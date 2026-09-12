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આધુનિક રમકડાને ટક્કર આપતો મહુવાનો લાકડાના રમકડાનો હસ્તઉદ્યોગ, ભાવનગરના મહારાજાને પણ આ રમકડા હતા પસંદ

ભાવનગરથી 100 કિલોમીટર દૂર આવેલા મહુવાની સંઘેડીયા બજારની દુકાનોમાં લાકડાના રમકડાથી લઈને અનેક ચીજ વસ્તુઓ ન માત્ર બાળકો પરંતુ દરેક ઉંમરના લોકોને આકર્ષિત કરે છે.

મહુવાનો લાકડાના રમકડાનો હસ્તઉદ્યોગ
મહુવાનો લાકડાના રમકડાનો હસ્તઉદ્યોગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 1:15 PM IST

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ભાવનગરઃ "મારી પ્રજાનું કલ્યાણ થજો" આવી વિચારધારાવાળા મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી પણ બાળપણમાં લાકડાના રમકડાથી પ્રેરિત હતા તેવું સંઘેડીયા બજારના વેપારીનું માનવું છે. ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાના કે જેના રમકડા આજે પણ દેશ વિદેશ સુધી પ્રચલિત છે.

ભાવનગરથી 100 કિલોમીટર દૂર આવેલા મહુવાની સંઘેડીયા બજારની દુકાનોમાં લાકડાના રમકડાથી લઈને અનેક ચીજ વસ્તુઓ ન માત્ર બાળકો પરંતુ દરેક ઉંમરના લોકોને આકર્ષિત કરે છે.

આધુનિક રમકડાને ટક્કર આપતો મહુવાનો લાકડાના રમકડાનો હસ્તઉદ્યોગ (Etv Bharat Gujarat)

રમકડાની સો વર્ષ જૂની પેઢી ધરાવતા વેપારી

મહુવાની સંઘેડીયા બજારમાં આવેલી હિતેશભાઈ પડીયાની દુકાનમાં અનવનવી ચીઝ અને રમકડાં વિતેલા જમાનાને યાદોને તાજી કરાવે છે. તેમણે જણાવ્ હતું કે, આ અમારા બાપદાદાનો ધંધો છે. અમારી આ 100 વર્ષ જૂની દુકાન છે. મારા પિતા અને તેમના પિતા આ વેપાર કરતા.

મહુવાની સંઘેડીયા બજારમાં એકથી એક ચડીયાતા લાકડાના રમકડા
મહુવાની સંઘેડીયા બજારમાં એકથી એક ચડીયાતા લાકડાના રમકડા (Etv Bharat Gujarat)

પ્લાસ્ટિકની સામે લાકડાના રમકડાનું મહત્વ

વાતચીત દરમિયાન હિતેશભાઈ પડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, રમકડામાં લાકડાની ઘણી વેરાઈટી આવે છે. જોકે, પ્લાસ્ટિકના રમકડા કરતા લાકડાના રમકડા સરસ અને ટકાઉ બને છે. નાના બાળકો મોઢામાં નાખવાથી કોઈ ઇન્ફેક્શન આવતું નથી અને અત્યારે તો ડોક્ટરો પણ નાના બાળકોને લાકડાના રમકડા આપવા માટે જણાવે છે. જો કે હાલમાં લોકોની ખરીદી પણ શરૂ થઈ છે.

ગૃહસુશોભન માટે પણ લાકડાની ચીજવસ્તુઓ ખરીદતા લોકો
ગૃહસુશોભન માટે પણ લાકડાની ચીજવસ્તુઓ ખરીદતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

લાકડાની વસ્તુઓમાં રમકડા સહિતની વેરાઈટી

હિતેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, તેમની પાસે નાના છોકરાને રમવાના રમકડાથી લઈને ઠાકોરજીના ખીલોના તેની રાસલીલા અને અત્યારે હાલમાં મહુવામાં ભાખરી અને રોટલી માટેની ડીશની ખૂબ માંગ છે, તે બનાવીએ છીએ. છોકરીઓના લગ્ન પ્રસંગના તોરણ, પડદા, ઝુમ્મર અને મુખવાસદાની તેમજ પોર્ટની પણ માંગ છે. અમારી પાસે બધી વસ્તુ મળી રહે છે. આ સાથે હાથી, ઘોડા, ટ્રક, ગાડા, કાર, ટ્રેન સહિતની પણ ઘણી બધી વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે.

લાકડામાંથી બનાવાયેલી પ્રાણીઓની કલાકૃતિઓ
લાકડામાંથી બનાવાયેલી પ્રાણીઓની કલાકૃતિઓ (Etv Bharat Gujarat)

કૃષ્ણકુમારસિંહજી પણ રમકડા માંગતા

હિતેશભાઈ પડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉનાળાના ચાર મહિના કૃષ્ણકુમારજી અહીંયા નદીના તટ ઉપર આવતા અને મારા દાદા પાસેથી રમકડા માંગતા ત્યારે મારા દાદાને બોલાવવામાં આવતા અને તેમની પાસેથી રમકડાની ખરીદી કરતા. આ રમકડા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ખૂબ ગમતા હતા. અમારો વ્યવસાય ત્યારથી ચાલ્યો આવે છે તેઓ પણ ગૃહ ઉદ્યોગમાં પ્રોત્સાહન આપનારા હતા.

બાળકોની સાથે દરેક ઉંમરના લોકોને આકર્ષતા લાકડાના રમકડા
બાળકોની સાથે દરેક ઉંમરના લોકોને આકર્ષતા લાકડાના રમકડા (Etv Bharat Gujarat)

રમકડાના ભાવ અને ઉદ્યોગની સ્થિતિ

હિતેશભાઈ પડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રમકડાના ભાવની વાત કરીએ તો નાનકડા એવા 30 રૂપિયાથી લઈને 150, 200, 250 અને 500 રૂપિયા સુધીના રમકડા આવે છે, અને તે બધા ખૂબ સરસ આવે છે, તેનાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. લાકડાના રમકડા છોકરાઓ રમે તો તેઓ તૂટતા નથી. અત્યારે સ્થિતિ ગંભીર છે પણ લાકડાના રમકડાનો ક્રેઝ વધ્યો છે એટલે ખરીદી કરવા લોકો આવતા વાંધો આવે તેવું નથી.

ભાવનગર સહિત દૂરદૂરથી ખરીદી કરવા આવતા લોકો
ભાવનગર સહિત દૂરદૂરથી ખરીદી કરવા આવતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

મુંબઈથી ખરીદી કરવા આવેલી મહિલા

અહીં ગ્રાહક પ્રીતિબેન સાથે વાતચીત કરી તો તેમને જણાવ્યું કે, અમે મુંબઈથી સ્પેશિયલ મહુવા ખરીદી કરવા જ આવ્યા છીએ. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ માટે હિંડોળા માટે અને રમકડા ચકરડી બધું ખરીદી કરવા આવ્યા છીએ. અહીંયા ઘણી વેરાયટી છે. અમે કૃષ્ણ ભગવાનનો હિંડોળો લીધો છે, ભગવાનની ચકરડી લીધી છે અને ભગવાનની રાસલીલા લીધી છે. અમને અહીંયા સરસ રમકડા જોવા મળ્યા છે અને અગાઉ પણ અહીંથી રમકડા લઈ ગયા છીએ અને સારી વેરાઈટી આવે છે.

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TAGGED:

BHAVNAGAR NEWS
WOODEN TOY
HANDICRAFT INDUSTRY OF BHAVNAGAR
લાકડાના રમકડા
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