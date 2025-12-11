શાળાના તસ્કરોએ તોડ્યા તાળા, ભાવનગરના સોસિયા ગામની ઘટના
ગત 9 તારીખની રાતે સોસિયા ગામની સ્વામિનારાયણ શાળામાં અજાણ્યા શખ્સ ઘૂસીને ઓફિસનું તાળું તોડી રોકડની ચોરી કરી નાસી ગયા.
Published : December 11, 2025 at 2:35 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી શાળાને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી છે. અલંગ પાસે આવેલા સોસિયા ગામના સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં રાત્રી દરમિયાન અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા પ્રવેશ કરીને દરવાજાનું તાળું તોડી રોકડ રકમની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા. શાળાના પટાંગણમાં રહેલા વાહનોને પણ નુકસાન કર્યું હોવાનું ફરીયાદમાં નોંધાવવામાં આવી છે.
શાળામાં તોડફોડ
ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી પરાક્રમસિંહ ગોહિલે ફરિયાદ નોંધાવતા જણાવ્યું હતું કે, સોસીયા ખાતે આવેલી ગુરુકુળ સંસ્થામાં તેઓ આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવે છે ત્યારે 9 તારીખની રાત્રી થી લઈને 10 તારીખની સવાર સુધીમાં કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ શાળાના પટાંગણમાં પ્રવેશ કરીને શાળાની બસો અને મોટરસાયકલને નુકસાન કર્યું હોવાનું ચોકીદાર બીપીનભાઈ વાજા દ્વારા ટેલિફોનિક માહિતી અપાઈ હતી.
શાળામાં રોકડ પગાર ફીની રકમની ચોરી
ફરીયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે શાળામાં ઓફિસના દરવાજાનું તાળું તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળ્યું હતું. ઓફિસમાં ટેબલમાં રાખવામાં આવેલી વાહન ફી, પગાર ચૂકવણીના નાણા જેવી રોકડ રકમ 54,596ની ચોરી કોઈ અજાણ્યો શખ્સ કરી ગયો હોવાનો ફરીયાદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચોરીની ઘટનાને લઈને નોંધાયેલી પોલીસ ફરીયાદ બાદ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.