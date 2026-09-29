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VIDEO/અમદાવાદના થલતેજમાં તસ્કરોનો પ્લાન ફેલ, માલિક જાગી જતા થઈ ગયા રફૂચક્કર

અમદાવાદમાં પોશ વિસ્તારમાં ગણાતા થલતેજમાં તસ્કરોનો ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો.

અમદાવાદમાં પોશ વિસ્તારમાં ગણાતા થલતેજમાં તસ્કરોનો ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો.
અમદાવાદમાં પોશ વિસ્તારમાં ગણાતા થલતેજમાં તસ્કરોનો ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 4:01 PM IST

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અમદાવાદઃ શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા થલતેજમાં સુરધારા સર્કલ નજીક મણિકમલ સોસાયટીના બંગલાને નિશાન બનાવી પાંચ અજાણ્યા તસ્કરોએ ચોરીનો પ્રયાસ કર્યો હતો. નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ ઇનોવા કારમાં આવેલા તસ્કરોએ પહેલા બંગલાના CCTV કેમેરા અને લાઈટના બલ્બ તોડી નાખ્યા હતા. ત્યારબાદ બંગલાની પાછળની બારીના સ્ટોપર ખોલી અંદર પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, મોડી રાત્રે અવાજ થતાં ઘરના સભ્ય જાગી ગયા અને લાઈટ ચાલુ કરી દેતાં તસ્કરોનો ચોરીનો મનસૂબો નિષ્ફળ ગયો હતો.

ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતા 51 વર્ષીય ભવાનીસિંગ સિસોદીયા છેલ્લા 23 વર્ષથી થલતેજની મણિકમલ સોસાયટીના બંગલા નંબર AMIRAJ-17માં રહેતા 71 વર્ષીય મહેશ પટેલના ત્યાં ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરે છે. 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 10 વાગ્યે તેઓ નોકરી પર પહોંચ્યા ત્યારે મહેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મોડી રાત્રે આશરે 2 વાગ્યે બંગલામાં કંઈક તૂટવાનો અવાજ આવ્યો હતો.

શેઠાણીએ લાઈટ ચાલુ કરી અને ભાગ્યા તસ્કરો

બંગલામાં કંઈ તૂટવાનો અવાજ સાંભળીને શેઠાણી ચંદ્રીકા પટેલ જાગી ગયા હતા અને તેમણે લાઈટ ચાલુ કરી તપાસ કરી હતી. જોકે, તે સમયે કોઈ શખ્સ નજરે પડ્યો નહોતો. ત્યારબાદ મહેશભાઈની સૂચના મુજબ ભવાનીસિંગે બંગલાના મુખ્ય ઝાંપા પાસે તપાસ કરતાં CCTV કેમેરા તૂટેલી અને લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. લાઈટનો બલ્બ પણ તૂટેલો હતો.

અમદાવાદમાં પોશ વિસ્તારમાં ગણાતા થલતેજમાં તસ્કરોનો ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો. (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં CCTV ટેકનિશિયન રાજકુમાર કોરીને બોલાવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. CCTVમાં રાત્રે બે વાગ્યાના સુમારે નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ ઇનોવા કારમાં પાંચ અજાણ્યા શખ્સો આવતા દેખાયા હતા. જેમાંથી બે શખ્સો કાર પર ચડીને CCTV કેમેરા ખેંચીને તોડી રહ્યા હતા, જ્યારે અન્ય બે શખ્સો બંગલાની પાછળની બાજુથી બારીના સ્ટોપર ખોલીને અંદર પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

આ દરમિયાન બંગલામાં લાઈટ ચાલુ થતાં તસ્કરો ગભરાઈ ગયા હતા અને પાંચેય શખ્સો સોસાયટીની દીવાલ કૂદીને ઇનોવા કારમાં બેસી ફરાર થઈ ગયા હતા. સોસાયટીના મુખ્ય રોડ પર લાગેલા CCTV કેમેરામાં પણ તસ્કરો કારમાં ભાગતા કેદ થયા છે.

ઘટનાને પગલે ભવાનીસિંગે પાંચ અજાણ્યા શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. વસ્ત્રાપુરના PI જી.એમ. ચૌધરીના જણાવ્યું હતું કે, CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપીઓની ઓળખ અને ઇનોવા કાર અંગેની માહિતી મેળવવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

ROBBERY THALTEJ AHMEDABAD
VASTRAPUR POLICE STATION
થલતેજમાં લૂંટનો નિષ્ફળ પ્રયાસ
માલિક જાગી જતા ભાગ્યા તસ્કરો
ROBBERY FAILED IN THALTEJ AHMEDABAD

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