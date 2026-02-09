ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં આવેલા આ ગામનો વહીવટ મધ્ય પ્રદેશની સરકાર દ્વારા ચાલે છે, રોડ-વીજળી સહિત બધી સુવિધા પાડોશી રાજ્યથી મળે છે

છોટાઉદેપુર તાલુકામાં આવેલું હોવા છતાં, આ ગામનાં લોકો સ્થાનિક ભીલી અને રાઠવી બોલીમાં વાતચીત કરે છે પણ તેમની સાહિત્યની ભાષા હિન્દી છે.

છોટા ઉદેપુરમાં આવેલું ગામ મધ્ય પ્રદેશ સરકાર હસ્તક ચાલે છે
છોટા ઉદેપુરમાં આવેલું ગામ મધ્ય પ્રદેશ સરકાર હસ્તક ચાલે છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 4:51 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 5:12 PM IST

છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠ પ્રદેશમાં આવેલું એક એવુ ગામ, કે જે ગામ ગુજરાત રાજ્યમાં અને છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં આવેલું હોવા છતાં મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના અલીરાજપુર જિલ્લાનું અને કઠ્ઠીવાડા તાલુકાનું રેવન્યું ગામ છે. છોટાઉદેપુર તાલુકામાં આવેલું હોવા છતાં, આ ગામનાં લોકો સ્થાનિક ભીલી અને રાઠવી બોલીમાં વાતચીત કરે છે પણ તેમની સાહિત્યની ભાષા હિન્દી છે, અને આ ગામ ગુજરાતનું હોવા છતાં આ ગામનો સંપૂર્ણ વહીવટ મધ્યપ્રદેશની સરકાર કરે છે, આ ગામનો પ્રાચીન ઇતિહાસ એવો છે કે રજવાડાના સમયમાં આ સાજનપુર ગામ છોટાઉદેપુરના રાજવીએ મધ્યપ્રદેશના કઠ્ઠીવાડાના રાજવીને દહેજમાં આપેલું હોવાથી આજે ગુજરાત રાજ્યમાં હોવા છતાં મધ્યપ્રદેશનું રેવન્યું ગામ છે.

ગુજરાત રાજ્યના ગામથી ઘેરાયેલું છે મધ્યપ્રદેશનું સાજનપુર ગામ
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠ વિસ્તારમાં આવેલા રંગપુર, પાસે આવેલું 3.72 ચોરસ કિલોમીટરનું ક્ષેત્રફળ અને 2 હજાર લોકોની વસ્તી ધરાવતા સાજનપુર ગામનાં લોકો, ખેતી અને પશુપાલન કરી જીવન વ્યાપાન કરી વસી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં, તેઓ ગુજરાત રાજ્યના છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠવા જ્ઞાતિનાં લોકો જે બોલીમાં વાતચીત કરે એ જ સ્થાનિક ભીલી અને રાઠવી બોલીમાં વાતચીત કરી રહ્યા છે. પરંતુ નાગરિકતા ધરાવે છે મધ્યપ્રદેશની. ગુજરાત રાજયમાં જ વસતા હોવા છતાં સાજનપુર ગામનાં લોકોનું સંચાલન કરે છે મધ્યપ્રદેશ સરકાર તો ચોક્કસ સવાલ થશે કે આવું કેમ?

ગુજરાત રાજ્યના ગામથી ઘેરાયેલું છે મધ્યપ્રદેશનું સાજનપુર ગામ

સાજનપુર ગામની ચતુર્સીમાં જોવા જઈએ તો પૂર્વ દિશામાં ગુજરાત રાજ્યનું કનાસ ગામ આવેલું છે, પશ્ચિમમાં ટીમલા ગામ આવેલું છે, ઉત્તર દિશામાં દિયાવાંટ અને ગુનાટા ગામ આવેલું છે. જ્યારે દક્ષિણે રંગપુર ગામ આવેલું છે, ચારે દિશામાં ગુજરાત રાજ્યનાં ગામ આવેલા હોવા છતાં સાજનપુર ગામ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના અલીરાજપુર જિલ્લાના કઠ્ઠીવાડા તાલુકાનું રેવન્યું ગામ છે. જે ગામને વીજળી, પાણી, શિક્ષણ, અને આરોગ્ય સેવા મધ્યપ્રદેશની સરકાર પુરી પાડે છે. જ્યારે આ ગામનો રોટી-બેટીનો વ્યવહાર ગુજરાત સાથે જોડાયેલો છે.

આ ગામ વિશેની લોકવાયકા
સાજનપુર ગામના લોકો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ આ ગામની દંતકથા રહી છે કે, રજવાડાના સમયમાં છોટાઉદેપુરના રાજાની દીકરીના લગ્ન મધ્યપ્રદેશના રાજાના દીકરા સાથે થયા હતાં, અને રાજાએ આ ગામ દીકરીને દહેજમાં આપ્યું હોવાથી, આ ગામ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યનું ગણાય છે. જોકે આ બાબતના ગામલોકો પાસે કોઈ પુરાવા નથી, પણ આ દંતકથા વર્ષોથી ચાલી આવી છે.

