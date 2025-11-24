SIR અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લામાં મતદાર યાદી ડિજિટલ કરવાનું કામ 47% સુધી પહોંચ્યું , ફોર્મ રજૂ કરાવવા તંત્રની અપીલ

ETV Bharat / state

SIR અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લામાં મતદાર યાદી ડિજિટલ કરવાનું કામ 47% સુધી પહોંચ્યું છે, 20 દિવસનો સમય બાકી રહેતા તંત્રએ લોકોને ફોર્મ રજૂ કરાવવા અપીલ કરી.

Published : November 24, 2025 at 9:43 AM IST

જુનાગઢ: મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાન અંતર્ગત ગઈકાલ (રવિવાર) સુધીમાં જુનાગઢ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા બેઠકો પર કુલ 13,00,344 જેટલા મતદારો પૈકી 6,22,433 જેટલા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ કરવામાં આવ્યો છે.

ચોથી ડિસેમ્બર સુધી આ વિશેષ અભિયાન શરૂ રહેનાર છે. જેથી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ મતદારોને સમયસર પોતાના ફોર્મ જમા કરાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

જૂનાગઢમાં 6 લાખ કરતા વધારે મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ

4થી નવેમ્બરથી સમગ્ર રાજ્યમાં સંશોધિત મતદાર યાદી અંતર્ગત વિશેષ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રત્યેક મતદાન મથકમાં નોંધાયેલા મતદારોનો નવો અને આધુનિક ડેટા એકત્ર કરવા માટે જે તે સંબંધિત મતદાન મથકના વિશેષ કામગીરી સોંપવામાં આવી છે.

4થી નવેમ્બરથી શરૂ થયેલી આ કામગીરી આજે 20 દિવસ પૂર્ણ કરી રહી છે જેમાં જુનાગઢ જિલ્લાના નોંધાયેલા કુલ 13,00,344 જેટલા મતદારો પૈકી 6,22,433 જેટલા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ કરવામાં આવ્યો છે 20 દિવસમાં 47 ટકા જેટલી કામગીરી ડીજીટલાઈઝેશનની પૂર્ણ કરવામાં આવી છે

પ્રત્યેક મતદારને જિલ્લા વહીવટી તંત્રની અપીલ

જુનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ચૂંટણી અધિકારી અનિલ કુમાર રાણાવાસિયાએ પ્રત્યેક મતદારોને અપીલ કરી છે કે, બી.એલ.ઓ દ્વારા તેમને જે ફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે, તે ચોથી તારીખ સુધીમાં સંપૂર્ણ વિગતો સાથે ભરીને પરત આપીને સંશોધિત થનાર મતદારી યાદીમાં એક જાગૃત મતદાર તરીકે પ્રત્યેક મતદાર પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને સ્વયમ આ કામ ખૂબ જ ઝડપથી અને કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ વગર પૂર્ણ થાય તે માટે સહકાર કરવા વિનંતી કરી છે.

આગામી 29 અને 30 નવેમ્બરે મેગા અભિયાન

ચોથી ડિસેમ્બર બાદ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે. હજી આગામી 29 અને 30 શનિ અને રવિના દિવસે પણ મેગા અભિયાન અંતર્ગત જે તે મતદાન મથકોમાં કેમ્પ પણ લાગવા જઈ રહ્યો છે. જેથી તમામ મતદારો ચોથી ડિસેમ્બર પૂર્વે તેની ફોર્મ ભરીને પરત બી.એલ.ઓ.ને આપે જેથી મતદાન યાદી ડિજિટલની પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણતા તરફ આગળ વધે.

હજુ બાર દિવસ જેટલો સમય બાકી છે, આ સમય દરમિયાન બાકી રહેતા તમામ મતદારોએ તેમના ફોર્મમાં પુરતી વિગતો ભરીને પરત આપે તેવી વિનંતી પણ જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.

