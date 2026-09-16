ગુજરાતનું એક માત્ર એવું મંદિર, જ્યાં એક દંત વાળા ગણેશજી સર્પની જનોઈ ધારણ કરીને બિરાજમાન છે
સમગ્ર ગુજરાતમાં આ એક માત્ર એવું મંદિર છે, જ્યાં ગણપતિજી એક જ દંત ધરાવે છે એટલે તેમને એકદંતી ગણેશજી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
Published : September 16, 2026 at 1:50 PM IST
ધ્રાંગધ્રા, સુરેન્દ્રનગર: ધ્રાંગધ્રામાં આવેલું એકદંત ગણપતિનું મંદિર અનેક લોકોની આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે. આ મંદિરની અંદર ગણપતિ દાદાની જે મૂર્તિ છે તે સીધી સૂંઢ વાળી અને એકદંતવાળી છે અને આવી મૂર્તિ ભારતભરમાં માત્ર બે જગ્યા ઉપર જ છે. એક ધ્રાંગધ્રામાં અને બીજા દક્ષિણ ભારતના ગોલ કુંડામાં.
અહીં ભગવાન ગણેશની વિશાળ મૂર્તિ છે અને અહીં તેઓ પોતાના સમગ્ર પરિવાર સાથે બિરાજમાન છે, બીજું એ કે અહીં ગણપતિએ સર્પની જેમ જનોઈ ધારણ કરેલી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આ એક માત્ર એવું મંદિર છે જ્યાં ગણપતિજી એક જ દંત ધરાવે છે એટલે તેમને એકદંતી ગણેશજી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ધાંગધ્રામાં આવેલું આ સૌથી જૂનું મંદિર ગણવામાં આવે છે, ચોથના દિવસે અહીં ગોળ, લાડુ અને પ્રસાદ ચડાવવામાં આવે છે અને ગુજરાત ભરમાંથી ભક્તો અહીં દાદાના દર્શનારાથે આવે છે- કૌશિકભાઈ વ્યાસ, મંદિરના પૂજારી
એવું કહેવાઈ છે કે, આ મંદિર આશરે 200 વર્ષ જેટલું જૂનું છે અને ધ્રાંગધ્રા સ્ટેટના રણમલસિંહજી એ આ મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. દર વર્ષે ચોથના રોજ હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો અહીં દાદાના દર્શનાર્થે આવે છે, લોકો પોતાની બાધા અને માન્યતા અનુસાર ચાલીને આવે છે. તેમજ ગોળ, લાડુનો પ્રસાદ ધરાવે છે, અને હવન સહિતની ધાર્મિક વિધિ પૂજા પાઠ કરીને દાદા પ્રત્યે પોતાની આસ્થા અને શ્રદ્ધા પ્રગટ કરે છે.
એકદંતા ગણેશ મંદિરે દર ચોથના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે આવે છે એમા પણ ગણેશ ચતુર્થીએ તો અહીં શ્રદ્ધાળુંઓનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડે છે. લોકો અહીં હવન પૂજા પાઠ કરે છે અને દાદા સમક્ષ માનતાઓ માને છે, ગોળ, લાડુનો પ્રસાદ ધરાવે છે અને માનતા પૂર્ણ થયેલા લોકો પગપાળા ચાલીને અહીં દાદાના દર્શન કરવા આવતા હોવાની પણ માન્યતા છે.
આ પણ વાંચો