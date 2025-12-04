ભરૂચ: હાંસોટમાં કાદવ-કીચડ અને પાણી ભરેલા રસ્તામાં ખભા પર ડાઘુઓ સાથે અંતિમ યાત્રા નીકળી, વીડિયો વાયરલ થતા તંત્ર હરકતમાં
હાંસોટમાં આદિવાસીઓને સ્મશાન સુધી પહોંચવા માટે રસ્તો જ નથી, શબયાત્રાને પાણીમાંથી લઇ જવી પડે છે
Published : December 4, 2025 at 3:25 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટમાં આવેલા આદિવાસીઓને સ્મશાન સુધી પહોંચવા માટે યોગ્ય રસ્તો ના હોવાને કારણે લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.કાદવ-કીચડ અને પાણી ભરેલા રસ્તામાં ખભા પર ડાઘુઓ સાથે વાંસનો સહારો લઇ અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.
હાંસોટમાં આદિવાસીઓને સ્મશાન સુધી પહોંચવા માટે યોગ્ય રસ્તો જ નથી
હાંસોટમાં અંતિમ યાત્રાનો વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં ગ્રામજનો ખભા પર ડાઘુઓ સાથે વાંસનો સહારો લઇને કાદવ ભરેલા માર્ગમાંથી પસાર થતા હતા. આ દ્રશ્યો સામે આવતા લોકોમાં નિરાશા અને ક્રોધ જોવા મળ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ વીડિયોની ચર્ચા થતા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. સ્મશાનને જોડતો રસ્તો ના હોવાની વાત સામે આવતા જ ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે વારંવાર રજૂઆત છતાં તંત્ર દ્વારા કોઇ કાર્યવાહી થતી નથી અને દરેક અંતિમક્રિયા સમયે માનવમર્યાદાને ઠેસ પહોંચે છે.
સ્મશાન સુધી રસ્તો બનાવવા 5 લાખનું ફંડ મંજૂર
"સ્મશાન સુધી રસ્તો બનાવવા માટે 5 લાખનું ફંડ મંજૂર થયો છે પરંતુ સ્થળ ખારવાળી જગ્યા હોવાથી અને કાયમી પાણી પડતું હોવાથી કામ શરૂ થઇ શક્યું નથી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા હવે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.", હિતેશ પટેલ,સરપંચ, હાંસોટ
"આ સ્થળે તળાવને કારણે સતત પાણી ભરાતું રહે છે. ઉપરાંત જમીનમાં ખાર હોવાથી રોડનું કામ ટકાવી રાખવું મુશ્કેલ છે. માત્ર પાંચ લાખની રકમથી કાયમી ઉકેલ શક્ય નથી.કામ સારી રીતે થાય એ માટે જીલ્લા પંચાયતમાં વધારાની ગ્રાન્ટ માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. પૂરતું બજેટ મળે તો ટકાઉ માર્ગનું કામ કરી શકાય." હિરેન જી.બારોટ,અંકલેશ્વર-હાંસોટા તાલુકા વિકાસ અધિકારી
હાંસોટમાં તંત્ર દ્વારા આ મુદ્દે વર્ષોથી અવગણના થતી આવી છે ત્યારે સ્મશાન સુધી રસ્તો બનાવવા માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવ્યા બાદ સગવડભર્યો રસ્તો બનાવાશે તેવી ગ્રામજનોમાં આશા જાગી છે.
આ પણ વાંચો: