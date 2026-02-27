ETV Bharat / state

'આ દિવસ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે',એક્સાઇઝ કેસમાંથી મુક્તિ બાદ કેજરીવાલે કેન્દ્ર પર નિશાન સાધ્યું

દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ આ ચુકાદાને પ્રામાણિકતાની જીત ગણાવી, કેન્દ્ર પર પ્રહારો કર્યા અને 1 માર્ચે જંતર-મંતર પર વિશાળ રેલીની જાહેરાત કરી

દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ આ ચુકાદાને પ્રામાણિકતાની જીત ગણાવી
દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ આ ચુકાદાને પ્રામાણિકતાની જીત ગણાવી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 5:44 PM IST

નવી દિલ્હી: રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે વિવાદાસ્પદ એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના કન્વીનર અને દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ, ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા અને તમામ 23 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા બાદ શુક્રવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના રાજકીય માહોલમાં નાટકીય પરિવર્તન જોવા મળ્યું.

ચુકાદાના થોડા કલાકોમાં જ, કેજરીવાલે એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધી, ભાવનાત્મક છતાં આક્રમક સ્વરમાં અને કેન્દ્ર સરકાર પર સીધો રાજકીય હુમલો કર્યો.

તેમણે કહ્યું, "હવે કેજરીવાલને હટાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે તેમને મારી નાખવામાં આવે. નહિંતર, વડાપ્રધાને આમ આદમી પાર્ટીએ જે કર્યું છે તેના કરતા હજાર ગણા વધુ વિકાસ કાર્યો કરવા જોઈએ."

આ ચુકાદાને "પ્રામાણિકતાની સૌથી મોટી જીત" ગણાવતા, કેજરીવાલે કોર્ટના નિર્ણયને માત્ર કાનૂની રાહત તરીકે નહીં પરંતુ નૈતિક સમર્થન તરીકે ગણાવ્યો.

‘આજનો દિવસ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે’

ન્યાયતંત્રનો આભાર માનીને પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરતા કેજરીવાલે કહ્યું, “આજનો દિવસ ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે. હું ખાસ કરીને તે ન્યાયાધીશનો આભાર માનું છું જેમણે હિંમત બતાવી અને દબાણ છતાં સત્યની સાથે ઉભા રહ્યા. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આખો કેસ ફક્ત ધારણાઓ અને ખોટી જુબાનીઓ પર આધારિત હતો.” તેમણે કોર્ટમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર કાનૂની ટીમનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો.

‘મેં પૈસા નહીં, પ્રામાણિકતા કમાઈ’

કેજરીવાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તેમની રાજકીય યાત્રા પ્રામાણિકતામાં રહેલી છે. તેમણે કહ્યું, “મેં મારા જીવનમાં પૈસા કમાયા નથી; મેં પ્રામાણિકતા કમાઈ છે. આજે, કોર્ટના આદેશથી સાબિત થયું છે કે કેજરીવાલ કટ્ટર ઈમાનદાર છે, મનીષ સિસોદિયા કટ્ટર ઈમાનદાર છે, સંજય સિંહ કટ્ટર ઈમાનદાર છે, અને આમ આદમી પાર્ટી એક પ્રામાણિક પાર્ટી છે.”

જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી તેમના મૌન અંગેના પ્રશ્નોના જવાબમાં તેમણે કહ્યું, “લોકો પૂછતા હતા કે હું બહાર આવ્યા પછી શા માટે ચૂપ રહ્યો. હું ફક્ત એક રાજકારણી નથી; જ્યારે મને જેલમાં મોકલવામાં આવે છે અને જ્યારે મારા પરિવારને નિશાન બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તે મને અસર કરે છે. મેં નક્કી કર્યું કે હું આખા દેશ સમક્ષ નિર્દોષ સાબિત થયા પછી જ બોલીશ. આજે, મારા હૃદય પરથી એક મોટો બોજ ઉતરી ગયો છે.”

‘આપને તોડવા માટે રાજકીય કાવતરું’

સીબીઆઈ કોઈ ગુનાહિત કાવતરું કે પૈસાના ટ્રેલ સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હોવાના કોર્ટના અવલોકનનો ઉલ્લેખ કરતા, કેજરીવાલે આ કેસને તેમના પક્ષને નબળા પાડવાનો રાજકીય પ્રેરિત પ્રયાસ ગણાવ્યો.

“બે વર્ષ સુધી, હજારો પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી, પરંતુ અંતે કંઈ બહાર આવ્યું નહીં. પાર્ટીને તોડવા માટે અમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા, પરંતુ અમે તૂટ્યા નહીં,” તેમણે કહ્યું. તેમણે દાવો કર્યો કે આપના નેતાઓને ભ્રષ્ટ તરીકે દર્શાવવા માટે મોટા પાયે સંસાધનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓએ અમને ચોર અને ભ્રષ્ટ કહેવા માટે કરોડો ખર્ચ્યા. આજે કોર્ટે મહોર લગાવી દીધી છે કે અમે કટ્ટર ઈમાનદાર છીએ.”

રાજકીય વિરોધીઓ પર હુમલો

કેજરીવાલે અન્ય રાજકીય વ્યક્તિઓ સાથે પણ સરખામણી કરી. “હું જેલમાં ગયો, પણ શું રોબર્ટ વાડ્રા ક્યારેય જેલમાં ગયો છે? મનીષ સિસોદિયા જેલમાં ગયા, પણ શું રાહુલ ગાંધી? સંજય સિંહ જેલમાં ગયા, પણ શું સોનિયા ગાંધી ગયા?” તેમણે ઉમેર્યું કે વિરોધી પક્ષોએ આના પર ચિંતન કરવું જોઈએ.

સંબોધન દરમિયાન ભાવનાત્મક ક્ષણ

કેજરીવાલે ભાવુક થઈને જેલમાં વિતાવેલા સમય અને તેના પરિવાર પર પડેલા પ્રભાવને યાદ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમનું એકમાત્ર ધ્યેય જાહેર સેવા હતી, છતાં તેમની સાથે ગુનેગાર જેવું વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે મુશ્કેલ સમયમાં અડગ રહેવા અને પરિવાર અને પાર્ટીના કાર્યકરો બંનેને પ્રેરિત રાખવા બદલ તેમના પત્ની સુનિતા કેજરીવાલનો આભાર માન્યો.

ભવિષ્યનો રાજકીય એજન્ડા

કેજરીવાલે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ ચુકાદો હવે AAPની રાજકીય વ્યૂહરચના બનાવશે. તેમણે 1 માર્ચે જંતર-મંતર ખાતે એક વિશાળ "રોજગાર દો, સામાજિક ન્યાય દો" રેલીની જાહેરાત કરી. તેમણે ભાજપ પર દિલ્હીમાં બસ માર્શલ, મોહલ્લા ક્લિનિકના કાર્યકરો અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરોને તેમની નોકરીઓમાંથી દૂર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. પ્રેસ કોન્ફરન્સે કેજરીવાલના રાજકીય વલણમાં પરિવર્તનનો સંકેત આપ્યો. પીડિત હોવાને બદલે, તેઓ કોર્ટની ક્લીનચીટનો ઉપયોગ રાજકીય રાજધાની તરીકે કરવા તૈયાર દેખાયા. આ ચુકાદાથી આગામી મહિનાઓમાં દિલ્હીની રાજકીય કથા ફરીથી આકાર પામશે તેવી અપેક્ષા છે.

સંપાદકની પસંદ

