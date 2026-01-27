ધરમપુરથી સગીરાનું અપહરણ કરી ગયેલો યુવક મુંબઈથી ઝડપાયો, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આવ્યો હતો સગીરાના સંપર્કમાં
આરોપી યુવકે સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી ગત 20 જાન્યુઆરી 2026ની રાત્રિ દરમિયાન તેના ઘરેથી અપહરણ કરી લઈ ગયો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના નજીકના એક ગામમાંથી 17 વર્ષીય આદિવાસી પરિવારની દીકરીના અપહરણની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. મળતી માહિતી મુજબ આ સગીરા દીકરીનો સંપર્ક ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે એક યુવક સાથે થયો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર થયેલા સંવાદ બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમસબંધ પાંગર્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આરોપી યુવકે દીકરીને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી તારીખ 20 જાન્યુઆરી 2026ની રાત્રિ દરમિયાન તેને તેના ઘરેથી અપહરણ કરી લઈ ગયો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
પિતાએ ધરમપુર પોલીસ મથકે નોંધાવી ફરિયાદ
ઘટનાની જાણ થતાં જ સગીરાના પિતાએ ધરમપુર પોલીસ મથકે દોડી જઈ પોતાની દીકરીના અપહરણ અંગે સત્તાવાર ફરીયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં પિતાએ જણાવ્યું કે, તેમની દીકરી સગીરા છે અને આરોપી યુવકે તેને લગ્નની ખોટી લાલચ આપી રાત્રિ દરમિયાન લઈ ગયો છે. ફરિયાદ નોંધાતા જ પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું અને ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી.
આદિવાસી સમાજ અને હિન્દુ સંગઠનોમાં ઉગ્ર રોષ
આ ઘટનાની જાણ થતાં આદિવાસી સમાજ તેમજ અન્ય હિન્દુ સંગઠનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. સગીરાના પરિવારજનો, ગામના લોકો તેમજ સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ધરમપુર પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. લોકો દ્વારા આરોપી યુવકની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની ઉગ્ર માંગ કરવામાં આવી હતી. પરિસ્થિતિ તણાવપૂર્ણ બનતા પોલીસ મથકે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
અપહરણ અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો
ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ધરમપુર પોલીસે આરોપી યુવક સામે અપહરણ તેમજ અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) સાથે સંબંધિત હોવાને કારણે એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે સગીરા નાબાલિક હોવાને કારણે મામલો વધુ સંવેદનશીલ છે અને કાયદેસરની તમામ કાર્યવાહી ઝડપી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ચારથી વધુ ટીમો બનાવી વ્યાપક તપાસ
આરોપી યુવકની શોધખોળ માટે પોલીસે ચારથી વધુ વિશેષ ટીમો બનાવી હતી. ધરમપુર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં વ્યાપક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેન્ડ તેમજ મુખ્ય માર્ગો પર આવેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં યુવક અને સગીરા રેલવે સ્ટેશન તરફ જતા હોવાનું ફૂટેજમાં જોવા મળ્યું હતું.
400થી વધુ સીસીટીવી બાદ મુંબઈ તરફ જવાનો ખુલાસો
વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, કુલ 400થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા બાદ આરોપી યુવક મુંબઈ તરફ ગયો હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. આ માહિતીના આધારે પોલીસની એક વિશેષ ટીમને તાત્કાલિક મુંબઈ રવાના કરવામાં આવી હતી. RPF (રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ) સાથે સંકલન સાધી આરોપીને મહારાષ્ટ્ર વિસ્તારમાંથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
યુવક અને સગીરા સુરક્ષિત મળ્યા, વલસાડ લવાયા
પોલીસે મુંબઈથી આરોપી યુવક તેમજ સગીરા દીકરીને પોતાના કબજામાં લઈ સુરક્ષિત રીતે વલસાડ લાવ્યા હતા. બંનેનું તાત્કાલિક મેડિકલ પરીક્ષણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. મેડિકલ તપાસ દરમિયાન સગીરા નાબાલિક હોવાની પુષ્ટિ થતાં આરોપી યુવક સામે વધુ એક ગંભીર કલમ હેઠળ પોક્સો એક્ટ મુજબનો ગુનો પણ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો.
કોર્ટે રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા
પકડાયેલ આરોપીનું નામ ઓસામાબિન મેહમુદ અહમદ બક્ટિયાન (ઉંમર 27 વર્ષ) હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીની ધરપકડ બાદ તેને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે આરોપીને તારીખ 28 સુધીના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલવાનો હુકમ કર્યો હતો. પોલીસ દ્વારા આરોપીની વધુ પૂછપરછ કરી સમગ્ર ઘટનાની કડી જોડવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
આરોપીની શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક વિગતો સામે આવી
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી યુવક ITI પાસ છે, અને હાલમાં અતુલ કંપનીમાં નોકરી કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસ દ્વારા યુવકના મોબાઈલ, સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ અને સંપર્કોમાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ તંત્ર સતર્ક છે અને વધુ કાર્યવાહી ચાલુ હોવાનું પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે.