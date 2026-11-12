₹8000 દિવાળી બોનસની લિંક પર ક્લિક કરતા પહેલા વિચારજો! નહીં તો બેન્ક ખાતું થઇ જશે ખાલી
દિવાળીના ₹8,000 બોનસના નામે લોકો સાથે સાયબર છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ સામે આવ્યો છે.
Published : November 12, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 5:16 PM IST
અમદાવાદ: તહેવારોની ઉજવણી વચ્ચે સાયબર ઠગો લોકોને છેતરવા નવી નવી તરકીબો અજમાવી રહ્યા છે. દિવાળીના ₹8,000 બોનસના નામે લોકો સાથે સાયબર છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ સામે આવ્યો છે. ઠગો દ્વારા PM આવાસ યોજનાના નામે લોકોને મેસેજ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં ₹8,000નું બોનસ મળવાની લાલચ આપવામાં આવે છે. આ મેસેજમાં એક લિંક આપવામાં આવે છે, જેના પર ક્લિક કરતાં મોબાઈલમાં APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. આ ફાઇલના માધ્યમથી સાયબર ઠગો મોબાઈલનો ડેટા, WhatsApp, Telegram અને બેંકિંગ સંબંધિત માહિતી સુધી પહોંચ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
અનેક ભાષાઓમાં ફેલાઈ રહ્યા છે ફેક મેસેજ
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ DCP લવિના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રકારના ફેક મેસેજ હિન્દી, ગુજરાતી, બંગાળી સહિત દક્ષિણ ભારતની વિવિધ ભાષાઓમાં પણ ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે. મેસેજમાં પ્રધાનમંત્રીની યોજના અને દિવાળી બોનસના નામે ₹8,000 આપવાની વાત કરવામાં આવે છે. લિંક ખોલ્યા બાદ અલગ-અલગ પેજ પર લઈ જઈ અરજી કરવાનું કહેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ લાભાર્થી યાદીમાં નામ સામેલ થશે તેવી લાલચ આપવામાં આવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન લોકોને અલગ-અલગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવવાનો પ્રયાસ થાય છે. કેટલીક વખત આ એપ્લિકેશન ગેમિંગ કે રમી એપના સ્વરૂપમાં પણ હોય છે.
APK ફાઇલથી મોબાઈલ અને બેંકિંગ ડેટા જોખમમાં
સાયબર ઠગો દ્વારા મોકલવામાં આવતી APK ફાઇલ મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરવાથી વ્યક્તિગત માહિતી જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. આવી શંકાસ્પદ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી ઠગો WhatsApp અને Telegram એકાઉન્ટનો કબજો મેળવવા તેમજ બેંકિંગ સંબંધિત માહિતી ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તેના કારણે ખાતામાંથી અનધિકૃત નાણાકીય વ્યવહાર થવાની અને નાણાં ગુમાવવાની શક્યતા રહે છે. DCP લવિના સિન્હાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ₹8,000ના દિવાળી બોનસ અંગે સરકાર દ્વારા કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી અને હાલ ફરતા મેસેજ ફેક છે.
તહેવારો અને ઇવેન્ટના નામે લોકોને બનાવાય છે ટાર્ગેટ
લવિના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, સાયબર ઠગો તહેવારો અને મોટા જાહેર કાર્યક્રમોને તક બનાવી લોકોને આકર્ષક ઓફરના નામે નિશાન બનાવે છે. દિવાળી બોનસ, ફ્રી ગિફ્ટ, શુભેચ્છા કાર્ડ, કોન્સર્ટ પાસ, ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ અને ડિસ્કાઉન્ટેડ એન્ટ્રી પાસના નામે મેસેજ મોકલવામાં આવે છે. ઠગો પોતાની મોડસ ઓપરેન્ડી બદલતા રહે છે, પરંતુ લોકોને લિંક પર ક્લિક કરાવી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવવાની પદ્ધતિ લગભગ સમાન રહે છે. અલગ-અલગ ઓફરના નામે એક જ પ્રકારની છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
સાયબર ક્રાઈમ ટીમના ધ્યાનમાં આ પ્રકારના ફેક મેસેજની ગતિવિધિ દિવાળીના સમયગાળા દરમિયાન ગત અઠવાડિયે આવી હતી. જોકે, અત્યાર સુધી ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમ સમક્ષ આ ચોક્કસ છેતરપિંડીનો કોઈ ભોગ બનનાર ફરિયાદ લઈને આવ્યો નથી. પોલીસ ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આ સમગ્ર નેટવર્ક પર નજર રાખી રહી છે. આ મેસેજ પાછળ કોણ છે અને કઈ રીતે સમગ્ર ફ્રોડનું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવે છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અજાણી લિંકથી દૂર રહેવા સાયબર ક્રાઈમની અપીલ
DCP લવિના સિન્હાએ લોકોને અપીલ કરી છે કે, સરકારી યોજનાના લાભ કે તહેવારોના બોનસના નામે આવતા અજાણ્યા મેસેજની લિંક પર ક્લિક ન કરવું. કોઈપણ સરકારી યોજનાની માહિતી સંબંધિત સરકારી વિભાગ અથવા સત્તાવાર કચેરી પાસેથી ચકાસવી જોઈએ. અજાણી લિંક મારફતે APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાને બદલે એપ્લિકેશન માત્ર Google Play Store અથવા Apple App Store જેવા સત્તાવાર પ્લેટફોર્મ પરથી જ ડાઉનલોડ કરવી. જો કોઈ વ્યક્તિ ભૂલથી આવી લિંક પર ક્લિક કરે અથવા સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બને તો તાત્કાલિક 1930 હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરવો અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવી.
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