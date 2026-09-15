80’s AI ફોટો ટ્રેન્ડ: મજા કે જોખમ? બાયોમેટ્રિક ડેટા ચોરીનો ખતરો, સાયબર માફિયા માટે સોનાની તક
વાયરલ 80’s ટ્રેન્ડમાં સેલિબ્રિટી-નેતાઓ સામેલ, પરંતુ એક્સપર્ટ્સનું એલર્ટ: તમારો ચહેરો જ તમારો પાસવર્ડ નથીને?
Published : September 15, 2026 at 12:21 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો 1980s AI ફોટો ટ્રેન્ડ હવે માત્ર મનોરંજન નથી રહ્યો. લોકો પોતાના સેલ્ફીને ChatGPT કે અન્ય AI ટૂલ્સમાં અપલોડ કરીને 80s સ્ટાઇલના રેટ્રો પોર્ટ્રેટ બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ સાયબર એક્સપર્ટ્સે ચેતવણી આપી છે કે આ ટ્રેન્ડ યુઝર્સના બાયોમેટ્રિક ડેટાને ગંભીર જોખમમાં મૂકે છે.
ટ્રેન્ડ કેવી રીતે શરૂ થયો?
સપ્ટેમ્બર 2026ની શરૂઆતમાં આ ટ્રેન્ડ ઝડપથી ફેલાયો. યુઝર્સ સ્પષ્ટ સેલ્ફી અપલોડ કરીને AIને 80s જેવા મોટા વાળ, રંગીન કપડાં, વિન્ટેજ બેકગ્રાઉન્ડ અને ફિલ્મ ગ્રેઇન સાથેનું ચિત્ર બનાવવા કહે છે. Instagram Stories અને Add Yours સ્ટિકર દ્વારા તે વાયરલ થયો.
કયા સેલિબ્રિટી અને નેતાઓ જોડાયા?
સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ ફિલ્મ સ્ટાર અને સેલિબ્રીટીનું છે, લાખો - કરોડો લોકો તેમને ફોલો કરતા હોય છે, અને માટે જ તેમની જવાબદારી છે કે સમાજમાં સાચો મેસેજ જાય પરંતુ જાહેરાત અને ટ્રેન્ડમાં રહેવા માટે સેલિબ્રીટી ક્યારેક બેદરકારી દાખવે છે અને 80’Sનો ટ્રેન્ડ તેનું જ એક ઉદાહરણ છે. ભારતમાં કિયારા અડવાણી-સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, પરિણીતિ ચોપડા-રાઘવ ચઢ્ઢા, સોનાક્ષી સિન્હા, અમીષા પટેલ, પીયૂષ ગોયલ, શશી થરૂર, ઇરફાન પઠાણ અને કુમાર વિશ્વાસ જેવા નામો સામેલ થયા. વિદેશી સેલિબ્રિટીઓ પણ આ ટ્રેન્ડમાં જોડાયા. જાહેર વ્યક્તિઓનું આ પગલું સામાન્ય યુઝર્સને પ્રોત્સાહન આપે છે, પરંતુ તેમની જવાબદારી છે કે તેઓ પ્રાઇવસી જોખમો વિશે પણ જાગૃતિ ફેલાવે. કારણ કે આ સેલિબ્રિટીઝને અનેક લોકો ફોલો કરતાં હોય છે.
યુઝર ડેટાને કેટલો અને કેવો ખતરો? હાઈ-ક્વોલિટી સેલ્ફીમાં ચહેરાની જ્યોમેટ્રી, સ્કિન ટોન અને અન્ય બાયોમેટ્રિક માહિતી હોય છે. પાસવર્ડ બદલી શકાય, પણ ચહેરો નહીં. આ ડેટા AI મોડલ્સને ટ્રેન કરવા, સ્ટોર કરવા કે લીક થવા માટે વપરાઈ શકે છે. ડીપફેક, આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ અને ઇમ્પર્સનેશનનું જોખમ વધે છે. અજાણી એપ્સ અને APK ફાઇલો દ્વારા માલવેર પણ ફેલાઈ રહ્યું છે.
સાયબર એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે?
સાયબર એક્સપર્ટ ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે AI-જનરેટેડ ઇમેજનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે અજાણી પ્લેટફોર્મ પર ફોટો અપલોડ કરતા પહેલા પ્રાઇવસી પોલિસી ચેક કરો, બાળકોના ફોટા ટાળો અને અનાવશ્યક પરમિશન ન આપો.
