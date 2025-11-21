ETV Bharat / state

અમદાવાદના 238 વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર પર કોઈ સિક્યુરિટી નથી, આતંકીઓએ ઝેર ભેળવ્યું હોત તો...! કોંગ્રેસ નેતાએ સુરક્ષા રાખવા માંગ કરી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત 238 વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર આવેલા છે. જ્યાં જોવા જઈએ તો કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી નથી. AMCની સામાન્ય સભામાં

કોંગ્રેસ નેતા શેહઝાદ ખાને કર્યા આક્ષેપો
કોંગ્રેસ નેતા શેહઝાદ ખાને કર્યા આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આજે સામાન્ય સભા હતી. વિપક્ષનેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણ દ્વારા ગુજરાત ATS દ્વારા પકડવામાં આવેલા આતંકીઓ મુદ્દે મોટો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આતંકીઓ પાસે જે રાઈઝીન કેમિકલ મળ્યું છે. જો આ કેમિકલ પાણીમાં ભાળવવામાં આવ્યું હોત તો હજુ અનેક વ્યક્તિઓના મોત થઈ ગયા હોત. અમદાવાદ શહેરના 238 વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર પર કોઈ સિક્યુરિટી નથી.

વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, "થોડા દિવસ પહેલા ગુજરાત ATS દ્વારા એક સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આતંકીઓને પકડવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસ પાર્ટી આને સફળ ઓપરેશન માને છે, પરંતુ જે કેમિકલ આતંકીઓ ઉપયોગ કરવાના હતા, એનું નામ રાઈઝીન હતું. આ કેમિકલ જે સાઈનાઈટથી પણ વધારે ખતરનાક છે. આતંકીઓ પાસેથી જે રાઈઝીંગ કેમિકલ મળ્યું હતું, જેને હવા તેમજ પાણીમાં ભેળવી શકાય છે.

કોંગ્રેસ નેતા શેહઝાદ ખાન (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું- અમદાવાદ શહેરની જનતાને પાણી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ કેમિકલ પાણીમાં ભેળવાય તો અનેક લોકો મૃત્યુ પામી શકે છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત 238 વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર આવેલા છે. જ્યાં જોવા જઈએ તો કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી નથી. જો કોઈ આતંકીઓ દ્વારા કોઈ પણ વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરમાં આવેલા પાણીમાં નાખી દેવામાં આવ્યા હોત, તો બહુ મોટી ઘટના બની જતી.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સામાન્ય સભા
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સામાન્ય સભા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે આગળ કહ્યું કે, લોકોના ઘરમાં પાણી આવે એને પીવાથી ખૂબ જ મોટી જાનહાની થઈ શકે એમ છે. બોટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરમાં સિક્યુરિટી રાખવી જરૂરી છે. 3500 જેટલા સિક્યુરિટી ગાર્ડ આપણે રાખીએ છીએ, પરંતુ ત્યાં એક સિક્યુરિટી નથી. કોંગ્રેસ દ્વારા માંગ કરવામાં આવે છે, કે વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર પર સુરક્ષા રાખવામાં આવે, જેનાથી આ ઘટના ભવિષ્યમાં ન બને. કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આ મુદ્દો સંસદમાં જોરથી ઉઠાવવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગુજરાત ATSએ પકડેલા 3 આતંકવાદીઓ રચી રહ્યા હતા મોટું ષડ્યંત્ર, CCTV સહિતના ડિજિટલ પુરાવા આવ્યા સામે
  2. ISIS સાથે જોડાયેલા છત્તીસગઢના બે સગીરોની ધરપકડ, પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે હતો સંપર્ક

TAGGED:

SHEHZAD KHAN PATHANE
WATER DISTRIBUTION CENTER
WATER DISTRIBUTION CENTER AMC
AHMEDABAD CITY CONGRESS
OPPOSITION LEADER SHEHZAD KHAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.