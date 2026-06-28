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સુરત: પતરાવાળો શેડ તોડી જ્વેલર્સની દુકાનમાં તસ્કરો પ્રવેશ્યા, 30 લાખથી વધુની મતાની ચોરી છૂમંતર

તસ્કરોએ ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ રીતે દુકાનની ઉપરના ભાગે આવેલા પતરાં કાપીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને સોના-ચાંદીના દાગીના તથા કિંમતી સામાન પર હાથફેરો કર્યો હતો.

જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી 30 લાખથી વધુની મતાની ચોરી
જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી 30 લાખથી વધુની મતાની ચોરી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 2:50 PM IST

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સુરત: શહેરમાં ફરી એકવાર કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઉભા થયા છે. પાંડેસરા વિસ્તારમાં તસ્કરોએ બેફામ બનીને એક જ્વેલર્સની દુકાનને નિશાન બનાવી છે. અંદાજે 30 લાખથી વધુની ચોરી કરીને તસ્કરો પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકી ફરાર થઈ ગયા છે, જેને પગલે સ્થાનિક વેપારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સુરતના પાંડેસરા ગીતા નગર વિસ્તારમાં આવેલી 'કિષ્ણા જ્વેલર્સ' નામની દુકાનમાં ગત મોડી રાત્રે ચોરીની મોટી ઘટના સામે આવી છે. તસ્કરોએ ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ રીતે દુકાનની ઉપરના ભાગે આવેલા પતરાં કાપીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને સોના-ચાંદીના દાગીના તથા કિંમતી સામાન પર હાથફેરો કર્યો હતો.

દુકાનદાર મનોજભાઈ સોનીના જણાવ્યા અનુસાર, ચોરો દુકાનમાંથી જેન્ટ્સ અને લેડીઝ બ્રેસલેટ, ચાંદીના વાસણો, મૂર્તિઓ તથા ગ્રાહકોના ગીરવે મુકેલા સામાન સહિત અંદાજે 15 કિલો જેટલો સામાન ચોરી ગયા છે. ખાસ વાત એ છે કે, પુરાવા નાશ કરવાના ઈરાદે તસ્કરો દુકાનમાં રહેલું સીસીટીવી ડીવીઆર (DVR) પણ સાથે લઈ ગયા છે. પાંડેસરા પીઆઈ કે.ડી. જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને ચોરી થયેલા મુદ્દામાલની ચોક્કસ ગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.

જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી 30 લાખથી વધુની મતાની ચોરી (Etv Bharat Gujarat)

પીડિત વેપારી મનોજભાઈ સોનીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, તેમની દુકાનને અગાઉ પણ ત્રણ વખત નિશાન બનાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તે સમયે સદનસીબે મોટી ચોરી થતી બચી હતી. વેપારીના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ જ્યારે તેમણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો ત્યારે યોગ્ય પ્રતિસાદ મળ્યો ન હતો.

પાંડેસરા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા 6-7 મહિનામાં જ 7 થી 8 જેટલી મોટી ચોરીની ઘટનાઓ બની ચુકી છે. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓને કારણે વેપારી વર્ગ અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યો છે. સ્થાનિકોએ હવે પોલીસ પાસે રાત્રિના સમયે સઘન પેટ્રોલિંગની માંગ કરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવી શકાય.

હાલમાં પાંડેસરા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવીને તસ્કરોનું પગેરું શોધવા માટે કવાયત હાથ ધરી છે. જોકે, વારંવાર બનતી ચોરીની ઘટનાઓ સુરત પોલીસની કામગીરી પર અનેક પ્રશ્નો ઉભા કરી રહી છે.

પીઆઈ કે.ડી જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્વેલર્સની આ દુકાન પતરાના શેડવાળી હોવાથી, ચોર ઈસમે દુકાનની ઉપરના પતરાને કોઈ કાતર અથવા અન્ય હથિયાર વડે કાપ્યા હતા. ત્યારબાદ તે પતરાં તોડીને દુકાનની અંદર પ્રવેશ્યો હતો અને અંદર રાખેલા ચાંદીના અલગ-અલગ દાગીના તેમજ મૂરિ્તઓની ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો. હાલ આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ ચાલુ છે.

દુકાનમાંથી અંદાજે કેટલા રૂપિયાના મુદ્દામાલની ચોરી થઈ છે તેની ચોક્કસ ગણતરી હજી બાકી છે. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, દુકાનમાં કેટલો સ્ટોક હાજર હતો, ગઈકાલ સુધી તેમાંથી કેટલો માલ વેચાયો હતો અને ખરેખર કેટલો સ્ટોક બાકી હતો તેની ગણતરી હાલ ચાલી રહી છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ ખરેખર કેટલા દાગીના અને મૂર્તિઓની ચોરી થઈ છે તેનો ચોક્કસ આંકડો જાણી શકાશે.

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TAGGED:

THEFT FROM JEWELLERS SHOP
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જ્વેલર્સની દુકાનમાં ચોરી
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