વડોદરામાં યુનાઇટેડ વેના ગરબામાં પહેલા જ દિવસે તસ્કરનો તરખાટ, 20 જેટલા ફોન ચોરાયા હોવાનો ખેલૈયાઓનો દાવો
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં QR કોડથી એન્ટ્રી અને સુરક્ષા કર્મચારીઓની મોટી તૈનાતી હોવા છતાં મોબાઇલની સુરક્ષા સામે સવાલો ઊભા થયા છે.
Published : October 12, 2026 at 3:59 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના યુનાઇટેડ વેના ગરબા મેદાનમાં પહેલા જ દિવસે મોબાઈલ ચોરનો તરખાટ સામે આવ્યો છે. ખેલૈયાઓએ 20થી વધુ મોબાઇલ ફોન ચોરાયાના આક્ષેપો સાથે હોબાળો મચાવ્યો હતો. મોબાઇલ ચોરીના મુદ્દે ખેલૈયાઓએ આયોજકો સામે રોષ વ્યક્ત કરી વળતરની માંગ કરી હતી. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં QR કોડથી એન્ટ્રી અને સુરક્ષા કર્મચારીઓની મોટી તૈનાતી હોવા છતાં મોબાઇલની સુરક્ષા સામે સવાલો ઊભા થયા છે. આ દરમિયાન ખેલૈયાઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.
હાલ આ ઘટનામાં ખેલૈયાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપો અને મોબાઇલ ચોરીની ફરિયાદો અંગે સ્પષ્ટતા જરૂરી છે. મોબાઇલ ફોન ગુમ થવાના બનાવોમાં ચોક્કસ સંખ્યા, જવાબદારોની ઓળખ અને પોલીસની કાર્યવાહી અંગેની વિગતો તપાસ બાદ જ સામે આવી શકશે. આ વિવાદે યુનાઇટેડ વેના ગરબા મહોત્સવમાં ખેલૈયાઓની વ્યક્તિગત ચીજ વસ્તુઓની સુરક્ષા અંગે ચર્ચા ઊભી કરી છે.
ETV Bharat સાથે વાત કરતા અટલાદરા પોલીસ PIએ જણાવ્યું હતું કે, યુનાઇટેડ વેના ગરબામાં મોબાઇલ ચોરીના મામલે અત્યાર સુધી પોલીસને 12 જેટલી અરજીઓ મળી છે. જેમાં આઇફોન, સેમસંગ, વિવો અને ગૂગલ પિક્સેલ જેવી અલગ-અલગ બ્રાન્ડના મોબાઇલ સામેલ છે. ચોરી થયેલા મોબાઇલની અંદાજિત કિંમત રૂ. 8થી 10 લાખ.
ખાસ છે કે, ખેલૈયાઓ દ્વારા આક્ષેપ કરાયો હતો કે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં એક સાથે આટલા બધા લોકોના ફોન ચોરી થતા તેમણે પોલીસ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી અને ગરબાના આયોજકો પાસે વળતર આપવાની માંગ કરી હતી.
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