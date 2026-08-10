વહુ ઝાંઝરી આપતી ગઈ અને સાસુ ચણિયામાં સંતાડતી ગઈ, સુરતમાં જ્વેલર્સની સામે જ ચોરી, CCTVમાં કેદ
વહુએ દુકાનદારની નજર બચાવીને ચાંદીની ઝાંઝરી પોતાની સાસુને આપી હતી અને સાસુએ તુરંત જ તે ઝાંઝરી પોતાના ચણિયામાં સંતાડી દીધી હતી.
Published : August 10, 2026 at 9:52 PM IST
સુરત: શહેરમાં ચોરોનો ત્રાસ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે, ત્યારે હવે અવનવી મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવીને ચોરી કરતી ગેંગ સક્રિય થઈ ગઈ છે. સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાં માનસરોવર સર્કલ પાસે આવેલા 'સતનામ જ્વેલર્સ'માં ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવેલી બે મહિલાઓએ વેપારીની નજર ચૂકવીને લાખો રૂપિયાની કિંમતના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી લીધાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આ સમગ્ર ઘટના દુકાનમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં સ્પષ્ટપણે કેદ થઈ ગઈ છે, જેના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, છાપરાભાઠા વિસ્તારમાં રહેતા 61 વર્ષીય વેપારી ઠાકોરભાઈ જીવાભાઈ પારેખની દુકાને તેમનો પુત્ર કોઈ કામ અર્થે માર્કેટમાં ગયો હતો. બપોરના સુમારે આશરે બે વાગ્યાની આસપાસ આ ઘટના બની હતી. દુકાનમાં પહેલાં આશરે 40 થી 45 વર્ષની એક મહિલા ગ્રાહક બનીને આવી હતી અને ચાંદીની ઝાંઝરી બતાવવાનું કહ્યું હતું.
ત્યારબાદ થોડીવારમાં જ 60 થી 65 વર્ષની અન્ય એક વૃદ્ધ મહિલા પણ દુકાનમાં આવી પહોંચી હતી અને તેણે પ્રથમ મહિલા પોતાની વહુ હોવાની ઓળખ આપી હતી. બંને સાસુ-વહુએ વેપારીને ચાંદીની ઝાંઝરીના ડિઝાઇન અને માપ બતાવવાના બહાને વાતોમાં વ્યસ્ત કરી દીધા હતા. વેપારી જ્યારે બીજા દાગીના લાવવામાં વ્યસ્ત હતા, ત્યારે આ ચાલાક મહિલાઓએ તકનો લાભ લઈને વેપારીની નજર ચૂકવી હતી.
પોલીસ તપાસ અને સીસીટીવી ફૂટેજ મુજબ, વહુએ દુકાનદારની નજર બચાવીને ચાંદીની ઝાંઝરી પોતાની સાસુને આપી હતી અને સાસુએ તુરંત જ તે ઝાંઝરી પોતાના ચણિયામાં સંતાડી દીધી હતી. ત્યારબાદ બંને મહિલાઓ કંઈપણ ખરીદી કર્યા વિના જ દુકાનમાંથી બહાર નીકળી ગઈ હતી અને ફરાર થઈ ગઈ હતી.
દુકાન માલિકના પુત્રે દુકાને પરત આવીને રૂટિન મુજબ દાગીનાનો સ્ટોક ચકાસ્યો ત્યારે અંદાજે રૂ. 2 લાખની કિંમતનો માલ ગાયબ હોવાનું માલૂમ પડ્યું હતું. કુલ 900 ગ્રામ વજન ધરાવતી ચાંદીની 11 જોડી ઝાંઝરી ગાયબ જણાતા વેપારીના હોશ ઉડી ગયા હતા.
ઘટના બાદ વેપારીએ તાત્કાલિક દુકાનનું સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યું હતું. ફૂટેજમાં બંને મહિલાઓ ગ્રાહક તરીકે આવીને ખૂબ જ ચાલાકીથી ઝાંઝરી ચોરી કરતી રંગેહાથ ઝડપાઈ ગઈ હતી. ચોરીની આ સ્પષ્ટ પુષ્ટિ થતાં વેપારી ઠાકોરભાઈ પારેખ દ્વારા અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર રીતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
અમરોલી પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ અમરોલી પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને મહિલાઓના હાવભાવના આધારે ગુનો દાખલ કરીને બંને મહિલાઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. સુરતમાં દિનપ્રતિદિન વધી રહેલા આવા ચોરીના બનાવોને પગલે સ્થાનીય વેપારીઓમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે અને પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા વધારવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: