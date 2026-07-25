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'આ અમારો વિજય છે, કહાનને ન્યાય મળ્યો', શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર કહાન પટેલના પિતા

NEET રી-ટેસ્ટના થોડા જ દિવસો પહેલા 18 જૂનના રોજ અમદાવાદના 17 વર્ષના વિદ્યાર્થી કહાન પટેલે આપઘાત કરી લીધો હતો.

શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા બાદ નિવેદન આપતા કહાન પટેલના પિતાએ તેમના દીકરાને ન્યાય મળ્યો હોવાનું જણાવ્યું
શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા બાદ નિવેદન આપતા કહાન પટેલના પિતાએ તેમના દીકરાને ન્યાય મળ્યો હોવાનું જણાવ્યું (X/@abhijeet_dipke)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 3:50 PM IST

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અમદાવાદ: NEET પેપર લીકના વિરોધમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આજે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. પેપર લીક થયા બાદ NEET રી-ટેસ્ટના થોડા જ દિવસો પહેલા 18 જૂનના રોજ અમદાવાદના 17 વર્ષના વિદ્યાર્થી કહાન પટેલે આપઘાત કરી લીધો હતો. હવે શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા બાદ નિવેદન આપતા કહાન પટેલના પિતાએ તેમના દીકરાને ન્યાય મળ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું.

આ અમારો વિજય છે, કહાનને ન્યાય મળ્યો- પ્રશાંતકુમાર પટેલ, કહાનના પિતા

શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા બાદ ETV ભારતે NEET રી-ટેસ્ટ આપતા પહેલા આપઘાત કરનાર કહાનના પિતા એડવોકેટ પ્રશાંતકુમાર પટેલ સાથે વાત કરી. તેઓએ કહ્યું કે, શિક્ષણમંત્રીનું રાજીનામું એ કહાનને ન્યાય છે. કહાન કહેતો કે નીટ પરીક્ષાના પેપરલીક થવું એ ખોટું છે. અમારો ધ્યેય કહાનને ન્યાય અપાવવાનો હતો. કહાનને તો છેલ્લે સિસ્ટમ પર જ ગુસ્સો હતો ને. તો સિસ્ટમમાં કોઈકે તો જવાબદારી સ્વીકારી, એમને પણ ખબર પડીને. સરકારમાં કોઇના માથે ટોપલો નાંખવાનું હવે નહીં ચાલે. આ અમારો વિજય છે, કહાનને ન્યાય મળ્યો. કહાન છેલ્લે સુધી ગુસ્સામાં હતો, કહેતો આવું થોડું ચાલે? એ એના મિત્રોને કહેતો કે, મંત્રીને કોઈ જ જવાબદારી નથી? કહાન છેલ્લો એનો સંદેશ આપીને ગયો હતો એની માટે હું દોડ્યો હતો. જે વાલીઓની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ છે, જેઓએ પોતાના દાગીના વેચી કે જમીન વેચી ભણાવ્યા છે અને પોતાના સંતાન પેપરલીકના કારણે ગુમાવ્યા છે એમને સરકાર તરફથી કોઈ સહાય મળવી જોઈએ. સરકાર આવા વાલીઓ માટે પણ વિચાર કરીને કંઈક કરવું જોઈએ. સરકારને સંદેશ છે કે, આ વખતે રાજીનામું બહુ મોડું લીધુ. નવી પેઢીમાં હવે જુના જેવી સહનશીલતા નથી.

ખાસ છે કે, છેલ્લા 1 મહિનાથી વધુ સમયથી જંતર-મંતર પર CJP દ્વારા પેપર લીકના વિરોધમાં શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં કહાન પટેલના પિતા પણ પહોંચ્યા હતા અને દીકરાને ન્યાય મળે તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

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KAHAAN FATHER PRASHANT PATEL
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DHARMEDNRA PRADHAN RESIGNATION

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