"ફક્ત 80ના ટ્રેન્ડમાં જ નહીં પરંતુ જે અલગ અલગ ફોટો જનરેટ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ફોટા પણ ક્યાંયના ક્યાંય ફરતાં હોય છે, આર્ટીફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શરૂ થયું ત્યારથી જ જોખમી છે. કેટલીક એપ્લીકેશનમાં હથેળી દર્શાવો તો જન્મ કુંડળી બતાવે પરંતુ તેમાં પોતાની હથેળીની સાથે યુઝર્સ જાણે અજાણે પોતાની ફિંગર પ્રિન્ટ પણ આપી દે છે. ટ્રેન્ડ તહેવાર મુજબ પણ આવે છે, પોતાના સંતાનોના ફોટા પાડીને હોંશે હોંશે પોતાના બાળકોને ભગવાનના ફોટા સાથે સરખાવનારને એ ખબર નથી કે તેમના વ્હાલસોયાના ફોટા ક્યાં જાય છે, તેનું બેકઅપ ક્યાં જાય છે, તેનો કેવો ઉપયોગ થાય છે." સૌમિલ રાવલ, સાયબર એક્સપર્ટ
અન્ય એક સાયબર એક્સપર્ટ્સ ફાલ્ગુન રાઠોડ જણાવે છે કે પર્સનલ ફોટોગ્રાફ AIમાં અપલોડ કરવામાં આવે તે ખૂબ જ ઘાતક છે, અત્યારે ગ્રાફિક્સ બનાવવા માટે મોટાભાગે લોકો AIનો ઉપયોગ કરે છે અને તેમાં ક્યાક ફોટોગ્રાફ્સનો ઉપયોગ થતો હોય છે, તો તેમાં જે ફોટો જોઇતો હોય ત્યારે AI આપણે અપલોડ કરેલા ફોટાનો જ ઉપયોગ કરે છે, આ ઉપરાંત ઇ-મેઇલ, ફોન નંબર હેક થવાની શક્યતા રહેલી છે અને તેના આધારે AI એકાઉન્ટ પણ હેક થઇ શકે છે પછી તેમાં રહેલો ડેટા પણ સાયબર માફિયાના હાથમાં આવી શકે છે.
"આપણા માટે ટ્રેન્ડ છે પરંતુ સાયબર માફિયા અને AI કંપનીઓ માટે આ એક બિઝનેસ છે, AI અત્યારે આ રીતે જે ડેટા ભેગો કરે છે, તે ડેટાને તે ઉંચી કિંમતે વેચે છે. જ્યારે માર્કેટમાં કોઇ નવી કંપની આવશે અને તેને ડેટા જોઇશે તો આપણો આ જ ડેટા વેચાશે. આપણો ફેસ આપણી ઓળખ છે જેને આપણે કોઇપણ ઓપન પ્લેટફોર્મ પર આપીએ છીએ, AIની સાથે સાથે સોશિયલ મીડિયા માં પણ મુકીએ છીએ, જેનો દુરૂપયોગ થઇ શકે છે, તમે એકાઉન્ટમાંથી ડીલીટ કરી શક્શો પરંતુ AIના સર્વરમાં તો તે ડેટા એકવાર આવી જાય ત્યારબાદ કાયમ રહે છે, વર્તમાન સમયમાં ડેટા જેમની પાસે સૌથી વધારે છે તે જ માર્કેટમાં કિંગ છે કહેવાય છે અને આ પ્રકારના ટ્રેન્ડ ડેટા ભેગા કરવા માટે જ હોય છે." ફાલ્ગુન રાઠોડ, સાયબર એક્સપર્ટ
અત્યાર સુધી આવા કેટલા ટ્રેન્ડ આવ્યા છે
હાલ સોશિયલ મીડિયામાં જે 1980’Sનો ટ્રેન્ડ ચાલે છે તે અગાઉ વર્ષ 2025ની શરૂઆતમાં ગીબ્લી ટ્રેન્ડ આવ્યો હતો, 2025ના મધ્યમાં એક્શન ફિગરનો ટ્રેન્ડ આવ્યો હતો, વર્ષ 2025માં જ બાર્બી ડોલ સ્ટાઇલનો ટ્રેન્ડ આવ્યો હતો, 2025-26માં પીક્સર 3D સ્ટાઇલનો ટ્રેન્ડ આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત કેરીકેચર, મૂવી પોસ્ટર, અન્ડરવોટર પોર્ટરેટ અને સ્ક્રેપબુક કોલાજ સ્ટાઇલમાં ફોટોઝના ટ્રેન્ડ આવી ચૂક્યા છે.
સાયબર માફિયા માટે કેટલી તક?
સાયબર અપરાધીઓ આ ટ્રેન્ડનો લાભ ઉઠાવીને ફેક એપ્સ ફેલાવી રહ્યા છે. ચોરાયેલા ફોટા DP તરીકે વાપરીને છેતરપિંડી, બેંકિંગ સ્કેમ અને બ્લેકમેલ કરી શકે છે. બાયોમેટ્રિક ડેટા વેચાણ અને ડીપફેક બનાવવા માટે આ એક મોટી તક બની રહી છે.
આ ટ્રેન્ડ મનોરંજન આપે છે, પરંતુ અવિચારી રીતે અનુસરવાથી વ્યક્તિગત ડેટા કાયમ માટે જોખમમાં મૂકાઈ શકે છે. સાવધાની જરૂરી છે.
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