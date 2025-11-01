ETV Bharat / state

સુરત: 23 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો કુખ્યાત આરોપી દેશી બનાવટના તમંચા સાથે ઝડપાયો

23 જેટલા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો નાસતો ફરતો રીઢો કુખ્યાત આરોપીને સુરત પોલીસે દેશી બનાવટના તમંચા સાથે ઝડપી પાડ્યો છે.

23 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો કુખ્યાત આરોપી દેશી બનાવટના તમંચા સાથે ઝડપાયો
23 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો કુખ્યાત આરોપી દેશી બનાવટના તમંચા સાથે ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025

સુરત: પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમવીરસિંહ, સુરત વિભાગની રાહબરી હેઠળ તથા પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢીયા, સુરત ગ્રામ્યના માર્ગદર્શન મુજબ, ગેરકાયદેસર હથિયારોની પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ લાવવા માટે વિશેષ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક એચ.એલ. રાઠોડના દિશા નિર્દેશ અને પોલીસ ઇન્સ્પેકટર બી.ડી. શાહના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમને બાતમી મળી હતી. આ બાતમીના આધારે, એ.એસ.આઇ. હરેશભાઇ ખુમાભાઇ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભૌતિકકુમાર મહેન્દ્રભાઈ સહિતની ટીમે કડોદરા નહેર રોડ પર વોચ ગોઠવી હતી.

23 જેટલા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો વિકાસ ઉર્ફે કુન્નો પોલીસ જાપ્તામાં
23 જેટલા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો વિકાસ ઉર્ફે કુન્નો પોલીસ જાપ્તામાં (Etv Bharat Gujarat)

બાતમી મુજબનો ઇસમ, વિકાસ ઉર્ફે કુન્નો મોહનસિંહ રાજપૂત (ઉંમર 30), કાળા કલરની પલ્સર મોટરસાઈકલ લઈને આવતા તેને કોર્ડન કરીને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. પંચોની હાજરીમાં તેની અંગ ઝડતી લેતા, આરોપી પાસેથી કમરના ભાગે સંતાડેલો એક દેશી હાથ બનાવટનો તમંચો તેમજ 9 જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા હતા.

આરોપી પાસેથી મળી આવેલી પિસ્તોલ સહિતનો મુદ્દામાલ
આરોપી પાસેથી મળી આવેલી પિસ્તોલ સહિતનો મુદ્દામાલ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે આરોપી પાસેથી કુલ 57,320 રૂપિયાની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે, જેમાં 10 હજારની કિંમતનો દેશી તમંચો, 1800 રૂપિયાની કિંમતના 9 જીવતા કારતૂસ, 40 હજારની કિંમતનું પલ્સર બાઈક, 5 હજાર રૂપિયાની કિંમતનો એક મોબાઈલ ફોન અને 520 રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા છે.

આરોપીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ

ઝડપાયેલો આરોપી વિકાશ ઉર્ફે કુન્નો કુખ્યાત ગુનેગાર છે, અને તેની સામે સુરત અને અન્ય જિલ્લાઓમાં ચોરી, લૂંટ, પ્રોહીબિશન અને મારામારી સહિત કુલ 23 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આરોપી વિરુદ્ધ કડોદરા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં આર્મ્સ એક્ટ કલમ 25 (1-B) A.29 અને BNS કલમ 223 મુજબ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

  1. સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો
  2. PI પર ફાયરિંગ કરનાર સુરતનો કુખ્યાત અસ્ફાક કૌઆ પોલીસ શકંજામાં, આવો છે ગુાનહિત ઈતિહાસ

