ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવશે પલટો, ત્રણ દિવસ આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી
18થી 20 માર્ચ દરમિયાન ગુજરાતના અનેક વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે.
Published : March 17, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 4:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એક વખત પલટો આવવાનો છે. રાજ્યમાં ભારે ગરમી વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા ત્રણ દિવસ કમોસમી માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે.રાજ્યમાં 18થી 20 માર્ચ દરમિયાન ત્રણ દિવસ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 18 માર્ચથી 20 માર્ચ સુધી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
18 માર્ચે ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી
ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ જિલ્લાની વાત કરીએ તો જામનગર,મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છ જિલ્લામાં પણ વરસાદની શક્યતા છે.
રાજ્યના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
19 માર્ચે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી
ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે પડવાની શક્યતા છે. બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, દાહોદ અને પંચમહાલ.
દક્ષિણ ગુજરાત: વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ અને દાદરા નગર હવેલી
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ: સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર,પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવ
રાજ્યના બાકીના જિલ્લામાં શુષ્ક હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
20 માર્ચે ઉત્તર ગુજરાત-મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી
ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લા (બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહિસાગર) છૂટાછવાયા સ્થળોએ; કચ્છના છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
રાજ્યના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે. 21 માર્ચથી ગુજરાતમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
