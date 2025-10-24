સુરતમાં PSI સાથે ઝપાઝપી કરનાર નબીરાની ધરપકડ, બૂટ-ચપ્પલ વિના 'રિકન્સ્ટ્રક્શન' માટે લવાયો
સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં દારૂની પાર્ટી પર દરોડા દરમિયાન પોલીસ PSI સાથે ઉગ્ર ઝપાઝપી કરનાર ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહની પોલીસે આખરે ધરપકડ કરી છે.
સુરત: સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં દારૂની પાર્ટી પર દરોડા દરમિયાન પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) સાથે ઉગ્ર ઝપાઝપી કરનાર ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહના પુત્ર જૈનમ શાહની આખરે અલથાણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
શરૂઆતમાં માફીનામું લખાવીને યુવકને છોડી દેવા બદલ પોલીસની કામગીરી સામે મોટા સવાલો ઊભા થયા હતા. જોકે, મીડિયામાં સતત અહેવાલો અને તંત્ર પર આંગળી ચીંધાતા પોલીસ હરકતમાં આવી અને જૈનમ વિરુદ્ધ ફરજમાં રુકાવટનો ગુનો દાખલ કરી ધરપકડના પગલાં લીધાં છે.
પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો
દારૂની પાર્ટી યોજાઈ તે પહેલાં જ પોલીસે અલથાણ વિસ્તારમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરમિયાન જૈનમ શાહે PSI સાથે માથાકૂટ કરી હતી. ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે અલથાણ પોલીસે આ ગંભીર કૃત્ય બદલ માત્ર માફીનામું લખાવીને જૈનમને છોડી મૂક્યો હતો, જેના કારણે પોલીસની બેદરકારી પર મોટા સવાલો ઊભા થયા હતા. મીડિયા અહેવાલો અને સતત વધતા વિવાદના પગલે પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું. દબાણમાં આવીને પોલીસે જૈનમ શાહની કાર જપ્ત કરી અને તેની સામે ફરજમાં રુકાવટ લાવવાનો ગુનો દાખલ કર્યો.
બૂટ-ચપ્પલ વિના,નીચું માથું રાખીને 'રિકન્સ્ટ્રક્શન'
ગુનો દાખલ થયા બાદ જૈનમ શાહને પોલીસ સ્ટેશને હાજર થવા માટે બે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. હાજર થતાં જ પોલીસે તેની ધરપકડ કરીને અટકાયતી પગલાં લીધાં. ધરપકડ બાદ આજે પોલીસે જૈનમ શાહને ગુનાના સ્થળે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવવા માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
આ સમયનું દૃશ્ય અત્યંત ચોંકાવનારું હતું. જે યુવક પોલીસને પડકાર ફેંકતો હતો, આજે તેના પગમાં બૂટ-ચપ્પલ પણ નહોતા. પોલીસે તેનો મિજાજ ઉતારી નાખ્યો હતો. તદ્દન બદલાયેલા અને નીચું માથું રાખીને ઊભેલો જૈનમ શાહ શરમ અને પસ્તાવાના ભાવ સાથે જોવા મળ્યો હતો. તેણે એકવાર પણ ઊંચે જોવાની કે નજર મિલાવવાની હિંમત નહોતી કરી.
જૈનમ શાહની કારમાંથી બિયરના ટીન પણ મળી આવ્યાં હતાં, જ્યારે પોલીસની નજર સામે જ દારૂની પાર્ટીમાં આવેલા અન્ય લોકો ભાગી છૂટ્યા હતા. આ ઘટનાએ સંદેશ આપ્યો છે કે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર ભલે ગમે તેટલો ધનવાન હોય કે મોટા માથાનો પુત્ર હોય, તેને આખરે કાયદાના શરણે આવવું જ પડે છે. પોલીસની આ આકરી કાર્યવાહીએ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે કાયદાની સામે કોઈનું ચાલતું નથી.