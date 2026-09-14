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સુરતમાં NRIના બંધ મકાનમાં ચોરી કરવા જતા ગ્રીલમાં ફસાયો યુવક, વીડિયો વાયરલ

ચોરીના ઈરાદે બંગલામાં ઘૂસવા જતા ગ્રીલમાં ફસાયેલા યુવકને કાઢવાના બદલે મેથીપાક ચખાડ્યો હતો

ચોરીના ઈરાદે ઘૂસેલો યુવક ગ્રીલમાં ફસાઈ જતા જોવા જેવી થઈ
ચોરીના ઈરાદે ઘૂસેલો યુવક ગ્રીલમાં ફસાઈ જતા જોવા જેવી થઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 5:24 PM IST

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સુરતઃ નાના વરાછા વિસ્તારમાં ચોરીના ઇરાદે એક બંધ બંગલામાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરનાર અજાણ્યા શખ્સ સાથે ભારે જોવા જેવી થઈ. બંગલામાં પ્રવેશવા જતાં યુવક ગ્રીલ વચ્ચે જ ફસાઈ ગયો હતો. આ દરમિયાન આસપાસના સ્થાનિક લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા. ફસાયેલા યુવકને બહાર કાઢવાના બદલે કેટલાક લોકોએ તેને દંડા વડે ફટકારીને બરાબરનો મેથીપાક ચખાડ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં એક અજાણ્યો યુવક મકાનની સ્ટીલની ગ્રીલ વચ્ચે ખરાબ રીતે ફસાયેલો જોવા મળે છે. યુવક ગ્રીલમાંથી બહાર નીકળવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ તે સફળ થતો નહોતો. બીજી તરફ આસપાસ લોકોનું ટોળું એકત્ર થયેલું જોવા મળે છે. કેટલાક લોકો યુવકને ચોર સમજી લાકડીઓ અને દંડાથી માર મારતા હોવાનું વીડિયોમાં નજરે પડે છે. ગ્રીલમાં ફસાયેલા યુવકને જોઈને રસ્તે જતા વાહનચાલકો પણ પોતાનું વાહન બંધ કરીને આ નાટકીય ઘટનાને નીહાળવા માટે ઉભા રહી ગયા હતા.

વીડિયો વાયરલ થયા બાદ કાપોદ્રા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કાપોદ્રા પોલીસ મથકના PI એમ.આર. સોલંકીએ જણાવ્યું કે, વાયરલ થયેલો વીડિયો નાના વરાછાની રાજારામનગર સોસાયટીનો છે અને ઘટના આશરે દસ દિવસ જૂની હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ઘટના સમયે પોલીસને કોઈ સત્તાવાર જાણ કરવામાં આવી નહોતી.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, લાંબા સમયથી બંધ રહેલા મકાનનો લાભ લઈને અજાણ્યો શખ્સ અંદર પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોવાની શક્યતા છે. જોકે યુવકની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી અને તેનો ચોક્કસ ઈરાદો શું હતો તે અંગે પણ તપાસ ચાલુ છે.

કાપોદ્રા પોલીસે મકાનમાલિક કિશોરભાઈનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો. કિશોરભાઈ હાલ અમેરિકામાં રહે છે. તેમણે પોલીસને જણાવ્યું કે, નાના વરાછાનું તેમનું મકાન લાંબા સમયથી બંધ છે. મકાનમાંથી કોઈ ચોરી થઈ નથી અને અંદર રોકડ કે કોઈ કિંમતી સામાન પણ રાખવામાં આવ્યો નહોતો. હાલ પોલીસે વાયરલ વીડિયોના આધારે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ આગળ ધપાવી છે.

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TAGGED:

SURAT POLICE
NANA VARACHHA
VIRAL VIDEO
THIEF STUCKS IN GRILLE
THIEF STUCKS IN GRILLE

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