ગામમાં સ્કૂલ મધ્ય પ્રદેશ સરકાર દ્વારા ચાલે છે
ગામમાં સ્કૂલ મધ્ય પ્રદેશ સરકાર દ્વારા ચાલે છે

સાજનપુર ગામમાં શિક્ષક તરીકે કાર્યકર લાલસિંહ મેહડાએ જણાવ્યું કે, સાજનપુરની વસ્તી લગભગ 2000થી વધુ છે. અહીં આરોગ્યની સેવા, પાણી, વીજળી સહિતની સુવિધા મધ્ય પ્રદેશની સરકાર દ્વારા અપાય છે. વીજળી મધ્ય પ્રદેશની સરકાર દ્વારા અહીં લાવવામાં આવી છે, તેનાથી આખા ગામમાં સિંચાઈ, ઘરમાં લાઈટ બધું થાય છે. આરોગ્ય કેન્દ્ર અમારું MPમાં આવે છે, અમે ત્યાં કઠ્ઠીવાડામાં જઈએ છીએ, અલીરાજપુર જિલ્લો પણ નજીક છે ત્યાં પણ અમે જઈએ છીએ. અને ગુજરાતમાં પણ અમે બતાવી દઈએ છીએ.

ગુજરાતમાં આવેલું આ ગામ મધ્યપ્રદેશનું રેવન્યુ ગામ છે
2 હજારની વસ્તી ધરાવતા સાજનપુર ગામનાં ત્રણ ફળિયામાં 3 શાળા આવેલી છે અને ગામમાં ધોરણ 1 થી 10 સુધીની શાળા આવેલી છે. જે શાળામાં આવતા શિક્ષકો અલીરાજપુર અને કઠ્ઠીવાડાથી આવી રહ્યા છે, તો આ ગામ એસ.ટી અનામત બેઠકનાં વિધાનસભા મત વિસ્તાર જોબટ વિધાનસભા ક્ષેત્ર અલીરાજપુર જિલ્લામાં આવે છે. જ્યારે લોકસભા મત વિસ્તાર એસ.ટી અનામત બેઠક રતલામ લોકસભા ક્ષેત્રના ભાગરૂપે સમાવિષ્ટ છે.

તો આ ગામની વિશેષતા એ છે કે તે ગુજરાતની અંદર આવેલું હોવા છતાં, તેના મતદારો મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણીમાં મત આપે છે અને મધ્યપ્રદેશના વહીવટ હેઠળ આવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના 1960ના નિર્ણય મુજબ આ ગામનો સમાવેશ મધ્ય પ્રદેશના જોબાટ વિધાનસભા અને રતલામ લોકસભા ક્ષેત્રમાં થાય છે.

સાજનપુર ગામ છોટાઉદેપુરના રાજવીએ મધ્યપ્રદેશના કઠ્ઠીવાડાના રાજવીને દહેજમાં આપેલું
સાજનપુર ગામ છોટાઉદેપુરના રાજવીએ મધ્યપ્રદેશના કઠ્ઠીવાડાના રાજવીને દહેજમાં આપેલું

ગામની સ્કૂલના આચાર્ય સુરજ ચૌહાણ જણાવે છે, એવું કહેવાય છે કે છોટા ઉદેપુરના રાજાએ પોતાની દીકરીના કઠ્ઠીવાડાના રાજાના દીકરા સાથે લગ્ન કરાવ્યા હતા. દરમિયાન તેમણે દહેજમાં સાજનપુર ગામ કઠ્ઠીવાડાના રાજાના દીકરાને આપ્યું હતું. આથી તે મધ્યપ્રદેશમાં આવે છે. તેની ચારેય બાજુ ગુજરાતથી ઘેરાયેલું છે અને અહીં મધ્યપ્રદેશ સરકારની શિક્ષણની વ્યવસ્થા ખૂબ સારી છે અને તેનો પૂરી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને અમે બાળકોને સારી શિક્ષા આપી રહ્યા છીએ. સાજનપુર સારું ગામ છે અને મને અહીં આવીને ખૂબ સારું લાગ્યું અહીંના લોકો પણ મિલનસાર છે. અમારા આવવા-જવાનો રસ્તો બંને રાજ્યોમાંથી છે મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાત. બંને સરકારના મળવાના કારણે અમારા આવવા જવાનો રસ્તો સારો નથી. અહીં અભ્યાસ કરવા આવતી વિદ્યાર્થિનીઓ અને તેમના વાલીઓ પરેશાનીનો સામનો કરે છે. રોડ સારો ન હોવાના કારણે અમને પણ અછતની સમસ્યા વર્તાય છે. શાળામાં 250 બાળકો છે.

ગામની સમસ્યા અને સુવિધા?

આ ગામમાં શિક્ષણ માટે ધોરણ 1 થી 10 સુધીની શાળા આવેલી છે, પીવાના પાણી માટે 'નલ સે જલ' યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે, ગામમાં વિદ્યુતિકરણ પણ મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તો આરોગ્ય માટેની પણ સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે, પરંતુ ગામના રોડ રસ્તા હજી કાચા છે, જેને લઈને ચોમાસા કાદવ, કિચડની સમસ્યા રહી છે.

Last Updated : February 9, 2026 at 5:12 PM IST

