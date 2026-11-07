દિવાળીમાં લિજ્જતથી ખવાતા મઠીયા-ચોળાફળીનું હબ છે ગુજરાતનું આ ગામ, દેશ વિદેશમાં પણ છે મોટી ડિમાન્ડ
આ ગૃહઉદ્યોગ ગામ તેમજ આજુબાજુના અનેક લોકોને રોજગારી પણ પૂરી પાડી રહ્યો છે.
Published : November 7, 2026 at 11:55 AM IST
ખેડા: જિલ્લાના ઉત્તરસંડા ગામનો મઠીયા-પાપડ ગૃહ ઉદ્યોગ આજે દેશ-વિદેશમાં જાણીતો બન્યો છે. અહીં બનતા મઠીયા, પાપડ અને ચોળાફળીની દેશ સહિત વિદેશમાં પણ એટલી જ માંગ જોવા મળે છે. પાપડ, મઠીયા અને ચોળાફળી આ ગામની ઓળખ બની ગઈ છે. ગામમાં આવેલી અનેક ફેક્ટરીમાં પાપડ, મઠીયા અને ચોળાફળી તૈયાર થાય છે. આ ગૃહઉદ્યોગ ગામ તેમજ આજુબાજુના અનેક લોકોને રોજગારી પણ પૂરી પાડી રહ્યો છે.
ખેડા જીલ્લાના મુખ્ય મથક નડિયાદની નજીક આવેલા ઉત્તરસંડા ગામના પાપડ અને મઠીયા દેશ-વિદેશમાં વખણાય છે. ગામ મઠીયા અને પાપડનું હબ ગણાય છે. દિવાળીમાં મઠીયા ચોળાફળી લેવા માટે દૂર-દૂરથી લોકો અહીં આવે છે. અહીંના મઠીયા-પાપડ વિદેશોમાં પણ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. ઉતરસંડા ગામના મઠીયા-પાપડના ગૃહઉદ્યોગે એક આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે.
અનેક લોકોને ઘરઆંગણે રોજગારી પૂરી પાડે છે
ગામમાં આવેલા 30 ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં ઓટોમેટીક પ્લાન્ટ દ્વારા પાપડ, મઠીયા અને ચોળાફળી તૈયાર થાય છે. અહીંનો આ ગૃહઉદ્યોગ ગામનું નામ દેશ વિદેશમાં ગુંજતું કરવા સાથે અનેક લોકો માટે રોજગારીનું પણ માધ્યમ છે. આ ગૃહ ઉદ્યોગ ગામ તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના અનેક લોકોને ઘર આંગણે રોજગારી પણ પૂરી પાડી રહ્યો છે. એક ફેક્ટરીમાં અંદાજે 40-45 લોકોને રોજગારી મળે છે.
સિઝનમાં માંગમાં વધારો જોવા મળે છે
દિવાળીના તહેવાર પર અહીની ફેક્ટરીઓમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મઠીયા, પાપડ અને ચોળાફળીનો જથ્થો તૈયાર કરવામાં આવે છે. તહેવારોની સીઝનમાં અહીંના પાપડ, મઠીયા અને ચોળાફળીની માગમાં વધારો જોવા મળે છે. આ ઉદ્યોગની શરૂઆત 30 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી આ ગૃહ ઉદ્યોગની સફર અવિરત ચાલી રહી છે. જેણે આજના ફાસ્ટ ઉદ્યોગોની સામે પણ પોતાનું અડીખમ વર્ચસ્વ ટકાવી રાખ્યું છે.
આજુબાજુના ગામના લોકોને રોજગારી મળી રહે છે: કામદાર
ફેક્ટરીમાં કામ કરતાં રોશનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તરસંડાની અંદર પાપડ મઠીયાની ઘણી બધી ફેક્ટરીઓ આવેલી છે. જે દેશભરમાં બધે વખણાય છે. આજુબાજુના ગામના લોકો ફતેપુર ચકલાસી એમ આજુબાજુના ગામના લોકો આવે છે એમને રોજગારી મળી રહે છે. અમારે ત્યાં અત્યારે લીલા મરચાના પાપડ, ચોળાફળી અને મઠીયા બનાવીએ છીએ.
લોકોને મઠીયા, ચોળાફળી લેવા હોય એટલે ઉત્તરસંડા જ યાદ આવે: ફેક્ટરી માલિક
ફેક્ટરી માલિક કેવલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આખા દેશ વિદેશમાં જે લોકોને બહાર કુરિયર કરવા હોય મઠીયા, ચોળાફળી લેવું હોય એટલે એક જ ગામ યાદ આવે કે ઉત્તરસંડા જવું પડશે. ભગવાનની કૃપાથી અહીંના પાણીમાં જ મઠીયા, ચોળાફળી કંઈક અજબ બને છે, બહારગામની કંપનીઓવાળા અહીંથી લઈ જઈ ટ્રાય કરે છે, પણ અહીના પાણીથી જે બને છે, એનો ટેસ્ટ જ કંઈક અલગ આવે છે. ઓલ ઓવર ઈન્ડિયાની અંદર જેટલા મઠીયા, ચોળાફળી અને પાપડ ખવાતા હશે એનું 80 ટકા ઉપર ઉત્તરસંડા ગામમાંથી સપ્લાય થતું હશે.
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