી ફેબ્રુઆરી સુધી પાંચ દિવસ દરમિયાન ગરવા ગિરનારની ગોદમાં મહાશિવરાત્રીનો મીની કુંભ આયોજિત થઈ રહ્યો છે. શિવરાત્રી મેળાના ઇતિહાસમાં આ વર્ષે પ્રથમ વખત આટલું મોટું અને ભવ્ય આયોજન થયું છે. જેમાં મેળાની વ્યવસ્થાને ધ્યાને રાખીને ખાસ વાહન વ્યવસ્થા પર વિશેષ પ્રકારે કામ કરવામાં આવ્યું છે. જેને લઈને આ વખતે 11મી તારીખથી લઈને 15મી તારીખ સુધી ગિરનાર દરવાજાથી આગળ તમામ પ્રકારના વાહનોને પ્રવેશ બંધી ફરમાવવામાં આવી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ મેળામાં આવવા માંગતો હોય તેમણે ગિરનાર દરવાજા કે ભરડાવાવથી પગપાળા મેળામાં આવી શકે છે. વાઘેશ્વરી મંદિર નજીક ગિરનાર દરવાજા પાસે એસટી બસોનું વિશેષ બસ સ્ટેન્ડ ખાસ મેળાની વ્યવસ્થાને ધ્યાને રાખીને શરૂ કરવામાં આવશે. અહીંથી કોઈ પણ પ્રવાસી બસમાં આવન જાવન કરી શકશે.
જિલ્લા કલેકટરે આપી વિગતો
જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અનિલ કુમાર રાણાવસિયાએ મેળામાં વાહન વ્યવસ્થાનું સુચારું વ્યવસ્થાપન થાય તે માટે આજે પત્રકારોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, શિવરાત્રીના મેળામાં આવું ભવ્ય આયોજન મીની કુંભના રૂપમાં પ્રથમ વખત થઈ રહ્યું છે. ત્યારે મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક ભાવિક સાચા અર્થમાં ધાર્મિક ઉત્સવનો આનંદ લઈ શકે તે માટે સમગ્ર મેળા પરીસર વિસ્તારમાં તમામ પ્રકારના વાહનોને પ્રવેશ બંધી કરવામાં આવી છે. ઉતારા મંડળ અને અન્નક્ષેત્ર ચલાવતી સંસ્થાઓ માટે રાત્રિના 1:00 વાગ્યાથી લઈને વહેલી સવારે 05 વાગ્યા સુધી ખાણીપીણીનો સામાન લઈ જવા માટે વાહનોને ગણતરી સાથે મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ સિવાય 11મી ફેબ્રુઆરીથી લઈને 15મી ફેબ્રુઆરી સુધી જિલ્લા કલેકટર કમિશનર, એસપી સહિત તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પણ પોતાના વ્યક્તિગત કે સરકારી વાહનોમાં નહીં પરંતુ મેળાની વ્યવસ્થાને જાળવી શકાય અને તેમના દ્વારા જ લોકોને દ્રષ્ટાંત આપી શકાય તે માટે તમામ અધિકારીઓ પગપાળા મેળાની મુલાકાત પાંચ દિવસ દરમિયાન લેશે.
પોલીસ અધિક્ષકે આપી વિગતો
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિકક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, મેળામાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાની જવાબદારી પોલીસ વિભાગને કરવાની હોય છે. જેને કારણે તેઓ સ્વયમ પોલીસ અધિક્ષક તરીકેની ગાડીમાં નહીં પરંતુ મેળાના સુચારું વ્યવસ્થાપન અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને ધ્યાને રાખીને સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલી પેટ્રોલિંગ બાઇક મારફતે પાંચ દિવસ મેળામાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનું સંચાલન જોશે. વધુમાં કોઈ પણ પોલીસ કર્મચારી પોતાના ખાનગી કે સરકારી વાહન મેળામાં લઈને આવશે નહીં. પેટ્રોલિંગ માટે આપવામાં આવેલી બાઇક મેળો શરૂ થતા પૂર્વેજ ભવનાથ ક્ષેત્રમાં નિર્ધારિત કરેલા પોલીસ પોઇન્ટ ઉપર આપવામાં આવશે. જેથી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને કોઈપણ આકસ્મિક સમયે કોઈ પણ સ્થળે પહોંચવા માટે પોલીસ કર્મચારીઓ બાઈકનો ઉપયોગ કરશે. જો અશક્ત અને દિવ્યાંગ યાત્રિકો મેળામાં જોવા મળશે તો આવા યાત્રિકોને પોલીસ જવાનો પોતાની બાઈક મારફતે તેમના નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચી કરવાની સેવા પણ મેળા દરમિયાન બજાવશે.
જુનાગઢ શહેરમાં 25 કરતાં વધારે સ્થળોએ પાર્કિંગ
મહાશિવરાત્રીના મેળાને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢ શહેરમાં આ વખતે જાહેર પાર્કિંગની વ્યવસ્થા બમણી કરતા પણ વધારે કરવામાં આવી છે. જેમાં અમદાવાદ અને રાજકોટ તરફથી આવતા વાહનો મજેવડી દરવાજાથી લઈને ભરડાવાવ સુધીના સરકારી અને ખાનગી વાહન પાર્કિંગ કે જેમાં વાહનચાલકોએ કોઈપણ પ્રકારનો પાર્કિંગ શુલ્ક આપવાનો થતો નથી. આવા તમામ વાહનોની વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા ઊભા કરવામાં આવેલા પાર્કિંગમાં પાર્ક કરવાની કરી છે. તેવી જ રીતે એસટી ડેપોથી મોતીબાગ અને પાછળના વિસ્તાર અને સોમનાથ પોરબંદર અમરેલી ભાવનગર તરફથી આવતા વાહનો કાળવા ચોકથી લઈને ગિરનાર દરવાજા સુધીના વિસ્તારોમાં પણ અલગ અલગ સ્થળોએ કાર, જીપ અને બસ સહિત અન્ય વાહનો માટે નવી પાર્કિંગ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. આ સ્થળો પર કોઈ પણ વાહન ચાલક પોતાનું વાહન વિનામૂલ્યે પાર્ક કરી શકે છે. તેની તમામ વ્યવસ્થા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
