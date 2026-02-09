ETV Bharat / state

રાજકોટની શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં 120 કિલો ચાંદી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મુદ્દામાલ સાથે આરોપી ઝડપી લીધો

આરોપી પાસેથી 40 કિલો 738 ગ્રામ ચાંદીના દાગીનાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટની શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં 120 કિલો ચાંદી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
રાજકોટની શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં 120 કિલો ચાંદી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજકોટ શહેરના પંચક નગર વિસ્તારમાં આવેલી “શક્તિ સિલ્વર” નામની ચાંદીની પેઢીમાં તારીખ 3/2/2026 થી 4/2/2026 દરમિયાન 120 કિલોથી વધુ ચાંદીના દાગીનાની ઘરફોડ ચોરી થવાની ઘટના સામે આવી હતી. આ મામલે રાજકોટ શહેર બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો.

ફરિયાદ નોંધાયા બાદ અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. હ્યુમન સોર્સ તથા ટેકનિકલ સપોર્ટના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગણતરીના દિવસોમાં ગુનાનો ભેદ ઉકેલી પ્રદીપ ચંપાલાલ પ્રજાપતિ નામના આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. આરોપી પાસેથી 40 કિલો 738 ગ્રામ ચાંદીના દાગીનાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટની શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં 120 કિલો ચાંદી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, પ્રદીપ પ્રજાપતિનો મામાનો દીકરો મુકેશ રામારામ પ્રજાપતિ, જે મૂળ રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાનો રહેવાસી છે અને હાલ વડોદરાના તરસાલી વિસ્તારમાં રહે છે, તે આ ચોરીનો મુખ્ય કડીરૂપ આરોપી છે. મુકેશ અગાઉ પણ અમદાવાદ શહેરના રામોલ, ઇસનપુર અને નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓમાં પકડાયેલ રીઢા ઘરફોડ ચોર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

રાજકોટની શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં 120 કિલો ચાંદી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
રાજકોટની શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં 120 કિલો ચાંદી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ મુજબ મુકેશે શક્તિ સિલ્વર પેઢીમાં ચોરી કરીને મેળવેલા ચાંદીના દાગીનામાંથી 40 કિલો જેટલા દાગીના સગેવગે કરવા માટે પ્રદીપ પ્રજાપતિને આપ્યા હતા. આ ચાંદી અલગ અલગ દાગીનાના સ્વરૂપમાં હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

આ સમગ્ર મામલે ACP ભરત પટેલ, અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચએ જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટ શહેર બી-ડિવિઝન વિસ્તારમાં થયેલી મોટી ચાંદીની ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને આરોપી પ્રદીપ પ્રજાપતિને 40 કિલો 738 ગ્રામ ચાંદીના દાગીનાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડ્યો છે. તપાસ દરમિયાન ચોરી કરાયેલ ચાંદી અમદાવાદ શહેરના બુલિયન ધંધાર્થીઓ સુધી પહોંચ્યાની હકીકત સામે આવી છે. વધુ મુદ્દામાલ રિકવર કરવા તેમજ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની જુદી જુદી ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં ચોરી કરાયેલ ચાંદીનો કેટલાક મુદ્દામાલ અમદાવાદ શહેરના બુલિયન વેપારીઓને આપેલો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. આ દિશામાં હવે વેપારીઓની ભૂમિકા, ખરીદીની ચેન અને નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.

હાલ આરોપીની વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે અને વધુ તપાસ તથા આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે આરોપી અને મુદ્દામાલ રાજકોટ બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. ફરાર આરોપી મુકેશ રામારામ પ્રજાપતિને ઝડપી પાડવા માટે પણ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RAJKOT
SHAKTI SILVER FIRM
ARRESTED ACCUSED
CRIME BRANCH
THEFT OF 120 KG OF SILVER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.